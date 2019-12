TOPI SE HDZ-OVA PREDNOST PRED SDP-OM, SADA JE SVEGA DVA POSTO: S druge strane, raste potpora Kolakušiću, ali i jednoj političkoj stranci

Da se sada održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik s potporom od 27,3 posto (27,9 posto u studenom). No, u odnosu na studeni bilježe pad od pola postotnog boda

U napetoj predizbornoj atmosferi RTL ekskluzivno, u suradnji s Promocijom plus, donosi novi CRO Demoskop za prosinac

Kako su se kampanja za predsjedničke izbore, rat na desnici, završetak štrajka u školama i ostale aktivnosti odrazili na rejting stranaka, ali i političara te ima li među vodećim strankama, uoči predsjedničkih izbora, razloga za zadovoljstvo ili zabrinutost donosi i analizirala je Damira Gregoret.

Rejtinzi HDZ-a i SDP-a su na sličnoj razini, ali smanjuje se prednost HDZ-a, baš kao i prednost Kolakušićeve liste u odnosu na Most.

Da se sada održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik s potporom od 27,3 posto (27,9 posto u studenom). No, u odnosu na studeni bilježe pad od pola postotnog boda, dok za toliko raste SDP koji je na 25,2 posto potpore (24,8 posto u studenom). Time je razlika između dviju vodećih stranaka smanjena.

Blagi rast, na 6,6 posto, bilježi i lista bivšeg suca, sada europarlamentarca Mislava Kolakušića koji želi postati i predsjednik (Potpora u studenom mu je bila 6,2 posto). No toj se listi približava Most koji podržava njegova rivala u predsjedničkoj utrci, Miroslava Škoru. I Most raste na 6,2 posto (5,7 posto u studenom).

Ostali ispod praga

Ostali su ispod praga. U studenom, ujedinjenu platformu Hrvatski suverenisti, kojoj se danas pridružio i Zlatko Hasanbegović, a koji također podržavaju Škoru, bira 3,2 posto ispitanika. Nešto manje ima HSS (3,1 posto prema 3,4 posto u studenom), još manje HNS, 2 posto (2,1 posto u studenom) i stranka Milana Bandića (1,7 posto u idnosu na 2 posto u studenom), a vidimo sve tri stranke bilježi blagi pad.

Blago raste stranka Ivana Pernara pa je sada izjednačena s rejtingom Pernarove bivše stranke Živi zid (1,5 posto u odnosu na 1,1 posto iz studenog). IDS je na 1,4 posto (1,3 posto u studenom), Pametno na 1,1 posto.

Slično ima i HSU, a Neovisni za Hrvatsku i HSLS s novim predsjednikom su izjednačeni – ispod jedan posto. Ostalih je 2,5 posto, a unatoč brojnim opcijama neodlučnih je 12,5 posto.

Plenković najpozitivniji

Na prestižnoj listi najpozitivnijih političara prvi izbor je Andrej Plenković, ali na ostale pozicije na vrhu ispitanici su smjestili upravo kandidate za Pantovčak.

Da je premijer najpozitivniji političar, smatra 11,2 posto ispitanika (11,3 posto u studenom), dok je za 8,7 posto najpozitivnija njegova kandidatkinja i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović (9,4 posto u studenom).

U stopu je prati izazivač Zoran Milanović s potporom od 8,3 posto (7,6 posto u studenom), a odmah nakon njega, sa 7,4 je Miroslav Škoro (2,8 posto u studenom).

U odnosu na studeni i premijera i predsjednicu manje ispitanika pozitivno ocjenjuje, dok je istodobno više onih koji pozitivnu ocijenu daju Milanoviću, osobito Škori koji je u odnosu na studeni gotovo utrostručio pozitivni doživljaj među ispitanicima.

U top pet je još jedan predsjednički kandidat – Mislav Kolakušić s gotovo 5 posto potpore, no u odnosu na studeni bilježi pad (6,3 posto u studenom).

Ministar financija na istom je kao u studenom (2,1 posto), a iako nešto više pozitivnog dojma ima Ivan Pernar, i dalje je ispod 2 posto (1,8 posto u studenom). Nešto manje ima Davor Bernardić (2,3 posto u studenom).

Iznad 1 posto su još Ruža Tomašić i Božo Petrov, a i dalje je najviše onih koji smatraju da je Nitko – najpozitivniji. Takvih je više od 20 posto. Ostalih je 5,9, ne zna 13 posto.

Plenković i najnegativniji

Andrej Plenković na vrhu je i one druge, neslavne ljestvice. Više od petine ispitanika njega smatra najnegativnijim (21,1 posto u odnosu na 20,6 posto u studenom). A nakon njega, glavni konkurenti za predsjedničku poziciju su Zoran Milanović kojeg kao najnegativnijeg vidi 14,5 posto (12,2 posto u studenom) ispitanika i Grabar-Kitarović s 9,6 posto (8,5 posto u studenom).

Odmah nakon nje je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, s kojim je predsjednica u posljednje vrijeme još bliža nego prije.

Svi četvero bilježe rast negativnog doživljaja.

Peti je Milanovićev naslijednik na poziciji predsjednika SDP-a, no nešto je manje ispitanika koji ga ovog mjeseca negativno ocjenjuju. IvanPernar udvostručio je negativni doživljaj, a povećao ga je i predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković (2,4 posto u odnosu na 2,1 posto u studenom). Znatno manje ispitanika nego u studenom Milorada Pupovca vidi kao negativca (2,4 posto u 6,3 posto u studenom).

U top deset je još jedan kandidat za predsjednika Anto Đapić, ali i SDP-ov Gordan Maras. Ovoga je mjeseca manje onih koji misle da su negativni svi političari – 8,5 posto. Ostalih je 3,1 posto, a ne zna gotovo 15 posto.

CRO Demoskop za prosinac oslikava i bilo ispitanika uoči izbora koji se održavaju iduće nedjelje. U top deset najpozitivnijih je petero kandidata, a među negativnima njih četvero. A baš kao što je razlika među kandidatima na vrhu gotovo mrtva trka, tako je i razlika između vodećih stranaka unutar statističke pogreške. No vodeće stranke su dvije, a kandidata u mrtvoj trci ih je troje.