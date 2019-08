TOP MENADŽERI PREKO LJETA RADE U VELIKOM HRVATSKOM LANCU: Hoće li slagati police i rezati salamu? ‘Idealno bi bilo da dobiju i radničku plaću’

S Marijem Ivekovićem, predsjednikom Novog sindikata, razgovarali smo o najavi Uprave Konzuma o jednotjednom radu menadžera u dućanima

Nakon što je portal poslovnog tjednika Lider objavio vijest da će menadžeri poznatog trgovačkog lanca Konzum, sada u sastavu koncerna Fortenova grupa, ex Agrokor, ovog ljeta raditi tjedan dana u dućanima Konzuma, kao svojevrsna ispomoć u vrijeme nedostatka radne snage, ali i da se “upoznaju s procesima i standardima poslovanja unutar prodavaonice” pitali smo poznatog sindikalca, predsjednika Novog sindikata, Marija Ivekovića, koji je svojedobno i radio u Konzumu – kako komentira taj potez.

Mario Iveković kaže da ga ne čudi problem s kojim se susreće Konzum, ali i mnogi drugi, a to je činjenica da menadžment vrlo slabo poznaje kako zapravo funkcionira rad u samim dućanima. Prisjetio se da je on još kao zaposlenik, početkom devedesetih, u vrijeme kada je započela pretvorba i privatizacija koja je Konzum “prevela” u privatno vlasništvo prvog vlasnika, Ivice Todorića, osjetio “tendenciju odvajanja menadžmenta od radnika”.

“Zapošljavali su se direktno u menadžment mladi ljudi, sa školom, ali bez radnog iskustva. Narednih dvadeset godina problem je samo bujao. To jest pravi problem u poslovnim procesima: poslove dogovaraju menadžeri koji nisu prošli ni radnog dana u neposrednoj trgovini, koji ne znaju kakvo je pakovanje kojeg proizvoda u dućanima, kako ti proizvodi dolaze do dućana itd. Dakle, ako je namjera sadašnje uprave Konzuma da menadžeri bolje upoznaju kako funkcionira stvarni radni proces – to nije loše. No, problem je da im se uopće razvio taj trend, da se s godinama zapostavljao faktor radnog iskustva, poznavanja procesa. Ali je li dovoljno tjedan da se upoznaju ti procesi? Sigurno nije. Bojim se da se ovdje radi prije svega o demagoškom, PR potezu” – kaže Mario Iveković za Net.hr.

Doživljaj neće biti cjelovit uz menadžersku plaću

Iveković smatra da je s ovom najavom kroz medije jasno signalizirano da se želi izazvati promotivni efekt više nego pokrenuti stvarno upoznavanje menadžera s najtežim poslovima i radnim odnosima u dućanima. “Volio bih vidjeti da su se ti menadžeri doista obukli u kute i da ih šef dućana potjera da rade najteže poslove, pa nek i odrade redovno jedan sat prekovremeno kao što to rade obični radnici Konzuma. I nek im taj prekovremeni sat nek ne bude plaćen. Jer običnim radnicima je samo plaćeno radno vrijeme dućana, a ne priprema prije ili ono sve što rade nakon što se dućan službeno zatvara. Zapravo, bilo bi idealno ako bi za to vrijeme dok rade u dućanu dobili i plaće kakve dobivaju radnici u dućanu. Netko bi im morao objasniti da “doživljaj” nipošto neće biti cjelovit ako će oni dobivati menadžersku plaću i samo malo boraviti po dućanima”, komentira Mario Iveković.

Hoće li se poslovođe uopće usuditi ophoditi se prema menadžerima kao prema “običnim” radnicima?, pitamo Ivekovića, a on odmah odgovara: “Naravno da neće. Menadžer će doći u dućan s više razine. On će imati previše moći i previše novaca da bi mogao osjetiti kako je radnicima u dućanu.”

No, Iveković naglašava da je dobro da se uopće počelo razmišljati o tome da bi menadžeri trebali bolje upoznati procese u dućanima. “Ako je ovo svojevrsno priznanje da taj problem postoji, to je dobro. Ali sigurno se ne može ništa ozbiljnog napraviti u tjedan dana, i osobito ne s najavom kroz medije. Bilo bi mnogo bolje da su menadžeri došli anonimno, da ih se šefovima u dućane samo poslalo kao nove radnike. Da i ostali radnici ne znaju da dolaze menadžeri. E, to bi već imalo smisla. Ali tjedan dana je sigurno premalo. Osobno bih sugerirao upravama trgovačkih lanaca da osobe koje zapošljavaju u mendžmentu bez iskustva u proizvodnom procesu uvedu obavezu šestomjesečnog rada u dućanu. Pa ako se pokažu dobri i u dućanu, nek ih uzmu na visoke pozicije.”, kaže Iveković.