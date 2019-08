TOP DESTINACIJA ZA TURISTE SADA JE STRAŠNO MJESTO: ‘Tu stanuju štakori i zmije, smrdi kao da ima leševa, a smeće nije bačeno mjesecima’

Nigdje ne postoji znak da je kampiranje ondje zabranjeno

Stanovnici Rijeke zabrinuti su zbog nekadašnjeg kampa Preluk jer je to mjesto, koje je nakada vrvjelo kampistima i turistima. Sada je to mjesto neopisivog smrada, a stanovnici se pitaju kome se točno obratiti jer je kamp zatvoren već neko vrijeme. No, o tome nitko nije izvjestio kampiste koji i dalje ljeti tamo dolaze jer nigdje na internetu ne piše da je zatvoren.

“Gospodo, u Kampu Preluk, zapravo u nekadašnjem Kampu ‘Preluk’, stanuju štakori, gmižu zmije šarke, guje otrovnice; smrdi kao da ima leševa, smeće nije bačeno mjesecima. Jezivo je, po podu su igle, čavli, kondomi…”, govore sugovornici Novog lista. Također, sugovornici navode da je kamp zapečatila država, a ondje besplatno ljetuju ljudi iz Slovenije koji nisu nigdje prijavljeni. Navode da ih je najviše vikendima pa su smješteni na kraju kampa u kamp kućicama. “Kako je to moguće u uređenoj državi?”, pitaju se Riječani i dodaju kako bi trebalo pitati glavnog državnog inspektora o toj temi.

Nigdje nema znaka da je kampiranje zabranjeno

Da kamp ne radi, izvještava Novi list, piše na nekadašnjoj recepciji, sada trošnoj kućici i to na papiru A4 formata. Međutim, nigdje ne postoji znak da je kampiranje ondje zabranjeno. Kako doznaje Novi list, nitko od kampista nije dobio obavijest o zatvaranju kampa i zabrani kampiranja, što znači da tek nisu dobili obavijest da moraju svoju kamp kućicu izmjestiti do određenog datuma. Stalni kupači Preluka kažu da Slovenci koji dođu zapravo čuvaju svoju imovinu i da dođe nekoliko obitelji za vikend. Ističu da su kamp kućice tih ljudi u riječkom kampu već 40 godina i da su “urasle u tlo”.

“Više od 500 kampista sam ovoga ljeta vratio nazad. Ljudi su došli jer nigdje na internetu ne piše da kamp više ne radi,” kaže čovjek koji na ulazu prodaje rajčicu i breskve.

Gomilanje smeća i pravne zavrzlame

Novinari tvrde da se nije puno toga u kampu promijenilo od početka svibnja kada su posljednji put tamo prošetali, ali ono što se definitivno jest je količina smeća koje je sve više. Sanitarije ne rade i samo je pitanje kada će doći do zaraze. “Što je vama? Promijenilo se to što je Grad Rijeka izgubio 40 milijuna kuna, a država 30 milijuna kuna zbog zatvaranja kampa”, govori Željko Keškić. Naime, njegove su tvrtke zadnjih godina držale kamp te smatra da je nelegalno izbačen iz kampa.

Godine 2011. kamp je izgubio koncesiju što znači da je osam godina radio nelegalno. Premda imovinsko-pravna stvar nije bila riješena, u međuvremenu je Primorsko-goranska županija tri puta raspisivala koncesiju za kamp. No, sve je bilo uzalud jer Keškićeva tvrtka Green point nije napustila kamp. Tada je Keškić podnio tužbu protiv države za utvrđivanje prava posjeda i gospodarskog korištenja objekta u autokampu koje su, kao kapitalna ulaganja na pomorskom dobru, otkupili od bivšeg Trgovačkog Opatija u stečaju.

Odgovornost za kamp prebacuje se s ministarstva na ministarstvo

Posljednji pokušaj da kamp ide u koncesiju je propao i sada zjapi pun smeća, bolesti i “ilegalnih” kampista. Prava zavrzlama nastava je kada je Preluk prešao u ruke Ministarstva Državne imovine. Zašto? Jer državna imovina ne može biti pomorsko dobro jer je riječ o društvenoj imovini. Zbog toga je kamp prebačen Ministarstvu mora.

S obzirom na to da se vodi sudski spor oko vlasništva i prava gospodarskog korištenja kampa, Primorsko-goranska županija u čijoj su nadležnosti koncesije, nema ju kome izdati. Po nekoj logici bi Grad, točnije KD “Čistoća” trebala brinuto o čistoći bivšeg kampa koji je postao utočište štakora, zmija, rabljenih igli i kondoma.

