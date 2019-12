TOP 5 NISKIH UDARACA: Zoran Kolindu optužio da ‘liže ogradu u Washingtonu’; ona ispričala anegdotu kako se sažalila kad je sjedio sam

Izabrali smo top pet izjava dvoje kandidata jedno o drugome iz prvog kruga koje nam jasno pokazuju da nas čeka zanimljiva borba

“Da je emisija trajala pet sati, ne bi bilo dovoljno da kažem sve što sam želio i zato – vidimo se u drugom krugu, ova tema je tek otvorena”, izjavio je Zoran Milanović dan nakon debate na HRT-u, u finišu kampanje u prvom krugu, 18. prosinca na skupu u Zadru. I nastavio govoriti o “zloćudnosti trija: HDZ-a, Kolinde Grabar Kitarović i Milana Bandića i njegove klike.

Bio je to samo jedan u nizu skupova po dubini Hrvatske, na kojima se Zoran Milanović nije libio “udarati” Kolindu Grabar Kitarović. Za razliku od govora nakon objave rezultata u prvom krugu, kada se odlučio za suzdržan nastup, oprezan, bez ikakvog podbadanja protukandidatkinje, Milanović je na skupovima među glasačima dosta često direktno napadao Kolindu Grabar Kitarović i bit će zanimljivo hoće li – kako je obećao na skupu u Zadru – produbiti taj napadački ton, ili će se doista držati afirmativne kampanje bez “niskih” udaraca. Ukratko: hoće li karakter izdržati?

U nastavku izdvajamo top pet Milanovićevih direktnih napada na Kolindu Grabar Kitarović, kao i pet žestokih izjava koje je još uvijek aktualna predsjednica uputila svom protukandidatu u borbi za drugi mandat.

VELIKA ANALIZA NET.HR-A: Shizofren HDZ, šifrirana poruka Kolinde na početku, propalo udvaranje i Milanovićeva nada u sučeljavanje

PITALI SMO VAS: KOLINDA ILI MILANOVIĆ? ‘Kolinda je barem ljepša’; ‘Zoki, on je manje zlo’; ‘Za koga? Selim se u Irsku…’

Top 5 Milanovićevih napada

1.) “Imamo potpuno nedoraslu i nezrelu predsjednicu. O moralu da i ne govorim. Najveća su opasnost za hrvatsku vojsku etički i politički obezglavljeni lideri.” (19. studenoga, Facebook)

2.) “Prijateljstvo Kolinde Grabar Kitarović i Milana Bandića, skoro 20 godina starijeg muškarca, počinje onog trenutka kad je Bandić izašao iz Remetinca. To je odnos iz interesa, duboko lukrativan, ne osoban.” (3. prosinca)

3.) “Kolinda Grabar-Kitarović smijenila Dragana Lozančića na divlji način jer ju je navodno špijunirao, što nije istina”. (18. prosinca, Zadar)

4.) “Ne bih sada mogao biti sarkastičan, bojim se da me ne optuže za seksizam. Slika govori više od riječi. Ono što smo vidjeli govori za sebe.” (16. prosinca, o nastupu Grabar Kitarović u Osijeku)

5.) “Kolinda podsjeća na onoga čiji je ogradu lizala u Washingtonu – na Trumpa!” (19. prosinca, Pula)

Kolinda Grabar Kitarović je također u prvom krugu nastojala ubadati svog protukandidata Milanovića, a često ga je tretirala u paketu sa Škorom.

Top 5 Kolindinih napada

1.) “Pa ne znam kakvim se društvom on okruživao, s obzirom na to da kad je bio u jednoj od država članica Inicijative triju mora, imala sam ga prigodu gledati više puta u njegovim javnim nastupima. To je bilo sve skupa blijedo, nepripremljeno, improvizirano, besmisleno. Toj je državi, recimo, rekao da su istovremeno i prokleti i blagoslovljeni i onda je to elaborirao dalje. Za večerom je sjedio sam za stolom, da sam se i ja nekako, neću reći sažalila, ali imala potrebu doći i sjesti s njime.” (4. studenoga u intervjuu za N1 odgovara na Milanovićev ubod da se okružuje s lošim društvom)

2.) “Katastrofalni kreditni rejting, arogantno vođenje države, zaduženost za 70 milijardi, stečajne nagodbe… Je li to normalno? Samo onima koji govore o ‘slučajnoj državi”. (Iz govora na predstavljanju programa, 10. studenoga)

3.) “Kada je riječ o Zoranu Milanoviću i njegovu radu u oružanim snagama, mislim da je najpoznatiji onaj njegov skok s Patrije. Srećom, očito je u životu naučio padati i to je za njega dobro prošlo” (22. studenoga, Zadar, prvi dan prikupljanja potpisa)

4.) “Nervozni su, prijete. Rekao bi dragi Goran Pauk – oba su pala, ja kažem – oba će pasti.” (8. prosinca, Twitter)

5.) “On je bio neradnik. Kada je bio premijer, radio je iz kafića, a ne iz Vlade”. (10. prosinca, Lobor )

Ovo je, naravno, samo izbor, izjave koje otkrivaju gdje oba kandidata vide slabe točke svojih konkurenata. Drugi krug će biti pravi izazov za oboje, i kao osobe i njihove stožere: hoće li ih uspjeti obuzdati, ili će se odlučiti za model potpunog otpuštanja kočnica. Jedno je sigurno, i ovih nekoliko izjava iz prvog kruga, ali i sjećanje na napetost iz njihove zajedničke prošlosti iz vremena kad je Milanović bio premijer, a Grabar Kitarović predsjednica, svjedoči da oboje jedno o drugome imaju vrlo nisko mišljenje.