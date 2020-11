‘Postupak izbora predsjednika (u SAD) je star 200 godina i prvi put ga netko na ovaj način dovodi u pitanje i to čovjek koji bi se trebao brinuti o stabilnosti sustava’, kaže Tonino Picula

Bivši ministar vanjskih poslova i aktualni europarlamentarac Tonino Picula prokomentirao je za RTL.hr predsjedničke izbore u SAD-u kazavši kako izgledaju kao da se održavaju prvi put u zemlji koja je prošla kroz višegodišnje građanske nemire.

“Riječ je o pravom izbornom trileru s mnogo obrata. Tek kada se prebroje i glasovi upućeni poštom, moći ćemo govoriti o tome tko je odnio pobjedu u ključnim saveznim državama koje znaju promijeniti izborne preferencije”, kazao je Picula.

‘Trump želi izborni play-off na Vrhovnom sudu’

“Jasno je da ovog trenutka imamo pored rezultatske neizvjesnosti i neizvjesnost koju je unio američki predsjednik Donald Trump zahtijevajući da se brojanje glasova prekine i da se praktički proglasi njegova pobjeda, jer sve ostalo je otvaranje, po njemu, vrata prevari. To se nikada nije dogodilo u američkoj povijesti. Predsjednik Trump nije dao nijedan uvjerljivi dokaz da se radi na nekoj vrsti izborne prevare, tako da nakon Trumpova zahtjeva američke institucije prolaze jedan jedinstveni stres-test u kojem će se morati prije svega dokazati u ovom jednom postupanju predsjednika koji mora biti zadužen za funkcioniranje institucija bez presedana”, smatra Picula.

Dodao je kako su svi pomalo zatečeni tim zahtjevom, ali da to nije obustavilo proces prebrojavanja glasova.

“Trump očito i sam računa na to da neće biti zaustavljeno brojanje i da će imati argument više u svojim tvrdnjama. Meni se čini da on želi ono što je najavio prije desetak dana, izborni play-off na Vrhovnom sudu, gdje konzervativci, pa i ultra-konzervativci među sucima imaju komotnu većinu i on se nada da bi u toj vrsti raspleta Vrhovni sud odlučio njemu u prilog, bez obzira na to kako će se završiti brojanje glasova i tko će u tom klasičnom prebrojavanju biti izabran za američkog predsjednika”, kazao je Picula za RTL.

Ovo se događa prvi put u 200 godina

Iz perspektive bivšeg potpredsjednika parlamentarne skupštine Europske organizacije za sigurnost i suradnju, koji je nadgledao mnoge izborne procese, Picula kaže kako se, bez imalo ironije, može steći dojam da se ovi izbori ne održavaju u SAD-u, nego u nekoj nestabilnoj državi u kojoj su dojučer vladali građanski nemiri.

“Amerika je visokopolarizirano društvo, no ono što je karakteristika za Ameriku jest stabilnost njezinih institucija. Postupak izbora predsjednika je star 200 godina i prvi put ga netko na ovaj način dovodi u pitanje i to čovjek koji bi se trebao brinuti o stabilnosti sustava. Dakle, ulazimo u jedno područje neispitanog i tu će ispit morati polagati ljudi koji ovog trenutka vode institucije, ne samo suci Vrhovnog suda. Vrijedi spomenuti i da je Trump tijekom svog mandata imenovao više od 200 sudaca u različita federalna sudišta, a oni bi trebali definirati sudsku praksu u godinama koje dolaze. Veliko je pitanje na koji će način biti moguće povezati ovako podijeljenu zemlju, posebno u slučaju kada predsjednik države dovodi u pitanje izborni proces. U pravu su oni koji su rekli da na ovim izborima nisu na izbornim listićima imena kandidata nego sustav kao takav”, zaključio je Picula.

