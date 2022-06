Postotni i kamatni računi uče se već u školi, no mnoge brine najavljeni rast kamata. Stoga je poznati matematičar Toni Milun za N1 objasnio po kojem principu se određuju kamatne stope i što bi nas trebalo čekati već za koji tjedan.

“Kamatne stope su bile vrlo nisko i cijelo vrijeme su padale zato što su dva glavna parametra, NRS (nacionalna referentna stopa), to je ono po kojima nama banke daju kada štedimo, i Euribor, a to je stopa po kojoj se najveće europske banke međusobno zadužuju, do prosinca imale konstantan pad pa su nam krediti bili sve povoljniji”, pojasnio je Milun potvrdivši tezu ekonomskih stručnjaka o rekordno niskim kamatama.

“Ovako nikad nisu bile, a ja to pratim od 2005. kada su one bile čak i sedam posto. Sada većina ima do četiri posto. Ako osobe imaju fiksnu kamatnu stopu, ona je nešto malo veća. Platite više, ali kupite mir”, savjetovao je matematičar.

Opasan rast Euribora

Istaknuo je da je gorivo dosad poskupjelo za 30 posto, jestivo ulje za 50, a hrana općenito za 15 posto te da je upravo hrana najveća stavka u našim kućnim budžetima, koji bi mogli postati još prazniji s rastom Euribora.

“Ako Euribor naraste za jedan postotni bod, osobi koja je uzela kredit od 100.000 eura na 30 godina, anuitet će porasti za više od 400, možda i 500 kuna. Zamislite sada to uz sva ova poskupljenja”, rekao je Milun te objasnio da se krediti mogu refinancirati:

“Treba ići od banke do banke i tražiti fiksnu kamatnu stopu. Da imam kredit vezan uz Euribor, odmah bi otišao u neku banku i pokušao refinancirati što prije uz što duže fiksno razdoblje”, poručio je Milun.

Čekaju nas male mirovine

Hrvati su, prema istraživanju OECD-a iz 2019. iznad europskog prosjeka po znanju, no matematičar Milun upozorava da financijska pismenost ne podrazumijeva samo znanje, već i ponašanje te stavove u kojima smo, ocjenjuje, jako loši.

“Znamo što je inflacija, koliku ćemo kamatnu stopu platiti ako uđemo u minus, ali svejedno ćemo ući u minus”, rekao je Milun.

Ipak, pohvalio je sve veći interes građana za mirovinu, odnosno njihovu težnju da se za to pobrinu na vrijeme. Upozorio je da nas u budućnosti čekaju jako male mirovine.