TONY CVITKOVIĆ PRVAK JE U MENTALNOJ ARITMETICI: Evo kako s drugim malim genijalcima postiže zavidne rezultate

Desetogodišnji Tony ovog je lipnja osvojio zlatnu medalju iz ANZANA – mentalnog računanja u svojoj kategoriji na Olimpijadi u Beogradu na kojoj je sudjelovalo 1200 natjecatelja iz 15 zemalja

Zadate li malenom Tonyju Cvitkoviću zadatak u kojem zbraja i oduzima 1000 brojeva u samo 500 milisekundi, dobit ćete, naravno, točan odgovor. Kad bismo vam rekli da on to radi bez upotrebe kalkulatora, olovke i papira, već mentalnim putem, sigurni smo da vas ne bismo ostavili ravnodušnima.

Uostalom, desetogodišnji Tony ovog je lipnja osvojio zlatnu medalju iz ANZANA – mentalnog računanja u svojoj kategoriji na Olimpijadi u Beogradu na kojoj je sudjelovalo 1200 natjecatelja iz 15 zemalja. Također je osvojio i 3. mjesto na pismenom testu u kojem je 120 zadataka trebao riješiti u 12 minuta.

Ovaj njegov veliki uspjeh rezultat je rada u školi intelektualnih sposobnosti djece “Malac Genijalac” koju pohađa u Šibeniku. Osim Tonyjevog uspjeha, ta je škola u njegovom rodnom gradu, ali i u Splitu, Osijeku i Rijeci postigla veliki interes i zavidne rezultate među stotinama djece starosti ‪od 4 do 12‬ godina, a od ove jeseni pokrenuta je i u gradu Zagrebu.

Cilj programa

Škole “Malac Genijalac” primjenjuju originalni HIKARI program Mentalne aritmetike koji je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka u suradnji s prestižnim japanskim Institutom Tomoe Soroban iz Tokija, a temelji se na upotrebi drevne računaljke abakus čijom se vizualizacijom postiže izvanredno brzo računanje i razvoj kognitivnih vještina. Dakle, djeca uče preko pomagala koje kasnije prestaju koristiti, a na taj način vježbaju upotrebljavati obje polutke mozga.

Općenito, lijeva strana hemisfere dominantna je za jezik, znanost, procesuiranje onoga što čujete i upravljanje većinom govora. Zadužena je i za logično i egzaktno matematičko računanje. Desna hemisfera uglavnom je odgovorna za prostorno snalaženje, osjećaje, maštu, kreativnost, intuiciju, prepoznavanje lica i procesuiranje glazbe. Ona obavlja i neke matematičke zadatke, ali na razini grubih procjena i usporedbe.

“Cilj škole nije samo to da mališani brzo računaju, iako je to svima ono najzanimljivije. Neka djeca imaju problem s nedovoljnom koncentracijom i pažnjom, a najčešći su krivci za to suvremeni način života i upotreba pametnih uređaja. Ipak, to nikako ne znači da su ta djeca manje sposobna za pun intelektualni razvoj.

Vidljiv napredak

Naglasak je naše škole na razvijanju kognitivnih sposobnosti. Djeca razvijaju pažnju, fotografsko pamćenje, koncentraciju, vizualizaciju, maštu, analitičko i logičko razmišljanje, gradi se samopouzdanje. Našu školu pohađaju i djeca koja nisu toliko dobra u mentalnoj aritmetici, u smislu brzog računanja, ali njihovi nam roditelji govore da vide njihov osobni napredak. Primjerice, djeca koja su bila povučena ili slabo socijalizirana, počinju se otvarati i razvijati samopouzdanje”, objašnjavaju osnivačice Malca Genijalca u Zagrebu Antica Filipović Grčić i Sarah Vuković.

Malac Genijalac uskoro otvara svoja vrata za malce željne znanja, novih vještina, zabave i prijatelja i u Zagrebu, i to u svom centru u Bužanovoj ulici. Budući da je broj mjesta za buduće malce genijalce ograničen, predbilježbe za upis, kao i sve informacije, mogu se dobiti na broj telefona ‪099 555 1651‬ ili putem e-maila zgcentar@malacgenijalac.hr.