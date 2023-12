Ministar branitelja Tomo Medved komentirao je danas aferu Mreža zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva Davor Filipović. Medvedovo ime se pojavilo u aferi kada ga je u srijedu u emisiji na HRT-u spomenuo novinar koji je sudjelovao u otkrivanju afere, Marin Vlahović.

Medved je prvo govorio o sjednici Odbora, rekavši da se već dugo provlači pitanje potpore hrvatskim logorašima srpskih koncentracijskih logora te da se na ovu temu podnijelo detaljno izvješće i da su članovi Odbora sve primili na znanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog osjetljivosti tematike, sjednica je bila zatvorena. Ono što je bitno, članovi Odbora primili su sve informacije", rekao je.

O izjavama Marina Vlahovića koji je na HRT-u izjavio da ja je Medved pokušao potkupiti, ministar je rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Današnji mediji na tragu su onoga o čemu sam i sinoć govorio. Možemo još jednom ustvrditi da je ovdje posrijedi korupmiran oblik dijela medija, oporbene stranke Most i bivšeg savjetnika bivšeg ministra. Što se tiče izrečenog u emisiji Otvoreno, 2021. tijekom sanacije posljedica potresa u Petrinji, imao sam kontakt s tim novinarom isključivo s ciljem poziva na objektivno izvješćivanje o naporima koje činimo, kako bi pružili potporu stradalima u potresu. S gnušanjem odbijam svaku moguću sumnju da je posrijedi bilo kakav oblik nekakvog korupmiranog pristupa, bilo kakavo financiranje, bilo kakva pogodovanja bilo kome. Ponavljam, naš kontakt bio je usmjeren isključivo s ciljem, kao što sam to činio prema svim medijima, s pozivom na objektivno izvješćivanje javnosti o onome što činimo", rekao je Medved i dodaje kako je sve odluke koje je donosio donosio u okviru Stožera. Ponavlja kako s gnušanjem odbija svaki pokušaj da ga se osobno ili Stožer dovodi u kontekst bilo kakvih koruptivnih radnji.

Medved kaže kako je ovo "programski nasrtaj Mosta na Vladu". "Ovaj pokušaj uvlačenja Ministarstva branitelja je neosnovan, netočan i neprihvatljiv. Ministarstvo branitelja je resor koji skrbi o najranjivijoj populaciji, organizira obljetnice naših pobjeda, u određenim prilikama plaća in memoriam objave ili tekstove u svjetlu sjećanja na hrabre branitelje ili žrtve", dodao je Medved.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikakvih drugih aranžmana nije bilo. Nestvaran je pokušaj ili insinuacija gdje taj novinar iznosi da ne zna je li Ministarstvo dogovaralo aranžmane s novinarima. To je potpuna izmišljotina, s gnušanjem odbijam. Spomenut je i kontekst mene i gradonačelnika Petrinje koji je osuđen za neka djela. Ako je imao saznanja, kako kaže dijela ljudi oko mene, očekujem da podnese prijavu", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar je rekao da je sve o čemu je razgovarao s novinarima bilo transparentno i da nema ni tračka sumnje u to. Na pitanje je li nešto dobio zauzvrat, odgovorio je "apsolutno ništa".

"Možda ima poveznica s onim što sam jasno rekao, da je Most taj koji je korumpiran i da je ovo afera Mosta", rekao je i naveo da se umedijima moglo vidjeti prepisku Nikole Grmoje i novinara, a samo par sati kasnije je on spomenut kako bi se odvratila pozornost s Mosta.

"Ja sam bio u Dnevniku HRT-a i izravno rekao da je ovo afera Mosta", istaknuo je na pitanje zašto je baš on u središtu Vlahovićevih otpužbi, a ne neki drugi ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar je ponovio da njegovo ministarstvo ulaže vrlo skromna sredstva u sadržaje u medijima i da je to ograničeno na in memoriam objave ili sjećanja na žrtve ili branitelja. "Bitno je imati na umu činjenicu da je ovo pokušaj nečeg što je egzaktno bilo kriminalna radnja i iz čega se vidi da je bilo toliko otvorene komunikacije o nekim pogodovanjiuma o povratku sredstava. Jako je ružan i neprihvatljiv pokušaj povezivanja Ministarstva i onoga što mi činimo i onoga što je bilo u odnosu između dijela medija i bivšeg savjetnika bivšeg ministra", ističe ministar branitelja.

Što je rekao novinar Vlahović?

Podsjetimo, novinar koji je sudjelovao u otkrivanju afere Marin Vlahović u srijedu je na HTV-u spomenuo i Medevda. “Pa ja bih se usudio reći da cijela ova Vlada Andreja Plenkovića, je u tom smislu, u odnosu prema medijima, izrazito koruptivna. Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom Vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je neki način suradnje. Tad se radilo o nekim financijskim aranžmanima i trenutno nisam ni pisao, nisam radio ni na Mreži", rekao je.

"To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gospodin gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila. Dio ja povezujem i sa krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika Vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam”, dodao je Vlahović sinoć na HTV-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priopćenje Ministarstva branitelja

Ranije se o slučaju oglasilo Ministarstvo hrvatskih branitelja čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S ministrom Medvedom novinar je ostvario kontakt istražujući provedbu mjera hitne sanacije na Banovini te je tada upućen da objektivno i profesionalno izvijesti o temi o kojoj piše. Ministar Medved mu je, kao i svim medijima, rekao kako je spreman na suradnju u smislu pružanja svih informacija koje su mu potrebne.

Ako je Marin Vlahović mislio i misli da netko ima veze s eventualnim koruptivnim radnjama u 2021. godini, zašto to govori tek sada i zašto tada nije prijavio nadležnim tijelima? Kao što je i sam rekao u emisiji, nikakva sredstva mu nisu nuđena niti dana pa nam je nejasno što je htio postići svojim sinoćnjim nastupom", istaknuto je u priopćenju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vezano uz njegove navode kako Ministarstvo hrvatskih branitelja financira ‘opskurne medije i tiskovine’, ističemo da Ministarstvo ne provodi nikakve oglašavačke kampanje ni projekte, niti na bilo koji način financira medije. Jedino što smo u proteklih gotovo osam godina mandata ministra Medveda sponzorirali su prilozi i objave vezane uz Domovinski rat i u prigodama obilježavanja nekoliko obljetnica poput VRO Oluja i Bljesak te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao i objave In memoriama u tim prigodama.

Svi podaci o financiranju medija godišnje se dostavljaju Agenciji za elektroničke medije, podliježu revizijskim procesima te nikada nijedna objava Ministarstva hrvatskih branitelja nije bila upitna ni sporna.Stoga smatramo da su ovakve paušalne, neutemeljene i lažne tvrdnje plasirane isključivo s ciljem obmane javnosti i pokušaja stvaranja nepostojeće afere", poručili su iz Ministarstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Filipović nakon smjene: 'O porukama i snimkama nisam ništa znao. Ne vjerujem da se Lovrinčević upuštao u sitne dealove'