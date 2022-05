Grad Zagreb razmatra mogućnosti da se projekt izgradnje novog centra Dječje bolnice Srebrnjak odgodi za sljedeću EU perspektivu, kako ukupan teret od 430 milijuna kuna zbog neizvršenja obaveza ne bi pao na teret Grada, izjavio je četvrtak gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Razmatramo sve pravne mogućnosti, razgovaramo s koalicijskim partnerima i državom o budućnosti projekta jer ne možemo dopustiti da taj trošak padne na gradski proračun", istaknuo je Tomašević o zatvaranju gradilišta u krugu Dječje bolnice Srebrnjak nakon raskida ugovora o gradnji Centra za translacijsku medicinu.

Dvije godine otišle u vjetar

Izgradnju tog centra Europska unija plaća gotovo 60 milijuna eura, no ako se ne ispoštuju rokovi trošak projekta past će na gradski proračun. Tomašević za sve optužuje bivšeg gradonačelnika Milana Bandića i bivšu upravu bolnice Srebrnjak.

"Ugovor je potpisan u srpnju 2019., dvije godine prije nego što sam stupio na dužnost gradonačelnika. Projekt je trebao trajati nešto manje od tri godine, do ožujka 2022., a u prve dvije godine realizirano je samo četiri posto projekta", objasnio je Tomašević nakon otvorenja Floraarta na Bundeku.

Prve su dvije godine, kaže, otišle u vjetar zbog peripetija i sukoba bivšeg gradonačelnika s bivšim vodstvom bolnice, nakon čega je postavljena nova bolnička uprava. "Tu je otišlo vrijeme koje je bilo nemoguće nadoknaditi, a sada su nastupile i nove komplikacije s izvođačima radova", rekao je Tomašević ocijenivši situaciju "nepodnošljivom" jer je zbog kašnjenja od dan-dva izvođač radova jednostrano raskinuo ugovor.

Direktor Kamgrada Dragutin Kamenski izjavio je za Jutarnji list da je razlog raskida ugovora to što investitor nije poštovao ugovorne obveze. Tomašević kaže da se sada projekt može produžiti maksimalno do kraja iduće godine jer tada završava cijela EU perspektiva. Ako do tada projekt ne bude realiziran, iznos od 430 milijuna kuna past će na teret proračuna Grada Zagreba.

Razmatranje mogućnosti

Stoga se sada i s državom razmatraju mogućnosti da projekt ide dalje pa makar i u sljedećoj europskoj perspektivi. Komentirao je i druge aktualne teme, poput situaciju s glomaznim otpadom istaknuvši da se on redovito odvozi.

"Taj sustav potpuno funkcionira bez privatnika. Gradska poduzeća zbrinjavaju glomazni otpad i na taj način ostvarit ćemo uštedu od 50 milijuna kuna godišnje", ustvrdio je.

Rekao je i da je trenutno u tijeku proces javne nabave za vrećice u kojima će se jedino moći odlagati komunalni miješani otpad od 1. srpnja. Na natječaju za pročelnicu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju izabrana je Emina Višnić, a uskoro će biti izabran i novi pročelnik za obrazovanje, sport i mlade.