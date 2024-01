Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je u ponedjeljak studiju izvodljivosti za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Naglasio je da su najavili upućivanje studije izvodljivosti na prvo zasjedanje Skupštine u 2024. godini.

"Kada se centar izgradi, konačno ćemo moći prema europskim standardima i bez da ugrožavamo stanovnike u Resniku, zatvoriti Jakuševec. Riječ je o hibridnom postrojenju koje će istovremeno sakupljati razni otpad, miješani, biootpad, ali i odvojeno suhe reciklate papir i plastiku", najavio je jučer Tomašević.

Danas je na konferenciji za medije rekao:

"Kao što znate, jučer smo predstavili studiju izvodljivosti koju upućujemo na sjednicu Gradske skupštine koja će se održati 25. siječnja, kako smo i najavili lani krajem godine, nakon drugog odrona na Jakuševcu. Rekli smo da imamo i hrabrosti i odgovornosti da konačno riješimo problem odlagališta. Proteklih 24 sata nakon što smo predstavili novu studiju, mnogi i dalje kritiziraju lokaciju, a nitko ne nudi alternativu", rekao je i dodao da je Jakuševec trebao biti zatvoren prije šest godina, a problem traje dva desetljeća.

Zemljište je pod koncesijom

"Pokrećemo proceduru za raskid ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda. Govorimo o koncesiji koja je sklopljena još 2000. između Grada Zagreba i privatnog koncesionara", rekao je Tomašević.

Dodao je i kako je zemljište na kojemu se nalazi pročistač voda, isto ono na kojemu je predviđena gradnja centra za gospodarenje otpadom.

"To je najpogodnija lokacija za centar za koji je nužno da se izgradi Centar. To zemljište se nalazi pod koncesijom do prosinca 2028. godine na temelju ugovora potpisanog 2000. godine. Tamo imamo izgrađen 1. i 2. stupanj pročistača, a Hrvatska se obvezala da će izgraditi i 3. stupanj. Zato je ovo strateški najbitnije zemljište na teritoriju Grda Zagreba" istaknuo je Tomašević. Međutim, da bi Grad bilo što tamo gradio, mora dobiti suglasnost koncesionara.

"Do sada nismo imali primjedbe koncesionara, ali smo nezadovoljni suradnjom s koncesionarom koju smo imali za druge projekte koji bi se ovdje trebali raditi, a vezano uz otpad. Imali smo niz sastanaka i nismo bili zadovoljni. Išli smo vidjeti pod kojim se uvjetima može raskinuti koncesijski ugovor. Ne želimo da nas se u gradnji CGO bilo što usporava", naglasio je zagrebački gradonačelnik.

