Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u 11 sati u predvorju Gradske uprave održat će konferenciju za medije na kojoj će govoriti o prvih mjesec dana svog mandata. Uz Tomaševića će biti njegova zamjenica Danijela Dolenec te njegov zamjenik Luka Korlaeta.

"Ovo je čini mi se četvrta konferencija, imali smo ih u 37 dana 15. Odlučili smo imati svaki utorak konferenciju za medije, gdje možemo odgovoriti na sva vaša pitanja da usustavimo komunikaciju za medije", rekao je Tomašević.

Obnova Grada Zagreba

Tomašević je potom dao riječ Luka Korlaet koji je predstavio što se sve dogodilo kad je u pitanju obnova Zagreba nakon potresa. Rekao je da su svi pregledi oštećenih objekata pri kraju te da je ostalo samo nekoliko najkopliciranije.

“Grad je angažirao inženjere, pregledi oštećenih zgrada su pri kraju, ostalo je tek nekoliko kompliciranijih. Intenzivirana je komunikacija s Ministarstvom za prostorno uređenje i Fondom za obnovu. Prema dogovoru s ministrom Horvatom i ravnateljem Vanđelićem, regrutirani su razni stručnjaci, njih dvadesetak, kako bi ih se stavilo na raspolaganje Fondu i pospješilo njihov rad. Oformljeni su mobilni timovi koji će biti na terenu, ići će od vrata do vrata i ispunjavati prijavnike za sve suvlasnike koji nisu aplicirali”, rekao je je Korlaet.

Kaže da su blizu dogovora da se na jednom zemljištu na Žitnjaku deponira građevinski materijal od objekata oštećenih u potresu. "Radimo na sedam frontova što se tiče obnove, energija je dobra", rekao je Korlaet.

Smanjenje plaća rukovodećih ljudi

"S obzirom na izvješće o Holdingu bila je smjena dotadašnje uprave i imenovanje nove. Najavili smo da ćemo raspisati javne natječaje", rekla je Dolenec i najavila je prijedloge smanjenja plaća rukovodećih ljudi, pročelnika koji imaju veću plaću nego gradonačelnik. "Isto tako, pripremamo smanjenje vijećničkih naknada..." Uštede su prema procjenama oko 20 milijuna kuna.

"Natječaj smo raspisali za tri člana Uprave, poštanski rok je istekao jučer. Pristiglo je 56 prijava, još dan dva ćemo sačekati da se uvjerimo da su sve prijave poslane s poštanskim rokom pristigle. Na sjednici Gradske skupštine je prijedlog ustrojstva Poglavarstva sa 16 ureda kako bismo radilir racionalnije. To je prvi korak u racionalizaciji ureda, dodatne racionalizacije ureda nas čekaju u idućim koracima. Mi smo naslijedili pročelnike koji se ne mogu mijenjati kako premijer postavlja svoju vladu. Dosadašnjim razgovorima smo uspjeli razriješiti 10 pročelnika, bit će raspirani natječaji za 5 pročelnika. Javne natječaje bi raspisali krajem kolovoza", rekla je.

Tomašević o voznom parku

Potom je ponovno uzeo riječ Tomašević koji se našalio govoreći o voznom parku. Rekao je da su se odlučili na jeftinije varijante vozila."Nećemo se maknuti odavde sve dok ne postavite i zadnje pitanje. Poništili smo natječaj za službena vozila, predsjednici vijeća gradskih četvrti su koristili automobile 24 sata, ne znam po kojoj osnovi. Vratili smo sve skupocijene automobile, BMW-e, Mercedese, Audije... Ostavili smo Megane, Octavije i Corse... Dobro je da smo vratili automobile jer smo bili ozvučeni".

Rekao je da su u potpunosti promijenili sastav Povjerenstva za davanje u zakup te da nijedan član nije ostao. "Čeklić je imala ugovor o djelu, a tu je imala ured koji je pretresan kad je uhićen. Postavlja se pitanje kako je imala ured. Promijenit ćemo odluku da se onemogući podnajam za kućice i druge objekte kojima se, prema USKOK-u, provodio reket i za vrijeme Adventa i nekih drugih manifestacija. Sve troje uhićenih gradskih zaposlenika su suspendirani, to su Krajina, Barun i Šulentić".

Upozorio je da financijska slika Grada i Holdinga nije dobra, da je zaduženje bilo radi likvidnosti, a da će najesen s bankama razmatrati refinanciranje koje će biti dugoročno rješenje uz restrukturiranje Grada i Holdinga. "Dobili smo prvi prijedlog smanjenja troškova od pročelnika kojim nismo zadovoljni. Planirano je 0 kuna za Zagreb iz Fonda solidarnosti, cilj je povući novac", tvrdi Tomašević.

Ne žali zbog načina imenovanja kadrova

Zadnjih par mjeseci odluke se nisu ni donosile, nakon smrti Bandića odluke se nisu donosile, istaknuo je Tomašević. "Imali smo samo nekoliko dana da riješimo spor između Velike Gorice i Zagreba, da nismo prekinuo bi se prijevoz ZET-a iz Velike Gorice", dodao je.

"Bitno je da bude tranzicija a ne nekakva revolucija", rekao je Tomašević. "Plaće pročelnika idu od 20.000 kuna naviše, moja plaća je 17.000 kuna, manja nego šta sam imao u saboru. Plaće pročelnika su anomalija koju je napravio Bandić ćemo ispraviti. I posebni savjetnici imaju veće plaće od gradonačelnika. Očito je Bandić imao sustav gdje mu je plaća bila džeparac, a zaradu je ostvarivao na drugi način, kako je rekao USKOK. Pročelnik za zdravstvo Jeleč će otići u kolovozu nazad u zdravstveni sustav", rekao je.

Postavljeno je pitanje žali li zbog načina imenovanja kadrova. "Apsolutno ne. U tim okolnostima bih i dan danas donio istu odluku. Da smo raspisali natječaj, on bi trajao neko vrijeme i ne bi se mogli provesti potezi koji su u tom trenutku bili nužni”, rekao je Tomašević.

'Sve je lege artis'

Na pitanje nije li onda nedosljedan jer je najavljivao natječaje i je li mogao postaviti privremene predsjednike Zagrebačkog holdinga, Tomašević je rekao da prema Zakonu o trgovačkim društvima ne postoji funkcija vršitelja dužnosti predsjednika uprave.

“HDZ-ovci sad kažu da sam radio mimo zakona, pa kako su onda to prije dozvoljavali? Jedan od gradskih zastupnika, Mario Župan, bio jedan od tih članova Zagrebačkog holdinga, kojeg je imenovao Bandić, a ne Skupština. Ja sam bio zastupnik u Skupštini kad se to događalo, znao bih da ga je imenovala Skupština. Ti dvostruki standardi nisu dobri. Članovi Uprave i Nadzornog odbora su upisani, sve je lege artis. I samo je Povjerenstvo nekoliko dana nakon što su pokrenuli proceduru, tražilo od Sabora da se taj članak briše iz zakona”, rekao je Tomašević.

Tvrdi da poštuje rad Povjerenstva i da će predati svu dokumentaciju koju bude tražilo, ali da će odluku osporavati svim pravnim lijekovima koji su mu dostupni zbog spornog članka zakona.

Imenovanje javne bilježnice

Rekao je da nije znao do prošlog tjedna da je javna bilježnica donirala njegovu kampanju, a da je znao, da bi razmislio o njezinu angažmanu. Govoreći o javnoj bilježnici, Tomašević je istaknuo da je trebalo ovjeriti odluku o imenovanju nove Uprave Holdinga te da su za to tražili osobu od povjerenja. “Budući da članovi Nadzornog odbora i trgovačkih društava nisu javni dužnosnici, on ne spada pod sukob interesa, ali smo se unatoč tome dogovorili da ona neće obavljati poslove dok je on u Nadzornom odboru Zagrebačkog holdinga”, rekao je Tomašević.

“To zakon ne nalaže, ali ćemo mi tako raditi. Ona neće raditi javnobilježničke poslove s Gradom. Ja nemam nikoga kome sam obećao neku funkciju nakon izbora”, dodao je i istaknuo da nikoga nije zadužio ni obećao, “kamoli za donaciju od 10.000 kuna”.

“U tom smislu mi je nevjerojatno da stranke koje su prijavile nula kuna donacija, nego su one išle raznim putevima, pa prvo u stranku da se ne vidi, ja ne vidim takav sustav. Nema osobe kojoj sam išta obećao nakon izbora. Ne želim uopće na taj način upravljati gradom, to je praksa drugih stranaka”, rekao je Tomašević.

Tvrdi da nije točna tvrdnja Domovinskog pokreta da je restrukturanje Gradske uprave radila strana firma. "Nije nikakva firma radila restrukturiranje Gradske uprave, to smo radili mi u suradnji s raznim gradskim uredima. Slali smo unaprijed molbu za mišljenje Ministarstvu uprave”, rekao je Tomašević.

Ima pročelnika koji imaju i znatno veće plaće od 20.000 kuna, otkrio je gradonačelnik. Što se tiče prijetnji, bila je mislim jedna na društvenim mrežama, ali ostale ne osjećam. "Idem biciklom, od jutra do mraka smo ovdje. Idem na posao bez policijske pratnje. Ne osjećam da mi je ikako ugrožena sigurnost, ali je to na policiji i tajnim službama da odluče", rekao je.

'Nikome nisam ništa obećao'

Tomašević je sinoć rekao da nikome nije ništa obećao, nikome nije ništa dužan te da ima odriješene ruke da donosi odluke koje smatra da su u javnom interesu. "Nikome nisam ništa obećao u ovome gradu za nijednu poziciju i nikome nisam ništa dužan. Imam odriješene ruke da donosim odluke koje smatram da su u javnom interesu. Tako ću se ponašati do kraja mandata", rekao je Tomašević u RTL Direktu.

Zagrebački gradonačelnik koji se u mjesec dana mandata našao već po drugi puta u prijavi Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa poručuje kako vjeruje da će obje biti odbačene dok je za Tomislava Lauca i njegovo sporno imenovanje u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak rekao da je on "jedan od 1500 donatora" koje su imali u kampanji u Zagrebu.