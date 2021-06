Bez najave, nešto prije 9 sati, na svoje novo radno mjesto stigao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, gdje je s najužim timom proučavao dvije tisuće stranica izvješća o stanju u gradu koje im je u petak predala Jelena Pavičić Vukičević.

Tomašević s najbližim suradnicima i sutra dolazi na posao, a da nije nužno u pitanju tek populističko pokazivanje „radišnosti“, daje naslutiti zastupnik u Skupštini Renato Petek.

"Do 10. u mjesecu potrebno je isplatiti sve plaće zaposlenicima gradske uprave. Ukoliko nema dovoljno sredstava u blagajni, a to već zna, onda će se morati kratkoročno zadužiti i riješiti to pitanje kako bi ispunio kolektivni ugovor. Potom je potrebno isplatiti plaću unutar zagrebačkog Holdinga, a do 15. u mjesecu se isplaćuju svim zaposlenicima gradskih ustanova", rekao je Petek za RTL, prenosi RTL.hr

Skupština mora odoboriti preustroj Uprave

Prije financijskih, novi gradonačelnik donio je tehničke odluke, pa je tako zamjenica Dolenec nova načelnica zagrebačkog Stožera. Idući tjedan obznanit će tko će zamijeniti Ivicu Lovrića, nakon što je dao ostavku na poziciju privremenog pročelnika za obrazovanje. Cilj je i dalje isti - smanjiti broj gradskih ureda s 27 na 15.

"Novi javni natječaji najizglednije da su vezani prvo uz to da Skupština odobri reustroj uprave. Nisam sigurna da je nužno da to bude prije ljeta, recimo da ćemo ciljati da to bude prije ljeta", kaže zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec

No gorući problem je onaj proračuna i dugova, a prvi potez je vezan uz prijevoz - poništenje natječaja za vozni park kojim je prethodna vlast planirala najam 151 vozila za četiri i pol milijuna kuna.

"Radi se o natječaju koji ističe i koji je onda potrebno ili obnoviti, ili revidirati ili poništiti. A njemu je, koliko sam, razumjela, rok sljedeći tjedan i tu odluku moramo donijeti.... Neki dio voznog parka mora postajati, ali ne u opsegu kakvo je sada", jasno će Dolenec.

Pitanje je i hoće li grad i dalje poslovati s tvrtkom Cios Petra Pripuza jer uskoro istječe ugovor o zbrinjavanju glomaznog otpada.

I stoga nova gradska vlast već od danas češlja dvije tisuće stranica izvješća o stanju u gradu koje im je jučer predala Jelena Pavičić Vukičević.