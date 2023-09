Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 pa progovorio o predizbornim obećanjima, odnosu s premijerom Andrejom Plenkovićem, gradskim problemima...

Stranka Možemo! predstavila je Sandru Benčić kao svog kandidata za parlamentarne izbore. Gradonačelnik je kazao kako ona ima kvalitete da bude izvrsna premijerka Hrvatske - hrabra je, borbena, ima integritet, a drago mu je i jer su se javili HDZ-ovci jer to znači da se boje Benčić.

"Zanimljiva je dodaje, koincidencija da joj je obrt u blokadi, koji ona ne koristi. Riječ je o računu od 300 eura. Vidimo recimo ministra vanjskih poslova koji ne zna gdje mu je 2 milijuna eura, to je jedan dječji vrtić u Zagrebu", rekao je Tomašević. A treba li on dati ostavku, kazao je - apsolutno. Za Davora Bernardića kaže da mu je glupo uopće komentirati njegove teze.

'Ne bi mogli zatvoriti Jakuševac'

Kada je riječ o Jakuševcu - sve ono što je grad obećao da može napraviti, objasnio je, to i radi. Naveo je da se smanjio prihod grupe CIOS. A što se tiče smrada - Tomašević kaže da su koncentracije oko 1 posto i da ono što rade da smanje smrad je dodaju piljevinu i zatrpavaju jednom dnevno. Postoje podmetanja i sabotiranja, no, kazao je, postoji šansa da bi mogli riješiti problem kompostane do kraja mandata.

"Ne bi mogli zatvoriti Jakuševac, ali bi mogli riješiti kompostanu i ono što je bitno je da ćemo do kraja mandata maknuti drobilicu", otkrio je gradonačelnik.

Građani moraju shvatiti, rekao je Tomašević, da jedino Split ima veći broj odvoza smeća od Zagreba. U Zagrebu je, naime, 16 odvoza i to za, kako je rekao, jednu od najmanjih cijena.

"Cijelo vrijeme kupujemo kamione, 200 novih radnika zapošljavamo, a nismo povećali cijenu odvoza unatoč inflaciji", otkrio je gradonačelnik.

O oluji, srušenim stablima i travi

Nedavno je Zagreb pogodila strašna oluja i porušila stabla diljem Zagreba, a još uvijek sve nije raščišćeno. I gradonačelnik je, istaknuo je, nezadovoljan činjenicom da se nisu mogle u kraće vrijeme riješiti posljedice oluje, a na prometnicama je bilo preko 1000 stabala.

"Rekao sam da zbog toliko velike štete na stablima će trebati šest mjeseci da se to sanira. Nakon oluje volontirali su nam građani. Radnici čistoće i Zrinjevca su radili šest dana u tjednu u vrlo teškim uvjetima i njima zahvaljujem", kazao je Tomašević.

Pokošeni su, dodao je, svi travnjaci prve te druge kategorije, a zapošljavaju se i dodatni radnici Zrinjevca, njih čak sto.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajne spremišta ZET-a: 'Nekada su bili žuti pa kratko crveni, a onda plavi. To je zagrebačka boja i danas'

Što se tiče Rebra i Sveučilišne bolnice - spremni su na dogovore oko prodaje zemljišta, ali i nagoditi se s državom da se to riješi. A Vlada to gradi kao i ministarstvo zdravstva, rekao je Tomašević. "Prodaja zemljišta je bila dogovorena stvar i onda se dogodilo da je to ipak državno, a ne gradsko. Zato prebacujemo puno zdravstvenih usluga u Dom zdravlja centar u Novom Zagrebu, poput kardioloških pregleda", dodao je.

Uloženo je oko 40 milijuna eura u mostove, u slučaju potresa, jer su sve bolnice su sjeverno od Save.

Nije rasla cijena odvoza otpada i javnog prijevoza

"Grad Zagreb je jedini koji u pet godina mora raditi suficit, a, kazao je, HDZ zna da je to novac koji su oni potrošili. Meni kad dolaze razvojne banke ne mogu vjerovati na koji način smo smanjili troškove u tako kratkom roku. Zagreb je kasnio školama za plaćanje prehrane, firmama, dobavljačima. Kako će građanima objasniti da će dizati porez na dohodak, kaže da pola ljudi koji rade u Zagrebu ne plaćaju porez i prirez, gornja polovica to plaća. Na tu veliku plaću od 1300 eura kad to primijenimo svi će imati bar nešto veću plaću. Na 1300 eura govorimo o 20 eura razlike", objasnio je gradonačelnik.

Zadnjih godina, dodao je, nije se dizala cijena odvoza otpada ni javnog prijevoza jer racionalno upravljaju.

'To nema nijedan grad...'

Tomislav Tomašević progovorio je i o iznajmljivanju apartmana i stanova pa kazao da je potpuno neopravdano da je to 40 eura godišnje po krevetu. Vlasnici stana u dugom najmu, naime, plaćaju pet puta veći porez nego kad se iznajmljuje turistima. A takvu stambenu politiku nema nijedan grad i zato dolazi po povećanih najamnina.

"Postoji priuštivo stanovanje i socijalno stanovanje. idemo još malo više u korist postojećim korisnicima stanova. Je li normalno da kućanstvo ima 5000 eura prihoda i plaća stan 150 eura", zapitao se gradonačelnik.

U Zagrebu nedostaje tramvaja

Vozni je red, rekao je gradonačelnik, takav jer nema dovoljno tramvaja. Zagreb je kupio nove koje ne odobravaju baš svi građani. U Frankfurtu i Berlinu imamo iste te tramvaje, istaknuo je Tomašević, a nisu dovoljno dobri za Zagreb.

Do kraja njegovog mandata planira izgraditi 15 vrtića, a još 10 će biti u postupku gradnje.

"Brutalno financiramo vrtiće, i od svih gradova, građani imaju najjeftiniji gradski vrtić. Otvorili smo novi dom za starije Markuševec, i cijene su iz 2017. Nakon 20 godina smo napravili školu na Savici, a nije došao nijedan medij", rekao je gradonačelnik.

O komunikaciji

"Ne mislim da sam bahat u nijednoj komunikaciji, nisam nikada vrijeđao novinare ni seksistički novinarke. Stalno sam na terenu i u protokolu, i jedna od tih situacija je i ova košarka i kad mi netko doda loptu pet puta promašim, ja sam se našalio na svoj račun", kazao je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomaševićev košarkaški izlet postao viralni hit. Utječu li sportski neuspjesi na političke uspjehe?

A na pitanje što je odrast - odgovara da to nije službena paradigma stranke, nego da birače mora zanimati ono što je u programu. Gradonačelnik bi volio da netko objasni što je problematično u programu za Zagreb, kao i u programu za izbore.

"Najdraži su mi programi 20. To su programi koji su se 20 godina obećavali, a mi ih pokrećemo. To je primjerice proširenje Branimirove", otkrio je Tomašević.

O suradnji s premijerom Plenkovićem

Što se tiče zelene javne nabave, u projektu je trenutno 30 škola, a želja im je u krugu od 20, 30 kilometara nabavljati hranu za djecu od lokalnih proizvođača.

U nekim stvarima dobro surađuje s Andrejom Plenkovićem, a u nekima loše, otkrio je gradonačelnik. Dobra suradnja je bila oko Fonda solidarnosti, dodao je, nezadovoljan je oko tema poput situacije na Sv. Duhu.

"Ravnateljica nije mogla izdržati taj pritisak jer su tamo doslovno svaki dan bile zdravstvene inspekcije", zaključio je Tomislav Tomašević.