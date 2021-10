Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak među šestero kandidata u utorak za novog ravnatelja te ustanove izabralo je dr. Darka Richtera. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u srijedu je dao izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na novog šefa Srebrnjaka.

"Mi smo to pravno provjerili i nema suglasnosti koju treba dati Grad. Radi se o javnom natječaju, to je točno propisano tko donosi odluku, Upravno vijeće je donijelo odluku, ona je finalna. Oni smatraju da je od svih kandidata on bio najbolji izbor, iako se ne slažu s njegovim političkim stavovima. Oni su donijeli odluku prema stručnim kriterijima, vjeruju da je on najbolji kandidat", kazao je Tomašević, dodajući da Grad ne sudjeluje u tom postupku.

'Prihvaćam odluku'

Upitan znači li to da ni na koji način ne može osporiti ili promijeniti tu odluku odgovorio je potvrdno.

Tomašević je rekao i da je razgovarao s članovima Upravnog vijeća i da su mu rekli kako su im njegovi stavovi o umjetnoj oplodnji sporni i da bi bili problem kad je riječ o njegovu imenovanju da se bolnica Srebrnjak bavi tim segmentom medicine. "Ja tu odluku prihvaćam", rekao je Tomašević.

"Oni su donijeli odluku po zakonitom postupku, ona je finalna i ne može se preispitivati. Dr. Richter će imati zadaću ispuniti ciljeve koje je njemu zadalo Upravno vijeće i ciljeve koje sam ja zadao Upravnom vijeću", dodao je zagrebački gradonačelnik.

"Ja mogu samo vjerovati da je odluka Upravnog vijeća ispravna", poručio je Tomašević i kazao da je ključno da se realizira EU projekt koji se tiče Srebrnjaka.