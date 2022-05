Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je na redovnoj tjednoj konferenciji za novinare o stanju u Gradu Zagrebu izjavio da su prislušni pregledi u Holdingu uobičajeni.

"Radi se o katalogu usluga vezanih za sigurnost, to je jedna od opcija koje će se možda koristiti, a možda i neće. Holding je veliko poduzeće, a korporativna sigurnost je važna za takve kompanije pogotovo kada su u pitanju javne nabave i optužnice USKOK-a, i to nema veze s curenjem imena, to je uobičajena praksa u sigurnosti korporacija", rekao je Tomašević.

Plin je u nadležnosti države

Na pitanje hoće li Zagreb ostati bez plina, Tomašević je rekao da je to u nadležnosti države: "I prije sam govorio da Hrvatska treba smanjiti ovisnost o uvozu fosilnih goriva jer to nije samo ekološko pitanjem, već i pitanje energetske sigurnosti. Povući ćemo europska sredstva za zelenu tranziciju. Nije mi važno što mogu u svom mandatu napraviti, već dugoročno pa makar se netko drugi bude hvalio s tim".