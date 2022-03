Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je na RTL-u Danas gdje je govorio o sporoj obnovi nakon potresa i drugim problemima glavnoga grada.

"Prvu zamjensku kuću je najavio Fond. Ministarstvo je to koje donosi odluke o obnovi privatnih zgrada, a Fond je taj koji provodi odluke kroz raspisivanje javnih nabava, prve informacije su bile da će u 3. mjesecu biti prve kuće i prve konstrukcijske obnove. Zapelo je s javnim nabavama i odgodili su termin za travanj. Nadam se da neće više biti odgađanja", rekao je Tomašević.

Dodao je i da i Ministarstvom i Fondom upravlja država.

"Što se tiče Fonda, imamo neki suosnivački dio ali manjinski. Ustupili smo djelatnike Fondu, neke privremeno, neki su ostali trajno kako bi se ojačali kapaciteti. Pripremili smo u proračunu 80 milijuna kuna prošle godine za sufinanciranje obnove privatnih zgrada, a nije potrošeno ništa od tog novca. Ove godine smo na temelju razgovora s Ministarstvom i bivšim ministrom graditeljstva odvojili u proračunu 160 milijuna kuna", rekao je.

Simbo potresa

Tomašević je istaknuo da je sve na redu za obnovu te da se treba baviti kapacitetima u vrtićima i školama te povlačenjem sredstava iz EU fondova.

"Što se tiče zgrade u Đorđićevoj, to je simbol potresa jer nije ni srušena, kamo li da se krenulo u obnovu. Postoji nekih 70-ak samoobnova koji su građani sami krenuli i očekuju refundaciju. Što se tiče Đorđićeve, ovaj vikend bi trebalo krenuti rušenje", rekao je Tomašević.

Komentirao je i prorjeđivanje linija ZET-a. "To je na nekim linijama, ako govorimo o autobusima to je na manje od 10 posto linija", kazao je.

Skuplji javni prijevoz?

Na pitanje hoće li doći do poskupljenja cijene karata za javni prijevoz, Tomašević je rekao da će se to vidjeti ovisno o tome kako će se kretati cijene energenata.

"One su sada otišle znatno. Je li to privremeni fenomen, vidjet ćemo, a onda ćemo morati korigirati cijene javnog prijevoza. To nema veze s prorjeđivanjem koje je privremenog karaktera jer je problem nastao u dobavi dijelova za ispravnost autobusa i tramvaja. S obzirom da su bili poremećeni globalni trgovački lanci, to je zahvatilo i ZET", rekao je.

Tomašević je dodao i da je bilo 70 tisuća vožnji na novoj žičari.

S obzirom na sveopći porast cijena, Tomašević je komentirao je li razmišljao da odgodi "švicarski" model naplate odvoza otpada.

"Ne možemo ga odgoditi jer se moramo uskladiti sa Zakonom o gospodarenju otpadom koji predviđa da se mora po stvarnoj količini odloženog otpada naplaćivati ta usluga. Za one koji će odvajati neće poskupiti. Čistoća je o vrećicama razgovarala sa svim trgovačkim centrima. Što se tiče marži, pregovara se o tome da to bude na razini manipulativnih troškova", rekao je.

Problem stranih medija

Na pitanje koliko će koštati građane najjeftinija vrećica, kazao je od 10 litara 2 kune, 20 litara 4 kune, 40 litara 8 kuna, ali da je to cijena usluge.

"Ne plaćate stvarnu cijenu vrećice nego uslugu jer imate fiksni dio usluge koji se plaća bez obzira koliko se odvaja, a oni koji će više odvajati, manje će odlagati u službene vrećice i manje plaćati", rekao je.

Komentirao je i pad bespilotne letjelice.

"Čekam očevid i da se utvrdi što se dogodilo. Odmah me zasmetalo prvi dan kad sam vidio u jednom dijelu stranih medija gdje se pisalo o tome da se ta vojna letjelica koja je veličine vojnog aviona srušila u predgrađu Zagreba, onda u drugim stranim medijima da se srušila pored Zagreba, a sad vidim da je glavni tajnik NATO-a nastavio u tom smjeru i rekao da se srušila izvan Zagreba. Ne mislim da je problem u Vladi nego da je neadekvatna reakcija NATO-a i da nije to adekvatno preneseno u medijima. Govorimo u vojnoj letjelici usred rata u Europi, koja pređe tri NATO članice i sruši se usred glavnog grada. Još sam čuo da je glavni tajnik NATO-a rekao da moraju spriječiti takve stvari da ne bi došlo do stvarne ugroze u budućnost, a ovo je bila stvarna ugroza", rekao je.