Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sa zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec, od 11 sati održava redovnu konferenciju za novinare.

Na konferenciji će Tomašević izvijestiti o aktualnostima u Gradu Zagrebu.

Tomašević je na početku kazao da će govoriti o dvije teme; jedna je vezana za solarizaciju Zagreba, dok se druga odnosi na davanje kućica u zakup za vrijeme Adventa u Zagrebu.

Govoreći o solarizaciji Zagreba, Tomašević je kazao da je cilj u nekoliko godina realizirati oko 50 MW sunčevih elektrana na cijelom području Grada Zagreba.

"Mogu najaviti da je Grad Zagreb na natječaju usvojio 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz norveškog financijskog mehanizma upravo za program vezan uz sunčane krovove Grada Zagreba", kazao je Tomašević, dodajući da će se tim iznosom instalirati paneli za 1,4 megavata energije. "Idemo i na sunčane krovove na bazenu Utrine, na zgradi Čistoće, dječji vrtić Trnsko. Planiramo solarne ćelije postavljati na zgrade u vlasništvu grada", rekao je Tomašević.

Promjene na Adventu

Zagrebački gradonačelnik je zatim govorio o promjenama na Adventu. "Prošle godine smo jednoglasno promijenili model vezan za dodjeljivanje kućica i izvođače. Sada bi išli korak dalje. I dalje će ostati model javne dražbe za određene lokacije, međutim za određene lokacije će biti drugačiji model: radi se o javnom natječaju gdje ćemo tražiti organizatore programa, koji će se na taj javni natječaj javiti sa programom, ali isto tako programom vezanim za ugostiteljsku ponudu.

Bit će fiksne cijene, a zatim će Povjerenstvo na temelju programa odabrati organizatora, koji će imati obvezu da odrade ugostiteljsku ponudu prijavljenu na natječaju nego i da odrade cijeli kulturni program tih 30 dana", rekao je Tomašević o Adventu, dodajući da će se povećati broj kućica.

Proslava Prvog maja

Danijela Dolenec najavila je proslavu Praznika rada. "U mogućnosti smo najaviti proslavu Praznika rada s obzirom na ukidanje epidemioloških mjera, a proslava će se tradicionalno održati u Maksimiru. Program smo malo promijenili, bit će Novi Fosili, zbor Ivan Goran Kovačić i još drugi izvođači, bit će i grah i štrukle i program za djecu", rekla je Dolenec.

Luka Korlaet govorio je o spomeniku Holokaustu koji će biti na Glavnom kolodvoru. "Proveden je natječaj na kojem je pobijedio arhitektonsko-kiparski dvojac. Bilo je prijepora oko posvete spomenika, ali smo u dogovoru sa židovskim organizacijama dogovorili da je otvorenje 27. travnja u 18 sati", rekao je Korlaet i pozvao predstavnike medija na otvorenje.

Korlaet je zatim govorio o proširenju pješačkih zona. "Zatvaranje stare Vlaške, projekt je napravljen, dobili smo suglasnost vijeća gradskih četvrti, MUP-a. Projekt će se provoditi u nekoliko etapa. Ambicija je da taj projekt zaživi krajem svibnja, početkom lipnja", rekao je Korlaet.

Uslijedila su novinarska pitanja, a prvo pitanje odnosilo se na saniranje veslačke staze na Jarunu. "Radimo na tome da se to konačno kvalitetno uredi, a ne samo sanira i naša je obaveza da to investiramo i da taj problem riješimo jer je to bitno ne samo za Zagreb", rekao je Tomašević.

Korlaet o obnovi

Korlaet je govorio o planu za obnovu ministra Paladine. "Što se tiče ministra, ja želim vjerovati da je on kompetentan. O svim tim točkama mi govorimo otkako smo preuzeli vlast, ja podržavam sadržaj tih njegovih točaka, osobito u vezi dinamiziranja javne nabave", rekao je zamjenik Tomašević.

"Grad Zagreb u okviru svojih ograničenih ingerencija je bio partner vladi, na niz načina smo sudjelovali i sudjelovat ćemo i dalje. Podsjetit ću da smo posudili i djelatnike i ministarstvu i fondu", rekao je Korlaet.

"Idemo još jednom: po zakonu o obnovi, Ministarstvo donosi odluke, Fond ih provodi", kazao je Tomašević o obnovi. "Grad Zagreb nema apsolutno nikakvu ingerenciju vezano za obnovu privatnih zgrada, međutim unatoč tome nama je apsolutno u interesu i neprihvatljivo da dvije godine od potresa obnova privatnih zgrada nije krenula. Zato od početka, od kad smo došli na vlast, a to je bilo prije 10 mjeseci, radimo sve iznad naših zakonskih obaveza da pomognemo državi da krene obnova privatnih zgrada. Građanima smo čak podijelili, čini mi se, 50 tisuća kuna, povrh naše zakonske obaveze", kazao je Tomašević.

"Međutim, obnova privatnih zgrada nije krenula. Obećan nam je ožujak, na kraju je obećan travanj od strane Fonda i ministarstva i mi se tih obećanja držimo", poručio je zagrebački gradonačelnik, dodajući da očekuju da "konačno krene obnova privatnih zgrada". "Nije prihvatljiva ova situacija, rekli smo to više puna. Odgovornost je u potpunosti na državi", dodao je. "Vrijeme je da se svi trgnu i naprave više. Ako mi kao grad ikako možemo pomoći, neka nam kažu kako. Što više obnova kasni, nestrpljivi su građani, a nestrpljivi smo i mi", poručio je Tomašević.

Osvrnuo se i na maksimirski stadion. "Nešto što se nije 20 godina riješilo ne može se riješiti preko noći. Radimo punom parom da se ti problemi riješe, ali smo pažljivi oko zakonskih okvira", rekao je Tomašević.

