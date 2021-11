Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u predvorju Gradske uprave u utorak održava redovnu konferenciju za novinare.

Na konferenciji će Tomašević, zajedno sa zamjenicima govoriti o aktualnim gradskim događanjima.

Na početku je Tomašević kazao da je održana sjednica te da je imenovan novi član Uprave Holdinga, Dubravko Karačić za područje financija.

Osvrnuo na i cijepljenje i testiranje. Kazao da je Grad Zagreb točno na 75 posto cijepljenih u udjelu odraslog stanovništva. "Došli smo do tri četvrtine. 62, 6 posto je od ukupnog stanovništva dobilo barem jedno cjepivo", kazao je i dodao da Zagreb prednjači po cijepljenju u Hrvatskoj. Pozvao je sve građane koji se još dosad nisu cijepili da to učine.

Komentirao je i puknuće magistralnog vrelovoda i kazao da je to u ingerenciji HEP-a kao državne tvrtke, ali da "naravno da utječe na kvalitetu života stanovnika Grada".

"To je u ingerenciji HEP-a, državne tvrtke, a ne grada. Čuo sam se predsjednikom HEP-a, oni rade na tome da se do kraja dana građanima vrati grijanje, na dva mjesta ima problema. Ovo ljeto smo imali dosta radova, potrebno je obnoviti i modernizirati vrelovodnu mrežu. Ovaj magistralni vrelovod je predviđen za saniranje u sljedećih nekoliko godina. Grad će biti partner HEP-u da se ide u tom smjeru. Trebamo obnoviti ne samo vodovodonu nego i vrelovodnu mrežu", rekao je Tomašević.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je o natječajima Grada za stipendijske programe.

U Zagrebu je u subotu održan još jedan prosvjed roditelja-odgojitelja u organizaciji Inicijative "Djeca su budućnost" uz poruku gradskoj upravi da ne ukida demografsku mjeru roditelj-odgojitelj, koju koristi gotovo 5800 roditelja s 20 tisuća djece. Sljedeći prosvjed najavljen je za subotu, 4. prosinca.

Podsjetimo i to da je Tomašević postao zagrebački gradonačelnik prije šest mjeseci i da je od početka mandata ukazivao na izuzetno loše financijsko stanje koje ih je dočekalo u Gradu. Jučer se u Dnevniku HRT-a osvrnuo na proteklo razdoblje te se tom prilikom, među ostalim, pohvalio činjenicom da je njegova vlast napravila sve što je obećala.

"Itekako smo napravili sve ono što smo obećali, već u prvim koracima i onim uštedama koje smo radili. Isto tako uvođenje reda u gradske ustanove i gradska poduzeća, da više nema nikakvog stranačkog ključa po kojem su se do sada dodjeljivale upravljačke pozicije. S obzirom na to kad dođete u situaciju da naslijedite konsolidirani dug koji je jednak cijelom gradskom proračunu, s obzirom na 20 godina devastiranog sustava, s obzirom na to da vam mandat počne tako da vam pročelnica stručne službe gradonačelnika bude uhićena tri tjedna nakon što se došli u ured, s obzirom na tu situaciju, mi smo zadovoljni", rekao je jučer Tomašević.