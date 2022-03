Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević obići će Kliniku za psihijatriju Vrapče gdje će biti nastavljeni radovi na dogradnji i adaptaciji objekta psihogerijatrije.

Radovi obuhvaćaju izgradnju novog istočnog krila Odjela, novu krovnu konstrukciju i pokrov, te uređenje podrumskih prostora. Nakon dogradnje, Odjel psihogerijatrije će imati ukupno 62 kreveta i Dnevnu bolnicu.

"Nadam se da će radovi biti gotovi do samog dana bolnice pa da u 11. mjesecu možemo proslaviti", poručio je Tomašević na press konferenciji za medije.

"Dodatni radovi će koštati 30-ak milijuna kuna. Kapaciteti će biti od 60 kreveta. Ova zgrada je skoro postala ukleta", kazao je gradonačelnik i istaknuo kako se pronašao novac za nastavak radova na bolnici te očekuje kako će radovi biti gotovi do kraja godine. Zahvalio je svima koji rade na projektu te istaknuo kako je odjel psihogerijatrije jako bitan.

Plan obnove

Zamjenik gradonačelnika, Luka Korlaet je najavio kako će sljedeći tjedan biti predstavljena studija cjelovite obnove centra grada idući tjedan, na obljetnicu potresa 22. ožujka.

"Bit će adresiran Donji Grad, a studija će se doticati i Gornjeg grada i takav dokument će državi dati upute kako napraviti obnovu, ali i kako unaprijediti grad u potpunosti."

"Sljedeći utorak će krenuti javna rasprava kako bi se revitalizirala obnova grada Zagreba", naglasio je Tomašević.

Smanjenje ZET-ovih linija

"Nisu reducirane cijene goriva, ono ima veze s globalnim lancima opskrbe. ZET je prisiljen na to da se na nekim linijama smanji broj vožnji, ali ni na jednoj liniji to nije od pet minuta. To je na manje od 10 posto autobusnih linija i to je samo privremenog karaktera. Vidjet ćemo dalje kako će se kretati cijene i onda ćemo vidjeti što sa cijenama javnog prijevoza", objasnio je Tomašević.

O odvajanju otpada

"Ići ćemo s odlukama uskoro na Gradsku skupštinu. Idealno bi bilo da se ti spremnici spreme na posjed samih zgrada, za kuće nije problem jer imaju svoja dvorišta. Ključno je da budu u kontroli vlasnika. Implementaciju toga će raditi i komunalni redari i radnici Čistoće, ali se očekuje i od predstavnika zgrada da nam pomognu u tome. Nije ideja kažnjavati", naglasio je Tomašević.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet kazao je kako se pronašla nova lokacija za odlaganje građevinskog otpada na Žitnjaku. Tomašević je dodao kako država traži još jednu lokaciju za odlaganje građevinskog otpada koji će nastati od obnove jer trenutne lokacije neće biti dovoljne.

"Traži se i alternatnivna lokacija za Zelenu tržnicu", dodao je.

Besplatan prijevoz za ukrajinske izbjeglice

Tomašević je kazao kako je jučer poslan šleper pomoći ukrajinskim izbjeglicama te se pripremaju kapaciteti za prihvat izbjeglica, a omogućit će im se i besplatan prijevoz ZET-om.

Odgovarao je i na pitanja o skloništima u gradu. Kaže kako će ovih dana objaviti lokacije za blokovska skloništa, a zatim ići na reviziju skloništa koja su u zgradama, ali njima upravlja grad. "To će trebati riješiti", rekao je. Ističe kako ima i skloništa u javnim institucijama, a postoje i skloništa u zgradama kojima upravljaju suvlasnici.

"Ne treba širiti paniku, nadam se da nam neće trebat, ali ta skloništa moraju biti u dobrom stanju", rekao je i spomenuo da posljednjih 20 godina oni nisu bili na vlasti.