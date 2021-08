Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak, 10. kolovoza, u predvorju Gradske uprave od 11 sati sa svojim suradnicima održava konferenciju za novinare.

Na početku je Tomašević komentirao javni poziv za školske odbore.

"Kao što sam rekao, pozivam sve građane koje ispunjavaju uvjete i mogu dati doprinos u radu škola da se na njega jave. Danas će ići pismo prema svim predsjednicima Mjesnih odbora i Gradskih četvrti u kojima se nalaze škole da predlože članove Mjesnih odbora i Gradskih četvrti koji bi bili članovi školskih odbora", rekao je Tomašević.

"Kandidat ne smije biti roditelj u školi za čiji se odbor prijavljuju, ne smije biti kažnjavan. Trebamo oko 400 ljudi, nadam se da će se građani javiti. Javni rok će biti do 27. kolovoza da građani imaju vremena. Prijave će razmatrati povjerenstvo od 7 članova, 4 su predstavnici Gradske uprave (3 su od strane Gradskog ureda za obrazovanje). Bit će tri vanjska člana: Pijaca, Silvana Svetličić, Damir Bakić.

Smanjivanje naknada za školske odbore

Tomašević je govorio i o novim imenovanjima, rekavši kako v.d. pročelnika Gradskog ureda za strategijsko planiranje postaje Darko Šiško, dosadašnji zaposlenik tog ureda. Na toj će funkciji biti do završetka javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci.

Tomašević je potom govorio o smanjivanju naknada za školske odbore. "Što se tiče školskih odbora, smanjujemo naknade ali ne samo za njih nego za sva Upravna vijeća gradskih ustanova za nešto više od 50 posto. "Do sada su te naknade bile nešto više od 500 kuna neto po sjednici. Sada će biti oko 250 kuna neto po sjednici", rekao je Tomašević.

Ukidanje besplatnog parkinga

Tomašević je potom rekao kako se, zbog financijskih razloga, ukida besplatno parkiranje ispred zdravstvenih ustanova.

"Zagreb Parking me tražio da se obustavi odluka kojom je bila ukinuta naplata parkiranja ispred svih zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu, prihvatit ću taj prijedlog", rekao je Tomašević.

"Efekti te mjere su upitni. Dosta parkinga je bilo u centru grada i nije bilo provjere jesu li korisnici stvarno bili u zdravstvenim ustanovama.

Radi se o preko tisuću parkirnih mjesta i potpuno novoj javnoj garaži na Svetom Duhu. Radi se o 14 milijuna kuna, oko 5 ide na javnu garažu Sveti Duh, koja se ne naplaćuje, a troškovi održavanja su oko 100 tisuća kuna mjesečno", pojasnio je svoju odluku.

Problem čišćenja jezera Jarun

Zagrebački gradonačelnik osvrnuo se i na problem s čišćenjem jezera Jarun.

"Ja sam to komentirao na dočeku braće Sinković i drugih olimpijaca na aerodromu svakako treba srediti da veslačke staze budu očišćene od lopoča. Imamo kratkoročne i dugoročne probleme poput mulja na jezeru Jarun. Obećao sam da ćemo krajem kolovoza imati sastanak na tu temu i to rješavati", rekao je, dodajući kako se trenutno rade određene mjere vezane za lopoče.

"Dugoročno se nije rješavao taj problem, sada je kulminirao i vidjet ćemo kako da nađemo sredstva da dugoročno riješimo taj problem", rekao je.

Govoreći o problemu odvoza otpada, Tomašević je rekao kako se glomazni otpad odvozi i obrađuje u suradnji s privatnim poduzetnicima koji imaju ugovore.

"U tijeku je javna nabava vezano za zbrinjavanje glomaznog otpada. Glomazni otpad se redovno odvozi i nadam se da će tako biti u budućnosti", rekao je Tomašević.

Komentirao je i informacije o tome da je supruga Miroslava Škore kupila zemljište na koje se Zagreb nije upisao, zbog kojeg je Grad podnio tužbu. "Ima puno pravnih slučajeva u kojima je Grad Zagreb trebao postupati u vlastitom interesu. Tražili smo oko toga neke informacije i koliko znam dobili smo informacije da se čekala nepravomoćna presuda vezano uz kćer nasljednice koja je zamjenjivala zemljište i prodala ga supruzi Miroslava Škore. S obzirom na tu presudu i u toj parnici je moguće ići u pravosudne postupke i utvrđivanje tog posjeda i vlasništva od strane Grada Zagreba. To je pokrenuto, to se otkrilo od strane medija, očekujem da krene taj pravni postupak ispred Grada Zagreba i da se on riješi u interesu grada", rekao je.

O obnovi Zagreba

Tomašević je govorio i o obnovi Zagreba, rekavši kako je prihvatljiv svaki model koji dovodi do brze obnove.

"Već sad je moguća samoobnova. Sve što može ubrzati obnovu, a svakako ako bude građanima omogućeno da sami idu obnovu podržavamo. Ali zbog drugih prepreka ne dolazi puno do toga. Radi se o vlasništvu, upravljanju zgradama,...", rekao je Tomašević.