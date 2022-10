Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potpisali su u utorak ugovor za posao modernizacije željezničke infrastrukture od Zapadnog do Glavnog kolodvora u Zagrebu vrijedan 200 milijuna kuna.

"To je jedan od najbitnijih željezničkih koridora u gradu Zagrebu. Jako mi je drago da će Zapadni kolodvor ići u rekonstrukciju, mnogi ne znaju da je to prvi željeznički kolodvor u gradu Zagrebu gdje je vlak i došao u 19. stoljeću. Bio je 30 godina glavni kolodvor u gradu", istaknuo je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dodajući da će modernizacija doprinijeti tome da će se moći razvijati brzine vlakova i do 120 km/ te je dodao da se razgovaralo i o novim stajalištima na potezu sjever-jug, kao i o pitanju izgradnje poveznice sa zagrebačkom Zračnom lukom.

"Ovo je vrlo važan projekt za grad Zagreb. Dobro je da smo počeli koristiti sredstva ne samo iz Kohezije već i iz Nacionalnog programa oporavka. Budući da se ovakvi projekti 100% financiraju iz EU-a", rekao je Oleg Butković i naglasio da je rok od 18 mjeseci dostižan.

Postoji konsenzus

Osvrnuli su se i na projekt spajanja Zračne luke Franjo Tuđman i centra Zagreba.

"Iz grada Zagreba su do sada, za vrijeme bivšeg gradonačelnika, dolazili različiti signali oko ideja kako bi se trebalo povezati Zračnu luku s centrom Zagreba. Jedna ideja je bio i tramvaj, a mi smatramo da to je potpuno neadekvatno. Traži se brza veza s centrom grada Zagreba, postoji konsenzus na razini HŽ infrastrukture, Ministarstva prometa i grada Zagreba", rekao je Tomašević.

Predstavljan 42 nova vozila Hitne pomoći

"Mi smo planirali kroz dvije godine da bi se napravila kompletna dokumentacija. Tražili bi europsko financiranje za taj projekt. Ako HŽ infrastruktura ubaci u petu ili šestu brzinu, moglo bi to i prije. Teško je sada točno licitirani s godinama ili danima kada bi mogli imati taj spoj, ali postoji suglasje i mi ćemo to gurati", dodao je Butković.

A Tomašević i i ravnatelj Nastavnog zavoda Žarko Rašić predstavili su 42 nova vozila zagrebačke Hitne pomoći.

"Zagreb sada ima najmlađi vozni park u čitavoj Europi", poručio je Rašić.