U ponedjeljak su počeli radovi na uređenju Domovinskog mosta u Zagrebu, koji će se izvoditi temeljem Projekta sanacije, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je da će radovi trajati šest mjeseci, a njihova je vrijednost oko 14 milijuna kuna bez PDV-a.

"Radi se o nešto manje od 900 metara i u jednom i u drugom smjeru. Radit će se sljedećih šest mjeseci i bit će cijelo vrijeme zatvorene dvije trake kolnika, znači jedna u svakom smjeru, međutim uvijek će biti prohodan prolaz za pješake i bicikliste, barem na jednoj strani mosta. To će trajati šest mjeseci", izjavio je novinarima gradonačelnik Tomašević.

Zamolio je građane za strpljenje jer je, kako je rekao, to održavanje mosta apsolutno nužno. Rekao je da su radove počeli pred ljeto kako bi što manje ometali život građana. Istaknuo je da su radovi u tijeku ili u pripremi i na drugim mostovima jer je bitno da su mostovi u dobrom stanju, da su sigurni i kvalitetni.

Na pitanje je li zadovoljan stanjem mostova u Zagrebu, jesu li oni sigurni, gradonačelnik Tomašević je rekao kako je bilo nekih informacija od strane Ministarstva graditeljstva da je potrebno ulagati u održavanje. "Mi se toga držimo, u tom smjeru idu i ovi radovi. Tako da u tom smislu apsolutno je to i ideja cijela", rekao je zagrebački gradonačelnik.

Kompleksni radovi

Pomoćnik pročelnika za ceste Krunoslav Tepeš naveo je da će se u sklopu radova na izvanrednom održavanju Domovinskog mosta urediti kompletne površine obostranih pješačko-biciklističkih staza, uredit će se razdjelni i središnji pojas, obnovit će se i očistiti prijelazne naprave, sanirati mrežaste mikropukotine na pilonima, te će se na ukupno 64 zatege sanirati spojevi sa nosivom konstrukcijom.

"U sklopu radova na snazi je privremena regulacija prometa, a kako bi se osigurao kontinuitet pješačko-biciklističke komunikacije duž samog Domovinskog mosta radovi će se odvijati u dvije faze, a danas je krenula prva gdje će u smjeru van grada prema Zagrebačkoj obilaznici biti zauzeta vanjska kolnička traka, dok će u suprotnom smjeru u ulazu u grad biti zauzeta središnja, unutarnja kolnička traka kako bi se moglo pristupiti radovima na središnjem pojasu", rekao je Tepeš.

Sva šteta izvan garantnog roka

Nakon završetka prve faze, koju očekuju da završi kroz tri mjeseca, stupit će na snagu nova regulacija prometa sa naizmjeničnom istovjetnom regulacijom, dodao je. Na pitanje što je uzrokovala ovakvo stanje Domovinskog mosta kad znamo da je 2009. bila sanacija, Tepeš je rekao da je ovdje indikativno da svi ovi radovi koji se odnose na sanaciju pješačko-biciklističke površine su nastali nakon garantnog roka.

Vezano za zaštitu pilona napomenuo je da je to specifična konstrukcija koja je jedina u odnosu na sve druge zagrebačke mostove i da je od 2007. kada su radovi realizirani do danas jednostavno bilo nužno pristupiti radovima na sanaciji pojedinih konstruktivnih elemenata. Tepeš je izvijestio i da su u tijeku radovi na starom Savskom pješačkom mostu te očekuju da u ožujku iduće godine taj most bude završen.