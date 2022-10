Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet od 11 sati održavaju redovnu konferenciju za medije gdje će komentirati novouvedeni sustav odvajanja otpada i ZG plave vrećice.

Dolenec je prvo govorila o stipendijama Grada Zagreba, koje za učenike iznose 2700 kuna, a za studente 3800 kuna mjesečno.

Tomašević je rekao da će morati ponoviti dio natječaja za Advent s obzirom na to da nije bilo odgovarajućih ponuda za taj natječaj.

"Za manifestacije u centru grada imamo i natječaje koje raspisuje direktno Grad i Gradska ustanova Maksimir kada je riječ o Zrinjevcu, Tomislavcu i Strossmayerovu trgu tako da se od 10 lokacija na natječaj mora ponoviti na njih pet. Ponavljamo natječaj i za lokacije izvan Grada."

O ZG vrećicama

"Što se tiče žutih i smeđih vrećica, građani mogu sami doći u poslovnice ZG Holdinga, a dobit će ih i na svoju adresu. To će raditi radnike Čistoće tako da to ide do daljnjega."

Novinari su ga upitali i zašto je za pročelnika imenovao bivšeg špijuna.

"Meni je fascinantno kako nas se prozivalo da smo ukinuli Ured za upravljanjem hitnim situacijama, mi smo stalno govorili da ga nismo ukinuli nego je samo spojen s Uredom za mjesnu samoupravu. Nije trebao nitko iz SOA-e nego je on bio najbolji kandidat s obzirom na njegovo iskustvo. Mi smo na izborima obećali da ćemo smanjiti broj Ureda s 27 na 15+. Pavle Kalinić je sam otišao i prije nego je taj ured spojen."

O kontejnerima

"Sustav funkcionira, posebice u centru Grada. Tamo nije samo drugačiji sustav naplate, nego i drugačiji sustav odvoza. U užoj jezgri centra Grada jedino je moguće iznijeti smeće od 20 do 22 u plavoj vrećici ili svoj kontejner iznijeti u tom vremenu i vratiti ga do 8 ujutro. Pogledajte kante koje su iznesene navečer, vidjet ćete da su vraćene do 8 ujutro i da su puni plavih vrećica. Samo je jedna kazna izdana za jednu fizičku osobu od 700 kuna koja je odlagala miješani otpad na površinu mimo pravila, ali i glomazni otpad. To samo najavili da ćemo kažnjavati. I ta osoba je kaznu platila na licu mjesta jer je znala što je napravila. U centru živi 20.000 ljudi, sustav funkcionira i bolje od očekivanog i ljudi se pridržavaju svega."

Kaže kako su komunalni redari fokusirani sada na centar Grada.

"Krenut ćemo sada i dalje i centra, fokus će nam biti na višestambenim zgradama. Mi ne želimo kažnjavati ljude bez veze. Vidi se koliko to sada znači za centar kada nije kantograd. Ovo sada izgleda kao neki drugi grad. Priče da Zagreb nije spreman pričaju ljudi koji su 20 godina bili na vlasti. Itekako smo spremni."

"One priče da se Zagreb toga neće držati ne stoje. Čujem kritike da smo mi zelena vlast, a da uvodimo ove plastične vrećice. Otpad je uvijek odlagan u plastične vrećice, mi samo zamjenjujemo vrećice kroz koje se plaća usluga. Ali će opet broj tih vrećica i plastike biti manja nego prije jer će ljudi odvajati. I sve te vrećice su napravljene od reciklirane plastike, to je bio uvjet natječaja."

Podsjetimo je da je fiksna cijena manja svakako nego u drugim gradovima Hrvatske.