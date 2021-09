Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević "otvorio je dušu" u Točki na tjedan N1 televizije. Na čelu hrvatske metropole je tri mjeseca, što je sasvim dovoljno da se susretne sa svim problemima, kojih ne nedostaje.

“Pohvatali konce jesmo i od prvog dana smo se odlučili hrabro uhvatiti ukoštac s problemima. Mogu reći da smo pohvatali dobar dio sustava. Neke dijelove još nismo jer je sustav zaista velik. Međutim, mislim da definitivno možemo vidjeti cijelu tu sliku. Jako puno ljudi mi prilazi i dosta reakcija je da su zadovoljni s onime što smo napravili dosada. Borimo se svaki dan i dajemo apsolutno sve od sebe. U ta tri mjeseca možemo vidjeti poteze i odluke. Dnevno donosimo oko tridesetak odluka”, rekao je Tomašević na pitanje o dojmu građana.

Osvrnuo se i na gradske strukture, gdje je zaposleno 3200 ljudi, a da ne govorimo o Holdingu te gradskim tvrtkama izvan tog poduzeća.

“Sve naslijedite, niste ništa birali. To je kao da postajete premijer, a naslijedite ministre iz bivše vlasti. Smanjili smo broj Gradskih ureda, ali tek što stupi ta odluka na snagu, možemo raspisati natječaj za pročelnike. Što se tiče pročelnika, da se svih 16 pročelnika izabere će trajati nekoliko mjeseci. Pročelnici imaju neopozivi mandat i on traje četiri godine”, kaže on i dodaje da u gradskoj upravi i dalje ima sabotaža, ali...

"Moram reći da veliki broj ljudi u Gradskoj upravi dobro radi svoj posao, pomaže nam. Rade svoj posao onako kako bismo mi to htjeli. U tom smislu su se prilagodili na način na koji mi radimo. Odmah smo promijenili Povjerenstvo za zakup javnih površina. Više puta sam upozoravao na taj slučaj s Adventom. Ono što smo napravili jest da smo promijenili odluku o davanju javnih prostora u zakup gdje više ne može biti reketa”, otkrio je gradonačelnik.

Rebalansu prijete kosturi iz ormara

Dodao je da rebalans proračuna zajedno s njegovim uredom rade i svi pročelnici, no probleme im stvaraju kosturi iz ormara. "U upravljanju imovinom neke stavke su probijene dva puta. Primjerice, ukoliko u proračunu nema dovoljno novaca za neku aktivnost, onda bi se od Bandića tražilo može li se to, bez obzira što piše u proračunu”, pojašnjava i dodaje da je to stvar fiskalne, a ne kaznene odgovornosti.

Tek kad se smanji broj ureda, što će biti u listopadu, Grad Zagreb će raspisati dugo najavljivanje natječaje za pročelnike. Tomašević nije oduševljen tim načinom odabira, ali poručuje da će ga poštovati.

“Javni natječaj za pročelnike je definiran u svakom svom koraku u zakonu. Nadzorne odbore ćemo postavljati, a uprave ćemo birati na natječajima. Jedina iznimka su bila dva člana Uprave Zagrebačkog holdinga", poručio je te se ponovno vratio na rebalans proračuna.

"Rebalans proračuna se može očekivati sljedeći tjedan. Bit će ušteda, a dobar dio tih ušteda će otići na financijske rupe. Zagreb nije pred bankrotom. Novčani tijek je stabilan, prihodi su dobri i u situaciji pandemije. Ono što je problem jest otežana likvidnost. Dobili smo kredit za likvidnost. Treba nam nekoliko godina da napravimo restrukturiranje”, tvrdi Tomašević i dodaje kako će taj problem nastojati riješiti s Ministarstvom financija i bankama.

Novac je spreman, ali obnove još nema

Istaknuo je da je Ured za obnovu već kontaktirao vlasnike 2000 objekata s crvenim i žutim naljepnicama kako bi dobili zahtjeve za obnovu. U međuvremenu su srušene svega tri kuće, ali Tomašević ističe da je učinjeno ono što je rečeno.

“Dvadeset ljudi je imenom i prezimenom je određeno za pomoć u Fondu i Ministarstvu. Imamo različite asistencije koje radimo na taj način. Trenutno je u Gradu Zagrebu u gradskim institucijama i poduzećima na raspolaganju oko dvije milijarde kuna iz Fonda solidarnosti isključivo za obnovu javnih zgrada. Najveći dio tog novca je za obnovu škola. Kad smo došli na vlast bilo je prijavljeno 11 milijuna kuna projekata, a sada je prijavljeno 458 milijuna kuna. Cilj nam je do kraja ovog mjeseca prijaviti milijardu kuna. U utrci smo s vremenom što se tiče procedura javnih nabava i izvođenja javnih radova.

Oko milijardu kuna odlazi na 13 škola i jedan učenički dom koji su u Gornjem i Donjem Gradu. Od 170 i nešto škola, 160 je sanirano. Cijelo ljeto radimo na tome da dobijemo refundaciju za sanaciju u tim školama. Kad govorimo o ovih 13 škola, to su veliki zahvati. To nisu sanacije, već obnove. Radi se cjelovita i protupotresna obnova. Sigurno većina tih škola će biti gotova do kraja ove školske godine. Za neke škole se borimo da ih dovršimo do kraja kalendarski iduće godine. Utrka s vremenom je da što više novca povučemo iz Fonda solidarnosti”, istaknuo je.

Dodao je da se obnova domova građana treba ubrzati te da je za to osigurano 30 milijuna kuna. Istaknuo je i da će Grad sljedećeg tjedna raspisati javni poziv za korištenje pedesetak gradskih stanova namijenjenih onima koji su trenutno u hostelu Arena.

Krenulo odvajanje glomaznog otpada

Gorući je problem i odvoz otpada. Grad privremeno deponira krupni otpad u Sesvetskom Kraljevcu, čekaju se drobilice, a natječaj za odvoz i obradu biootpada još nije dovršen.

“Već početkom srpnja smo počeli dio glomaznog otpada počeli odvajati na Jakuševcu na način da negdje 50 posto izvučemo vrijednih sirovina. Situacija je takva da smo vidjeli da su cijene u javnoj nabavi koje su ponuđene čak i veće nego dosad koje su jedne od najvećih u Hrvatskoj. Konkretno, ako govorimo o tvrtki Cezar mislim da 2500 kuna po toni. Veća cijena od one koja je bila dosad, dosad je cijena bila 1800 kuna, a nova cijena je bila 2500 kuna. Testirali smo koliko se toga može odvojiti i koliko koštaju drobilice. Gradske tvrtke imaju ljudske kapacitete. Pedeset posto glomaznog otpada se već sad odvaja. U postupku smo ishođenja dozvole i to je pitanje tjedana”, rekao je Tomašević na pitanje o zbrinjavanju glomaznog otpada te se osvrnuo i na biootpad.

“Ne smije se kontaminirati biootpad s drugim otpadom. To je stvar Zakona o gospodarenju otpadom. Veći je problem to, ako vi odvajate, plaćate istu cijenu kao oni koji ne odvajaju. Moramo se mijenjati u smislu odvajanja biootpad. Kad vi bacite u kontejner za papir rajčicu, onda ste vi uništili tu sirovinu”, objašnjava.

'Problemi su veliki'

Istaknuo je da se s građanskim odgojem kao izbornim predmetom u školama nisu zaletjeli. “To će biti otprilike 40 sati u drugom polugodištu u dijelu škola. Mislim da će temelj za taj kurikulum građanskog odgoja biti u Rijeci. Novi kurikulum će se pilotirati u drugom polugodištu u manjem dijelu škola. Provodimo anketu u školama da se vidi kakav je interes, a onda ćemo odabrati jedan manji dio škola za pilot”, objasnio je Tomašević.

Na kraju je ponovno zbrojio dojmove. “Većinu konaca sam pohvatao. Nisam umoran, znao sam u što se upuštam. Problemi su veliki. Fokusirani smo svi troje, ja i moji zamjenici, da to riješimo. Mi radimo sve što možemo da ispunimo velika očekivanja. Što se tiče mojih političkih ambicija, fokusiran sam na Zagreb”, zaključio je.