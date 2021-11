Šest je mjeseci prošlo otkako je Tomislav Tomašević postao zagrebački gradonačelnik. Osvrnuo se u Dnevniku HRT-a na proteklo razdoblje, a usput je stigao odbaciti sve kritike oporbe, govoriti o određenim potezima i projektima te se pohvaliti da je njegova vlast napravila sve što je obećala.

"Itekako smo napravili sve ono što smo obećali, već u prvim koracima i onim uštedama koje smo radili, isto tako uvođenje reda u gradske ustanove i gradska poduzeća, da više nema nikakvog stranačkog ključa po kojem su se do sada dodjeljivale upravljačke pozicije. S obzirom na to kad dođete u situaciju da naslijedite konsolidirani dug koji je jednak cijelom gradskom proračunu, s obzirom na 20 godina devastiranog sustava, s obzirom na to da vam mandat počne tako da vam pročelnica stručne službe gradonačelnika bude uhićena tri tjedna nakon što se došli u ured, s obzirom na tu situaciju, mi smo zadovoljni", rekao je Tomašević.

No, njegova stranka Možemo! zastupljena je i u Saboru, pa ne čudi da su njihove ambicije veće od upravljanja metropolom. Tomašević je poručio da im je cilj promijeniti politiku u Hrvatskoj.

"I to ćemo pokazati prije svega u Gradu Zagrebu, ali mi smo na ovim lokalnim izborima u dobrom dijelu gradova isto tako ušli u gradska vijeća. Već sad mijenjamo lokalnu politiku i u Puli, i u Osijeku, i u Splitu, i u Karlovcu, i u nekim drugim gradovima pored Zagreba", istaknuo je.

'Tu radimo potpuni zaokret'

Puno je prijepora u javnosti izazvala odluka o djelomičnom ukidanju mjere roditelj-odgojitelj. Zbog toga deseci roditelja prosvjeduju te traže vraćanje svojih prava. Gradonačelnik ih je prošlog tjedna primio kako bi čuo njihovu perspektivu.

"Naša perspektiva i dalje je takva da imate jednu mjeru koja je demografska, ne socijalna, koja nije dala demografski učinak koji je najavljivala sama mjera. Isto tako mislim da nije ni dobro da se demografske politike događaju na razini jednog grada jer to dovodi do depopulacije cijele zemlje, do depopulacije drugih dijelova Hrvatske", poručio je gradonačelnik.

Dodao je da odluka o ukidanju nije bila nagla. "Od toga kad smo stupili na vlast do odluke koja stupa na snagu iz perspektive smanjenja financijskih naknada, ali isto tako i omogućavanja zapošljavanja i upisa djece u dječje vrtiće, proći će godinu dana. To svakako nije malo tranzicijsko razdoblje", rekao je Tomašević.

Istaknuo je da se u posljednjih pet godina na gradnju, adaptaciju i dogradnju dječjih vrtića utrošilo oko 23 milijuna kuna godišnje. Za usporedbu, mjera roditelj-odgojitelj je krenula s 20-ak milijuna kuna godišnje, da bi se saldo popeo na 540 milijuna kuna.

"Iz te perspektive, tu radimo potpuni zaokret. Već ćemo sada u proračunu za sljedeću godinu, unatoč dugovima, trostruko povećati izdvajanja za nove gradske vrtiće. Izgradit ćemo četiri nova dječja vrtića sljedeće godine", rekao je gradonačelnik.

Problemi s otpadom i žičarom

Na pitanje o gospodarenju otpadom i suradnji s CIOS-om, Tomašević je priznao da grad ne može funkcionirati bez privatnih poduzeća. Ipak, naglasio je kako je takva suradnja regulirana javnom nabavom te da nastoje smanjiti tu ovisnost.

"U proračunu za sljedeću godinu su isto tako izdvajanja za investiciju sortirnice, idemo isto tako i u gradsku kompostanu, i tek kad ćemo izgraditi vlastitu sortirnicu, što će biti sigurno do kraja ovoga mandata, i vlastitu kompostanu, tada nećemo morati s privatnim poduzećima poput ovoga koje ste spomenuli raditi nikakvu suradnju", poručio je Tomašević.

Prema njegovim riječima, odvoz otpada bi mogao poskupjeti, ali samo za dio građana. "Ona bi trebala poskupjeti za one koji neće odvajati zato što je to zakonska obveza prema svim jedinicama lokalne samouprave i mi ćemo donijeti novu odluku u siječnju koja će to isto tako definirati. Znači, oni koji neće odvajati, ti će plaćati skuplje usluge", poručio je, dodavši da bi se poskupljenje moglo očekivati u prvoj polovici 2022.

Osim problema s otpadom, nije riješen niti problem sa žičarom. Naime, i dalje traje spor između Grada i države o tome spada li žičara u prometnu infrastrukturu. S obzirom na taj spor, upitno je koje standarde žičara mora zadovoljiti kada je riječ o buci.

"Postoje tri opcije da se riješi taj problem. Neke od njih su u našoj moći, neke od njih su moguće jedino u suradnji s Vladom. Vjerujem da će se uskoro jedna od te tri opcije konačno riješiti i to će onda omogućiti uporabnu dozvolu za žičaru, tu jednu od osam koja fali, i onda će se žičara konačno moći staviti u pogon", rekao je Tomašević.

Zagreb prednjači po cijepljenju

Osvrnuo se i na uvođenje obveznih covid-potvrda u tijela gradske vlasti i tvrtke. Tvrdi da incidenata nije bilo, ali i da dio ljudi odbija testiranje. Njih će sankcionirati prema uputama zakona. Unatoč tome, veseli ga što Zagreb prednjači po broju cijepljenih građana.

"Zagreb je puno bolji od prosjeka Hrvatske i od drugih županija i mogu reći najnoviju informaciju da smo sad, što se tiče odraslih, na tri četvrtine - 75 posto odraslih dobilo je barem jednu dozu cjepiva", rekao je Tomašević, dodavši da to i dalje nije dovoljno. Dodao je kako je i sam uzeo booster dozu te savjetovao građanima da i oni to učine.