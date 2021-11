Veliko iznenađenje u proračunu Grada Zagreba za sljedeću godinu, kojeg je u utorak okvirno predstavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, svakako je predviđenih 300 milijuna kuna suficita, odnosno viška. Proračun će iznositi 15,12 milijardi kuna, što je za 1,1 milijardu više nego ove godine.

Razlog tome su otplate kredita, pozajmica i kamata prema banci i državi, koje su 700 milijuna kuna veće nego lani. Taj se novac namjerava namaknuti uštedama, među kojima je u djelomično ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, gdje se planira uštedjeti 283 milijarde kuna. Ostale uštede bit će na plaćama, naknadama, informatičkoj opremi i materijalnim troškovima.

Ukupni prihodi bit će veći za milijardu i pol kuna, a najviše, gotovo polovica tog iznosa, nastojat će se namaknuti prodajom gradske imovine. Spominju se i projekti: 287 milijuna kuna za konstrukcijsku obnovu nakon potresa, 90 milijuna kuna za denivelaciju Slavonske avenije na Žitnjaku, 67 milijuna kuna za izgradnju i opremanje četiri nova vrtića. Gradonačelnik Tomašević je to, ali i još više spremno pojasnio u RTL Direktu.

Pretvaranje deficita u suficit

"U četiri godine u prethodnoj vlasti je akumuliran deficit od milijardu i 300 milijuna kuna i sad moramo akumulirati suficit 300 po 300 iduće četiri godine, kako bi smanjili kašnjenja u plaćanjima, jer se akumulirani deficit pretvorio u dospjele obaveze, koje smo naslijedili od 860 milijuna kuna samo na proračunu grada. Da bi smanjili kašnjenja moramo ići u suficit. Ovo je prvi put da gradski proračun planira suficit", poručio je te komentirao tvrdnju bivše gradske vlasti da im je država kroz porez na dohodak uzela 1,1 milijardu kuna.

"To je do neke mjere točno. Kada znate da su vam smanjeni prihodi ne idete u deficit koji netko mora platiti kasnije", kazao je.

Otkrio je i da će se Grad zadužiti uobičajenim kreditom za kapitalne investicije u vrijednosti od 300 milijuna kuna. "On se diže na idućih sedam godina uz dvije godine počeka, samo u idućoj godini je za otplatu duga predviđeno milijardu kuna", otkrio je te dodao da su od dolaska na vlast uspjeli državi vratiti 500 milijuna kuna duga.

"Ne očekujem da se to oprosti, ali ono što jesmo dobili jest da vratimo još 320 milijuna iduće godine i to ulazi u milijardu kuna koje moramo po zakonu vratiti. Jedinice lokalne samouprave se ne mogu samo tako zaduživati, možemo se zaduživati isključivo uz kapitalne investicije i dug koji smo naslijedili ne možemo reprogramirati. Moramo po zakonu plaćati te dugove i predvidjeti novac u proračunu za iduću godinu da otplatimo te dugove", objasnio je.

Odvoz otpada poskupljuje ovisno o razvrstavanju

No, sve to će Tomaševićeva vlast pokušati namiriti bez poskupljenja komunalnih usluga, a naročito se to tiče javnog prijevoza i odvoza otpada.

"Ovo je proračun Grada Zagreba, ne bavi se poslovnim planom ZET-a i drugih gradskih poduzeća. Zbog novog Zakona o gospodarenju otpadom, koji previđa različiti sustav naplate usluge odvoza otpada da se veća cijena naplaćuje za one koji ne odvajaju otpad, tu će doći do poskupljenja usluga", poručio je i dodao da će se sve mjeriti po količini otpada.

"Zakon je predvidio detaljnije modele. Ići ćemo s odlukom koja će detaljnije to razraditi u siječnju", kazao je Tomašević i dodao da je ideja da se financijski potiče građane da što više odvajaju otpad, a da oni koji to ne čine budu kažnjeni.

No, u proračunu se ne vide ulaganja u sanaciju Jakuševca ili izgradnju sortirnica otpada. "Što se tiče sortirnice i kompostane tu smo odvojili određeni proračunski novac, nekoliko desetaka milijuna kuna. Kompostana će se graditi i to u ovom mandatu. Što se tiče lokacije, tu se još rade završne analize, ali tu i planiramo većinu tog projekta financirati kroz fondove EU, NPOO isto kao i sortirnicu. Kompostana je bitna da grad može puno jeftinije zbrinjavati biootpad, a sortirnica je bitna da se sortira plastika, metal i papir kako bi umjesto da se tri puta skuplje plaća privatnim poduzećima to moglo oporaviti kad se sortira i proda na tržištu", smatra gradonačelnik

Komentirao je i situaciju s odvozom glomaznog otpada. "Nakon odluke Državne komisije za kontrolu javne nabave je potpisan sporazum sa Reomom ali još uvijek nije konzumiran. U Sisku je završena suradnja s tom tvrtkom. Imamo privremeno rješenje na način da se snalazimo na platou Jakuševca. Tamo odvajamo i privremeno se skladišti otpad i idemo s drugim privremenim rješenjima, dok ne dobijemo dozvolu koja će nam omogućiti da ono što nismo uspjeli odvojiti, da se to uz drobilice samelje i da se odloži na odlagalištu kao što je to do sada bio slučaj. I dalje radimo na tome da se Jakuševac zatvori, radimo na centru za reciklažu koji bi omogućio jedan drugačiji sustav. Zatvaranje Jakuševca smo obećali i to ćemo napraviti", poručio je Tomašević.

Stižu novi tramvaji

Što se tiče ZET-a, najavio je dolazak nove uprave, ali i ogromne subvencije. Doduše nije izravno demantirao moguća poskupljenja karata.

"Financiramo gotovo 80 posto troškova ZET-a iz gradskog proračuna. I dalje će ostati besplatne karte za socijalno ugrožene skupine od umirovljenika, studenata, učenika. Što se tiče karata pričekat ćemo novu upravu ZET-a. U proračunu jesu investicije, idemo u nabavku 20 niskopodnih tramvaja koje planiramo financirati iz NPOO-a, to je nekakva vrijednost od 300 milijuna kuna u iduće četiri godine", istaknuo je Tomašević.

Najavio je i izgradnju četiri nova vrtića u sljedećoj te još osam u 2023. godini. "Što se tiče 67 milijuna kuna, to je novac iz gradskog proračuna, a planiramo povući sredstva iz NPOO-a za njihovu gradnju",otkrio je te dodao da planiraju i mjere za privremeni zakup prostora za dječje vrtiće. "Rade se analize, ali bit će mjesta za 1500 i više djece, s tim da je bilo naknadnih upisa u vrtiće i ove godine", dodao je.

Prodavat će gradsku imovinu

Možemo!! je kao oporba bio protiv rasprodaje gradske imovine. Sada će oni to učiniti, ali se neće fokusirati na tri velika zemljišta, već na druge nekretnine u vlasništvu Grada.

"Prije 20 godina se digao kredit za zemljišta koja su zjapila prazna da bi se reklo da će ih se prodati, a neće. Bila su tri ključna zemljišta. Jedno je Paromlin, što mislimo realizirati javne objekte jer je predviđena gradnja gradske knjižnice i to se neće prodavati. Što se tiče Gredelja treba napraviti urbanistički plan uređenja i krenuti u realizaciju. Što se tiče 680 milijuna kuna novih prihoda koji pokrivaju povećanje proračuna, u novim prihodima treba reći da su tri velike stavke. Jedno su povećani prihodi od poreza jer su takve makroekonomske projekcije, druga stvar je Fond solidarnosti za obnovu javnih zgrada gdje je predviđeno da povučemo 520 milijuna kuna iduće godine i treća stvar je prodaja nestrateške imovine, to su srednje veličine zemljišta poput Mandlove i Blata i to tamo gdje bi se gradila Nacionalna dječja bolnica. To predviđamo prodati državi za realizaciju tog projekta.

"Dio je i u poslovnim prostorima. Dio poslovnih prostora koji se uspije prodati tu previđamo manje od 200 milijuna kuna, zatim manjinski udio u APIS-u. Smatrao sam da je problematično da APIS ode u privatne ruke, budući da radi izbore. Gradski udio u APIS-u planiramo prodati državi. Vjerujem da će se javiti i pokazala je interes", otkrio je Tomašević.

Dodao je da nisu planirali prodaju GSKG-a, jer bi ta tvrtka trebala pružiti bolju uslugu korisnicima, a postoji i puno nenaplaćenih potraživanja prema građanima. Gradonačelnik je poručio i da neće ukidati besplatne udžbenike za srednjoškolce.

Velike uštede na plaćama, spomenuo i otkaze u Holdingu

Istaknuo je da su u proračunu predvidjeli 30 milijuna kuna ušteda smanjenjem koeficijenta na plaće vodećih kadrova. Dodao je da se na natječaje javljaju kvalitetni ljudi. Obećao je završiti proceduru oko radnih mjesta do kraja godine.

"Planiran je proračun s ovim smanjenjima na koeficijentima, a što se tiče broja zaposlenih, dio ljudi odlazi u mirovinu, a radit ćemo nove sistematizacije radnih mjesta jer se spaja 16 ureda. S 27 smanjujemo na 16 i to će dovesti do veće efikasnosti", poručio je i dodao da se oko 750 otkaza u Zagrebačkom holdingu još vode pregovori.

"U rukovodećem kadru ima višak zaposlenih, dio je došao različitim uslugama, ali isto tako u administraciji postoji višak ljudi i manjak ljudi na operativnim mjestima", kazao je.

Dodao je i da se ne bavi mikro menadžmentom, jer je sustav ogroman. "Imate covid-potvrde, imali smo nekoliko dana da sustav funkcionira da svi zaposlenici gradskih poduzeća dođu na vrijeme na posao, da nigdje nisu zakasnili, da nikom ne kasni tramvaj ili autobus. Imamo zastupnike u skupštini, nas troje, pročelnike koje smo zadržali i nove koje smo imenovali kao v.d. i koje ćemo imenovati na javnim natječajima. 16 ureda stupa na snagu od 1. siječnja", zaključio je Tomašević.