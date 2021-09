Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se u Dnevniku HRT-a na stanje u gradskoj blagajni. Istaknuo je kako je zatečeno stanje "stvarno nevjerojatno" te da je to "fiskalna neodgovornost bez premca". Potom je sve objasnio na primjerima.

"Ići u proračun u predizbornoj godini, gdje samo fiktivno prikažete prihode od prodaje tri vrijedna zemljišta, a to zapravo ne namjeravate napraviti, jer nijedan potez prošla gradska vlast nije napravila da se doista ta zemljišta i prodaju. To je zapravo bilo zeleno svjetlo za predizbornu potrošnju od milijardu kuna, a na kraju je revizija pokazala da su planirali potrošiti milijardu i pol kuna više od prihoda koje imaju" rekao je Tomašević.

Dodao je da su unatoč tomu pronašli 400 milijuna kuna za uštede. "Te uštede su otišle na nove financijske kosture, primjerice 80 milijuna kuna za ZET, 100 milijuna kuna za održavanje cesta, 15 milijuna kuna koje i dalje fale za isplatu naknada za roditelje-odgojitelje, iako smo zaustavili nove prijave", nabrajao je gradonačelnik.

Rebalans je realan i transparentan

Rebalans proračuna ocjenjuje realnim i transparentnim. "Što se tiče toga prihode od prodaje imovine smo maknuli budući da to nije realno da se to može napraviti do kraja godine. S druge strane smo realno prikazali i troškove koji su se pojavili. Sada odmah ide i planiranje proračuna za iduću godinu koji mora biti realan", istaknuo je i dodao da mora biti manje rashoda.

"Radit ćemo i na prihodovnoj strani, posebice od korištenja gradske imovine koja se mora staviti u bolju funkciju. Kad govorimo o poslovnim prostorima, kad govorimo o stanovima postoji puno iracionalnosti", istaknuo je Tomašević.

Istaknuo je da gradske financije najviše pate zbog toga jer su - nerealne. "Ako napušete proračun za milijardu i pol kuna što se tiče rashoda za koje nemate pokriće u prihodima, naravno da je dovedena u pitanje likvidnost. To rješavamo na mjesečnoj razini, pričamo s bankama, s Ministarstvom financija da se na neki način dođe do financijske konsolidacije Grada, a time i gradskih poduzeća kako bi dobili vremena da napravimo restrukturiranje gradske uprave i gradskih poduzeća i da konačno gradske financije dovedemo u red. Ovo je problem koji se godinama akumulirao, istaknuo je Tomašević i dodao da će za sanaciju tog problema također trebati godine.

"Već 2019. godine bio akumulirani gubitak grada 1,3 milijarde kuna. Onda se u 2020. ušlo u godinu Covida-19, godinu potresa. Izglasalo se da će se gubitak početi vraćati ne od 2021. nego tek od iduće godine po 300 milijuna kuna godišnje. Onda je još prošla vlast i HDZ to izglasao i dao zapravo zeleno svjetlo za predizborno trošenje s planiranim deficitom od dodatnih 1,5 milijardi kuna", dodao je.

Perturbacije u Holdingu

Istaknuo je da nova uprava Zagrebačkog holdinga radi u miru te da se već očekuju odluke Gradske skupštine oko spajanja određenih trgovačkih društava, ušteda u javnoj nabavi, a najavio je i seciranje ZET-a, Zagrebačkog velesajma i drugih poduzeća koja nisu u sastavu Holdinga. Komentirao je i zapošljavanje unutar najveće gradske tvrtke.

"Zaposlenici odlaze, te kako smo rekli, bilo kakve nepravilnosti u zapošljavanju koje pronađemo ćemo sankcionirati. Nećemo tolerirati da netko ne radi svoj posao ili čak ne dolazi na svoj posao. Time će se baviti i novi pročelnici koje ćemo birati na natječajima. Sada su raspisani natječaji za tri pročelnika, za Ured gradonačelnika, za Ured za upravljanje imovinom i za Gradski kontrolni ured. Nakon što stupi na snagu odluka o preustroju gradske uprave, za oko dva mjeseca moći ćemo birati i druge pročelnike za desetak ureda. Jedan od ključnih zadataka će biti promjena sistematizacije radnih mjesta, bolji i efikasniji poslovni procesi unutar gradske uprave kako bi ona bila učinkovitija i kvalitetnija", naglasio je Tomašević.

Novac za obnovu neće stajati

Nije zaboravio komentirati ni činjenicu da 680 milijuna eura predviđenih za obnovu nakon potresa još uvijek stoji u državnom proračunu. Istaknuo je da novac neće propasti.

"Fond solidarnosti više je predviđen za ruralna područja i poplave nego za potres u zaštićenoj povijesnoj jezgri grada kao što je Zagreb. Međutim unatoč tome i državne i gradske institucije rade sve što se može da se doista povuče svih tih oko pet milijardi kuna. Kad smo došli nama u je u Zagrebu bilo na raspolaganju 1,2 milijardi kuna za obnovu škola i bilo je prijavljeno samo 11 milijuna kuna. Sada je prijavljeno 480 milijuna kuna projekata, a cilj nam je prijaviti milijardu kuna do kraja ovog mjeseca", zaključio je Tomašević.