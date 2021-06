Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, prošlog je tjedna komentirao financijsko stanje u gradu Zagrebu i kazao kako je ono gore nego što je očekivao.

Dug koji grad ima, službeno iznosi nešto manje od milijardu i pol kuna, a pojavilo se pitanje isplata plaća.

Prema Kolektivnom ugovoru, plaću do 10. u mjesecu trebaju dobiti zaposlenici gradske uprave, a do 15. zaposlenici Holdinga i gradskih ustanova. U slučaju da grad nema novca, rješenje je u zaduženju.

'Jedno je gledati sa strane, a drugo raditi'

"Prihodi grada Zagreba stagniraju. U zadnjih 10 godina u prosjeku u gradu Zagrebu su se povećavali prihodi za 40 milijuna kuna - na sedam milijardi kuna. To je nepodnošljivo, to je ispod jedan posto. Ja ne vidim koji su to autoriteti, ako smo ih ikad trebali vidjeti, sad bismo trebali vidjeti koji su, koji kreiraju tu financijsko-gospodarsku politiku ispred nove garniture vlasti", kaže bivši pročelnik za financije Zagreba Slavko Kojić za RTL.

"Bez obzira koliko je ova ekipa bila upoznata s poslovanjem grada Zagreba, jedno je gledati sa strane, a drugo je to raditi, da u početku prepreke i nesigurnost kako to napraviti ne budu izlika ili isprika da je to netko prije napravio pogrešno", dodaje predsjednik Nadzornog odbora u Holdingu Ljubo Jurčić.