Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, za RTL Direkt je govorio o prijavama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, kritikama oporbe, kadroviranju u gradu i problemima s obnovom na koje nailazi.

No, voditelj Zoran Šprajc ga je upitao i o najavljenoj odluci o ukidanju mjere roditelja odgojitelja.

'Obustava mjere roditelj odgojitelj je jasno pisala u programu'

"Stavit ćemo uskoro tu odluku na javno savjetovanje i vjerujem da će se potkraj kolovoza na Gradskoj skupštini donijeti odluka da se obustave prijave novih korisnika te mjere. To smo jasno komunicirali u kampanji i to piše u programu i ne vidim da itko može biti iznenađen tim potezom", kazao je Tomašević.

O problemu biootpada

Na pitanje o problemu biootpada, Tomašević je rekao da još nikakav dogovor o lokaciji kompostane nije postignut. "Bavimo se sustavnim rješenjima za gospodarenje otpadom. Znači moramo riješiti problem biootpada. Ljudi ga odvajaju u smeđe vrećice i onda grad umjesto da zaradi na tome, plati nekom privatniku 1500 kuna po toni da se to negdje zbrine u kompostani jer Zagreb nema svoju. Moramo to riješiti", zaključio je i dodao:

"Trenutno je situacija da se mora vidjeti može li se projekt kompostane u Novskoj revidirati i krenuti ispočetka jer je predaleko od Zagreba. Nema tu pretjerane zelene revolucije. Jasno je da nitko ne želi ništa u svom dvorištu, ali za to isto postoji rješenje: kvalitetna javna rasprava, ekološka renta i negdje ćete lokaciju naći."

Žičara? Takva kakva jest, ja bih je otvorio da mogu, ali nema uporabnu dozvolu

Sljemenska žičara, kada?

"Imam stotinu požara koje rješavam svaki dan i srećom za njih 90 ne znate jer ih uspijemo riješiti. Međutim, žičara mi je jedan od najvećih problema jer trenutno… znači ZET koji mi u gotovo potpunosti subvencioniramo, prihodi od karata u odnosu na subvencije koje dolaze iz grada se ne mogu uopće mjeriti, ali na taj opterećeni ZET je još bačen kredit od pola milijarde za izgradnju žičare koja je potpuno predimenzionirana, preplaćena i ono što je najgore, i takva kakva jest, ja bih je otvorio da mogu. Međutim, ona nije dobila zadnju uporabnu dozvolu.

Poskupljuju li prijevoz i komunalne usluge?

Naravno da se postavlja pitanje hoće li zbog toga poskupjeti prijevoz, no gradonačelnik kaže da će učiniti sve da se to ne dogodi.

"Isto tako za komunalne usluge. Rebalans će biti u rujnu i vidim već sada da će biti dosta prostora za rezanje materijalnih rashoda u gradu i Holdingu, ali ne može se ništa ostvariti preko noći."

'Savjetnici i pročelnici imaju veću plaću od mene, to ćemo mijenjati'

Prošlo je mjesec dana mandata pa se poteglo pitanje plaće gradonačelnika, kolika mu je?

"Nisam dobio punu plaću kao gradonačelnik, međutim, manja je nego što sam je imao kao saborski zastupnik. Imam tisuću puta veću odgovornost, a manju plaću, ali nisam postao gradonačelnik zato da zaradim nego da rješavam nered koji sam gledao 20 godina", kazao je Tomašević i dodao: 'Mislim da je 17.400 kuna moja neto plaća kao gradonačelnika. Mogu reći da recimo savjetnici gradonačelnika imaju veću plaću od mene. Bez ikakvih olakšica, u startu imaju veću plaću od mene. Takav je sustav koji sam naslijedio, naravno da ćemo to mijenjati. Pročelnici isto tako imaju veću plaću od mene'.

'Tempo je ubitačan, ali nemam pravo na kukanje. Znao sam u što se upuštam'

Na pitanje je li se sam upitao, nakon ovih mjesec dana, što mu je to sve trebalo, Tomašević je kazao: 'Svi su rekli... supruga mi daje podršku. Taj tempo je ubitačan, ali nemam pravo na kukanje, znao sam u što se upuštam. I dalje hodam i bicikliram svaki dan. Sam, bez ikakve pratnje. To nije demagogija, najbrži sam biciklom, treba mi 15 minuta do posla. Da je bolja infrastruktura, trebalo bi mi i manje'.