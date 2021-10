Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se danas na uklanjanje grafita u Laništu, koje je jučer izazvalo puno reakcija javnosti. Tomašević je u svojoj izjavi rekao da su grafiti uklonjeni - greškom.

"Vijeće gradske četvrti je tražilo uklanjanje murala Slobodana Praljka na temelju prijave građana. Ona je proslijeđena komunalnom redarstvu, a oni su naložili HEP-u. Greškom su uklonjeni murali na trafostanici – i onaj 204. brigade i Dinamov i onaj posvećen žrtvama Vukovara. Ponovno je jučer oslikan mural žrtvama Vukovara. U tom smislu, to će biti ponovno legalizirano i to je to", rekao je Tomašević, koji je dodao da mu je žao "što se priča da je gradskoj vlasti smetao mural", a ranije je već najavio da će ići u Vukovar ove godine.

HEP prebojao trafostanicu

O uklanjanju grafita govorio je u četvrtak i zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, koji je rekao da ih je HEP, u čijem je vlasništvu trafostanica, prebojao jer su nacrtani bez njihove dozvole.

"HEP se očitovao i rekao da nije izdao nikakvu dozvolu za crtanje murala na trafostanici u Savskom gaju", istaknuo je Korlaet na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, dodajući da je nakon dojave građana, HEP reagirao i odlučio prebojati sve četiri strane trafostranice.

Dopis upućen prije 20 dana

Sporan je bio, podsjećamo, grafit genealu Praljku, a danas pak je u javnost procurio dopis Grada Zagreba koji je upućen HEP-u prije 20 dana.

Iz dopisa je vidljivo da je prijavljen upravo mural generala Praljka, a nakon prijave na teren je 30. rujna izašao komunalni redar koji je utvrdio da se na navedenoj adresi nalazi mural.

HEP-u je u dopisu naloženo da u roku od deset dana od dana primitka naloga izvrši uklanjanje murala "neprimjerenog" sadržaja sa trafostanice.

Uklanjanje grafita tražio je Zagreb

O slučaju se nakon svega danas oglasio i HEP.

"Zbog velikog interesa javnosti oko uklanjanja murala na trafostanici HEP ODS-a Elektre Zagreb u Ulici Ive Robića u Blatu, k.č.br. 1000/8, upućujemo sljedeće priopćenje: HEP ODS Elektra Zagreb postupila je sukladno nalogu za uklanjanje murala koji je izdao Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a po prijavi Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad", navode u priopćenju, dodajući da navedeni nalog izravno upućuje na uklanjanje murala, a s obzirom na činjenicu da navedena trafostanica nije imala dozvolu za oslikavanje, HEP ODS Elektra Zagreb po njemu je bila obvezna postupati.

"Napominjemo da je HEP ODS Elektra Zagreb izdala niz dozvola za oslikavanje murala umjetničkog sadržaja na trafostanicama, između ostalog i na temelju suradnje s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Udrugom navijača Dinama Bad Blue Boys, s kojima imamo dobru suradnju, a među kojima je i nekoliko murala s motivima grada heroja Vukovara.

Shodno navedenom, otklanjamo odgovornost HEP ODS-a Elektre Zagreb prema građanima i nadležnim institucijama. HEP ODS Elektra Zagreb dužna je postupati po nalogu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet", priopćili su iz Hrvatske elektroprivrede.