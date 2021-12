Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović u utorak u Palači Dverce održavaju zajedničku konferenciju za medije na kojoj su govorili o aktualnostima u Gradu.

Na početku je Klisović kazao da su na Skupštini usvojili sedam amandmana oporbe. “Skupština je napravila dobar posao. Ono najvažnije što je radila je konsolidacija financija”, poručio je.

'Iza nas je izazovno razdoblje'

Tomašević je potom kazao da je suradnja Uprave i Skupštine bila dobra te se nada da će tako biti i dalje. “Iza nas je izazovno razdoblje. Trebalo je stabilizirati mnogo procesa u danima kad smo preuzeli vlast. Krenuli smo u raščišćavanje svih troškova, ali shvatili smo i da postoji jako puno troškova koji nisu prikazani u proračunu. Morali smo rezati”, rekao je zagrebački gradonačelnik.

“Izdvojio bih preustroj gradske uprave koji će stupiti na snagu 1.1. Grad Zagreb će imati 16 ureda, a ne 27. Neki od njih ostaju u pravnom slijedu, poput ureda gradonačelnika. Uskoro ćemo imati i glasnogovornika izabranog na natječaju i krenut ćemo konačno s popunjavanjem tih osnovnih kadrova kako bi mogli upravljati gradom”, rekao je Tomašević dodajući da ih je potpuno neadekvatan zakonski okvir natjerao na to da godinu dana biraju pročelnike. Rekao je i da je cijela Uprava Holdinga izabrana na javnom natječaju, što se dosad nikad nije dogodilo.

''Bila je ovo izazovna godina i što se tiče upravljanja, međutim iduće godine se očekuje da se sve to stabilizira i da preuzmemo uzde upravljanja gradom'', kazao je Tomašević.

Najavio je i projekte koje se planira provesti u 2021. godini. "Zelena transformacija grada, gospodarenje otpadom, solarizacija grada, nova kompostana. Tu konačno počinju projekti za izgradnju pogona za gospodarenje otpadom koji se nisu dogodili u zadnjih 20 godina", kazao je, nabrajajući pritom još nekoliko projekata kojima je zadovoljan.

'Nismo zadovoljni obnovom'

“Ono čime nismo zadovoljni je obnova nakon potresa. Napravili smo sve što smo mogli, pomogli Fondu i Ministarstvu, pravili svoje natječaje i dijelili po 50 tisuća kuna građanima, podijeljeni su deseci milijuna kuna. Međutim, ne možemo reći da je počela obnova. Tražili smo izmjene zakona i nema više nikakvog alibija od strane države da ne krene u to”, rekao je.

Tomašević je najavio da će se koristiti digitalni alati koji će pomoći da poslovanje Grada bude transparentnije. “Vjerujem da će se sljedeće godine vidjeti stabilizacije koju smo građanima obećali”, dodao je.

Puknuće cijevi

Klisović je dodao da će se pomno pratiti razvoj situacije oko demografske mjere roditelj-odgojitelj. "Ako ne budemo zadovoljni s učincima ukidanja mjere, dodatno ćemo je prepraviti, a ako bude potrebno napravit ćemo rebalans proračuna", kazao je.

Govorio je i o puknućima cijevi u Zagrebu. "Kad je pukla cijev u Selskoj tražio sam da se napravi strateški dugoročni plan obnove vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. To nije posao koji se može napraviti preko noći, on će trajati godinama i koštati puno. Mislim da to gradonačelnik mora preuzeti kao obvezu. Imamo ideju kako će se popravljati vodovodna infrastruktura. Plan ćemo imati i držat ćemo se tog plana kako bi se građani mogli ujutro umiti ili popiti čašu vode", kazao je Klisović.

Tomašević je dodao da se jutros radilo, na sreću, o manjem puknuću od onoga u Selskoj. "Imali smo sastanke s ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, postoji projekt". Najavio je i da će u narednih osam godina ići ulaganje od 2 milijarde kuna iz europskih fondova u Grad Zagreb i vodovodnu mrežu, ali da to neće biti dovoljno da riješi probleme koji su nastali zbog neodržavanja infrastrukture posljednjih 20 godina. “Cijev bi trebala biti sanirana do danas popodne što se tiče vodoopskrbe i odvodnje, a onda i prometa”, rekao je.

'Bruse se detalji' dočeka

Govoreći o dočeku Nove godine rekao je kako se "bruse detalji".

"Bavimo se sigurnosti građana iz perspektive epidemije i perspektive ograđivanja trga i svih komplikacija koje to nosi. Razgovaramo s policijom, epidemiolozima, detalji se bruse. Čuo sam se i s drugim gradonačelnicima koji organiziraju doček, svatko ima svoje modele. U svakom slučaju je velik izazov. Nije lako organizirati bilo što u ovoj situaciji. Na trgu je bilo različitih prosvjeda vezanih za epidemiju, a što se tiče programa, izložili smo ga prošli tjedan", kazao je Tomašević.

Gradonačelnik je

Komentirao je i odgodu rokova za povlačenje novca za obnovu iz Fonda solidarnosti, rekavši da zadatak Vlade da lobira da se rokovi produže. ''Govorio sam da mislim da oni nisu realni i da to ovisi o tome kakva se prirodna nepogoda dogodila i gdje. Kad se desi poplava u ruralnom području lakše se može napraviti obnova nego u povijesnoj zaštićenoj cjelini grada. Ti rokovi od 18 mjeseci za sve projekte, dokumentaciju, suglasnosti javnih konzervatora, javnu nabavu i samu izgradnju gotovo su nemogući'', kazao je, dodajući da se nada da će se rokovi produljiti.

'Žičara bi mogla biti otvorena krajem siječnja'

Govorio je potom o puštanju u rad sljemenske Žičare, rekavši da sada predstoji izmjena građevinske dozvole i novo mjerenje buke na točkama koje će definirati Državni inspektorat, a nakon toga se pokreće daljnja procedura. Kazao je da je realna situacija da bi žičara mogla biti otvorena krajem siječnja ili početkom veljače.

Upitan očekuje li se poskupljenje usluga iduće godine, Tomašević je kazao da u ZET-u treba nova Uprava stupiti na snagu te je nakon toga potrebno napraviti analize. "Postavlja se pitanje cijene žičare, radi se o cjelovitom problemu. Što se tiče gospodarenja otpadom, razgovarali smo s vladom o zajedničkoj mjeri. Nije lako utvrditi koliko je tko otpada odložio. Pojavile su se i pravne nedoumice i odlučili smo se da to opet raspravimo, susrest ćemo se 3. siječnja", kazao je Tomašević.

Upitan o suradnji s Vladom, Tomašević je kazao da je u irelevantno podnosi li premijera Andreja Plenkovića na osobnoj razini te naglasio da je njegova dužnost zastupati interese građana.

"Jasno je da se oko mnogih stvari ne slažemo, da smo iz različitih političkih opcija, ali moramo imati otvorene kanale komunikacije, i to nije ni prva ni posljednja situacija da su različite opcije na vlasti u gradu i u državi. Usprkos svim političkim razlikama, mi moramo neke probleme rješavati, a jedan od tih problema je i žičara”, rekao je Tomašević, dodajući da očekuje dobru suradnju.