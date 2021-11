Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će konferenciju za medije ispred Doma zdravlja Zagreb - Centar nakon što je najavljeno ukidanje mjere roditelj-odgojitelj smanjenje naknada za treće dijete s 54 tisuće na 2500 kuna.

Rekao je da presicu imaju na jednom od punktova za cijepljenje. Rekao je da će se povećati kapaciteti za masovno cijepljenje ako bude trebalo i da od danas kreće masovno cijepljenje na Velesajmu i uz to kreće danas cijepljenje po kvartovima u domovima zdravlja, svaki dan od 14 do 20 sati pa i vikendom, na još 8 lokacija. Pozvao je sve građane na cijepljenje radi zaštite sebe i najmilijih i drugih ljudi kako bi pandemiju stavili pod kontrolu.

Dom Zdravlja Zagreb - centar: punkt Runjaninova 4, punkt Lučko, Lučko 2 a, punkt Šestine, Šestinska cesta 1

Dom zdravlja Zagreb - istok: punkt Sesvete, Ninska 16, punkt Dubrava - Trnava, Resnički put 81

Dom zdravlja Zagreb - zapad: punkt Gajnice, Ulica Kerestinačkih žrtava 31, punkt Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 1, punkt Prečko, Prečko 2 a

Najnoviji podaci u Zagrebu govore da je grad i dalje prvi po cijepljenju. Rekao je da je 67.7 posto odraslog, tj. 56.4 posto ukupnog stanovništa cijepljeno te da se sve više mlađih cijepi u posljednjih tjedan dana. "Najviše novih cijepljenih je cijepljeno prvom dozom, što ohrabruje".

COP26

Govorio je i o temi cop26, klimatskoj konferenciji. "Mi tu idemo, nastavljamo, nakon što smo jednoglasno usvojili projekt solarnih krovova, nastavljamo i projektom mijenjanja javne rasvjete. 40 posto javne rasvjete će biti zamijenjeno, raspisana je javna nabava", rekao je te naglasio da ćemo dobiti ekološki učinkovitiju javnu raspravu.

Otkrio je da danas ide u Glasgow. "Sutra sudjelujem na konferenciji na panelu gradonačelnika koji su potpisali deklaraciju kojom se pridružuje u Zagreb, savezi gradonačelnika da Europski zeleni plan. Sa mnom će tamo sudjelovati i gradonačelnici Pariza, Budimpešte, i drugih gradova."

Na pitanje što ako službenici odbiju testirati se na koronavirus ako nemaju covid potvrde, Tomašević je rekao da čekaju daljenje upute.“Čekamo upute od države, kako se bude postupalo u državnoj upravi, tako ćemo i mi u gradskoj upravi. Što se tiče svih pravnih dilema koje postoje oko toga, nekako ćemo slijediti primjer države. Kako oni budu postupali prema državnoj upravi, tako ćemo mi prema gradskoj. Oni koji nemaju covid-potvrde morat će se testirati, i to nekoliko puta tjedno. To je ogroman trošak i to je još nešto što je ostalo otvoreno i u komunikaciji smo s državom da vidimo kako će se to odvijati od idućeg tjedna”, rekao je Tomašević.

Ukidanje mjera roditelj-odgojitelj

“Kod kritičara mjere je među najglasnijima HDZ. Ja bih ih podsjetio na 2019. godinu, kad sam kritizirao mjeru i rekao da je jako veliki trošak. I na početku ovog mandata rekao sam da se iznos koji se davao za roditelje-odgojitelje približio iznosu koji se daje za plaće 6000 zaposlenika dječjih vrtića. Što sam govorio 2019. mislim i danas. Pokazalo se da je došlo do smanjenja rođene djece unatoč 1,8 milijardi kuna utrošenoj za tu mjeru”, rekao je Tomašević.

Dodao je da je zagrebački HDZ i njihov šef, Mislav Herman, tada podržao njega, “da bi sada napravio kopernikanski obrat”. “Mi ćemo izaći s cijelim nizom kompenzacijskih mjera, ali ako bude riječ o socijalno ugroženim obiteljima, tu na snagu stupaju socijalne mjere”, rekao je Tomašević i naglasio da će sada djeca čiji su roditelji koristili tu mjeru moći ići u vrtiće, dok ranije nisu mogla.

“To nisu uštede. Taj novac će se koristiti za proširenje. 27 vrtića se moglo izgraditi za trošak te mjere. I ja sam u Gradskoj skupštini gledao kako se za dječje vrtiće izdvaja 12 milijuna kuna godišnje i zbog toga smo došli do toga da nema dovoljno vrtića, da u njima ima više djece nego što je pedagoški standard i manjak odgojitelja”, rekao je Tomašević.

Postavio je pitanje kako bi bilo majkama koje su koristile mjeru roditelj-odgojitelj vratit se na tržište rada nakon 15 godina doma. Na prigovor novinara da je rekao da u stečena prava neće dirati, Tomašević je rekao da to nije citat.

"Rekli smo da ćemo revidirati tu mjeru nakon analize. Nismo rekli da nećemo dirati ostvarena, stečena prava. To nisu stečena prava jer se ne temelje na nikakvom zakonu. Ponavljam sve europske zemlje idu prema tome da sve više djece ide u vrtiće, mi imamo obrnuto", naglasio je. Na pitanje je li iznevjerio neke od birača, Tomašević je rekao da su prije izbora rekli da će revidirati tu mjeru i da to sad čine.

Besplatni udžbenici

Što se tiče besplatnih udžbenika, Tomašević kaže da je Zagreb jedini grad u Hrvatskoj koji ima besplatne udžbenike za srednje škole. "Iznosi za srednjoškolske udžbenike i radne materijale za osnovne škole nisu bile realno prikazane. U proračunu za ovu godinu je bilo samo 16 milijuna kuna, što je dovoljno da trećina djece dobije udžbenike u srednjim školama. Ta trećina bi bila dovoljna za obitelji koje dobivaju dječji doplatak. Mi smo taj iznos utrostručili da bi svi imali besplatne udžbenike”, rekao je Tomašević.

Na pitanje ostaju li udžbenici besplatni, rekao je da sljedeće godine ostaje sve isto. "Za to smo morali naći dodatni novac, jer je dosad bio trostruko manji iznos predviđen za to."

Odgovorio je i koje će biti kompenzacijske mjere za mjeru roditelj-odgojitelj. "Plan za izgradnju dječjih vrtića, povećat će se potreba za kapacitetima, predstavit će se trogodišnji plan za dječje vrtiće, Ne želimo da se u glavnom gradu ne poštuje pedagoški standard", otkrio je.