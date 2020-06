TOMISLAV STOJAK ‘OPLEO’ PO MILANU BANDIĆU: Politikanski kalkulira s novim zaduženjem na štetu Zagrepčana

Stojak je na konferenciji za novinare, uoči skupštinske sjednice 9. lipnja, upozorio da predloženi rebalans proračuna kasni najmanje mjesec i pol dana s obzirom na potres koji je 22. ožujka pogodio Zagreb

Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak prozvao je u srijedu gradonačelnika Milana Bandića da, iako konačno predlaže rebalans proračuna, i dalje kalkulira s novim zaduženjem od 350 milijuna kuna radi “sitnih politikantskih” interesa na štetu građana.

Stojak je na konferenciji za novinare, uoči skupštinske sjednice 9. lipnja, upozorio da predloženi rebalans proračuna kasni najmanje mjesec i pol dana s obzirom na potres koji je 22. ožujka pogodio Zagreb.

‘Kap u moru problema’

Ocijenio je i da je 114 milijuna kuna, koliko će se ovim rebalansom u prvu ruku osigurati za saniranje posljedica od potresa, “kap u moru” golemih potreba koje postoje u Zagrebu za obnovom. “To je prvi korak, kakav takav, nije dovoljan, ali je barem početak”, rekao je Stojak.

Prozvao je Bandića da je, umjesto da je radio svoj posao i predložio konkretne mjere za obnovu Zagreba, “odgovornost prebacivao na građane, nacionalnu vlast, nekog trećeg”. Rekao je da je prije više od dva mjeseca od gradonačelnika tražio da se kreditno zaduženje od 350 milijuna kuna stavi isključivo u funkciju obnove Zagreba, stanova i kuća, škola, kazališta, vrtića, muzeja, spomenika kulture, komunalne infrastrukture.

‘Nema plana na što će se novac trošiti’

Istaknuo je da se to zaduženje mjesecima odgađa, nakon što se trebalo realizirati 11. svibnja, prolongirano je do 12. lipnja, pa zatim još dodatnih sedam dana, do 19. lipnja.

To, naglašava Stojak, znači da ni na ovoj sjednici Skupštine zastupnici neće dobiti točno razrađen plan što će se sve s tim novcem obnoviti i što će sve biti obuhvaćeno tim velikim kreditnim zaduženjem.

“To je neodgovorno i bezobrazno, gradonačelnik opet kalkulantski špekulira s obnovom grada radi svojih sitnih politikanskih interesa i opet sve odgađa iz njemu znanih razloga, a sve na štetu građana”, poručio je taj zastupnik.

Pozvao Bandića na odgovornost

Stoga ga je pozvao gradonačelnika na odgovornost “jer više nema vremena za čekanje”. Stojak je ponovno podsjetio je na nedavno objavljeno izvješće Državne revizije o poslovanju Zagreba koje je, kaže, pokazalo katastrofalno stanje gradskih financija i goleme proračunske rupe.

“To je samo dokaz koliko se iracionalno postupa sa zagrebačkim novcima. Gradonačelnik već godinama naš grad gura u ponor u kojeg ako upadnemo teško ćemo iz njega izaći. Zato se svi moramo zajednički potruditi da gradonačelniku više nikada ne omogućimo da uništava budućnost Zagreba i Zagrepčana”, poručio je.

