TOMISLAV SE ODSELIO U KANADU: ‘Budim se sa smiješkom na licu i ne brinem se hoću li imati za kruh. Svakog petka sjeda mi 6000 kuna…’

Demografija je rak-rana i najveći problem s kojim se Hrvatska susrela. Od punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine ljudi masovno iseljavaju iz Lijepe naše, a stručnjaci upozoravaju da nam, ako se ovakav trend nastavi, prijeti izumiranje. Upravo zato je redakcija Net.hr-a odlučila pokrenuti specijal ‘Oni su otišli…’ u kojem ćemo objavljivati ispovijesti ljudi koji su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i svoju sreću potražili negdje drugdje. Ispričali su nam svoja iskustva o životu u ‘tuđoj’ zemlji, jesu li dobili sve što su očekivali, te planiraju li se jednoga dana vratiti kući…

Tomislav je bolji život našao u Kanadi i ne planira se vratiti u Lijepu našu

Hladnoća, hokej, javorov sirup, ljubazni stanovnici i Justin Trudeau uglavnom su prve asocijacije kada se spomene Kanada, druga po veličini država svijeta. Naravno, Kanada je mnogo više od tek “prvih asocijacija” što dobro zna i 26-godišnji Tomislav Petrinjak iz Varaždina. Još 2015. Tomislav se preselio u Vancouver, smješten na jugu zapadne obale Tihog oceana. Svoju priču o odlasku iz Hrvatske Tomislav je odlučio podijeliti s nama pa nam govori da je u nedostatku pronalaska posla kupio kartu, sjeo u avion i jednostavno otišao. Tvrdi da nije znao niti riječi engleskog jezika, no da je odlučio riskirati. Čini se da se rizik isplatio jer kako nam Tomislav govori, život u Kanadi mu je baš legao.

Ovaj mladić nam govori da u Kanadi radi kao automehaničar iako mu to nije struka. Kada je tek stigao u Kanadu, mogao je ostati samo šest mjeseci. Prvih tjedan dana radio je kod jednog Hrvata koji ima soboslikarsku tvrtku. Tomislav kaže da je za nekoliko mjeseci zaradio za najam stana, kupnju automobila i svega što mu je trebalo. Priznaje da mu je bilo teško, no da je te dane prebrodio uz pomoć Hrvata koji su tamo. Nakon što je poslije pola godine boravka u Kanadi došlo vrijeme da se vrati u Hrvatsku, ipak je na kraju ostao jer si je uz pomoć prijatelja uspio pribaviti radnu dozvolu i tako si produžiti ostanak u državi iduće tri godine.

JOSIP JE IZ ŽUPANJE OTIŠAO U KANADU: ‘Borio sam se koliko sam mogao, imao kafić i morao ga prodati. Ovdje sam ostvario što sam želio’

U NJEMAČKU JE OTIŠAO I PASTOR VATROSLAV: ‘Tu se cijeni rad i kompetencija, ali se stranac mora više truditi da bi konkurirao domaćima’

MIRTA JE SPLIT ZAMIJENILA TEKSASOM: ‘Radim i po 18 sati, ali moj rad se cijeni. Bitno je znanje, a ne veze i poznanstva. Povratak nije opcija’

VIDA OTKRIVA KAKAV JE ŽIVOT U FINSKOJ: ‘Da, zime su brutalne, ali prosječna plaća je veća od 3000 eura. Više me ne brine koliko trošim…’

‘U Kanadi kao da više cijene male prljave radnike nego direktore u odijelima’

Kada su u pitanju primanja u Kanadi, 26-godišnjak ih opisuje u superlativima. Njegova satnica iznosi 25 dolara, a na dan može raditi i po 10 sati ako to želi, dok mu plaća sjeda svakog petka. Kako kaže, riječ je o iznosu od 1200 dolara, što je malo više od 6000 kuna. Ono što ga je posebno iznenadilo u Kanadi su ljudi koji ne osuđuju jedni druge.

“Ovdje možeš gradom hodati prljav i ‘rasparan’ i nitko to neće ni primijetiti. Često znam otići s posla u restoran sav prljav i nitko ne primijeti da sam takav. Čini mi se da ljudi tu više cijene male prljave radnike nego neke direktore u skupim odijelima. U Kanadi mi se najviše sviđa to što je sve opuštenije. Ne mora se nikamo žuriti što se tiče posla i svega ostalog te je život ovdje mnogo ljepši. Svidjelo mi se i to što se voda ne plaća ako živite u gradu u stanu ili kući, jedino tvrtke plaćaju vodu. Također, sviđa mi se što ovdje policija ne maltretira ljude kao hrvatska policija. Još jedna zanimljivost: u Kanadi tehnički pregled vozila ne postoji, potrebno je samo platiti osiguranje za automobil u slučaju prometne i to je sve. Čak je i situacija s cijenom goriva bolja, u Kanadi je litra goriva šest kuna. U Hrvatskoj je ono gotovo dvostruko skuplje, a plaće su pet puta manje nego u Kanadi. Tu doslovno nema ničega što mi se ne sviđa”, govori nam mladi Hrvat.

MATKO JE SREĆU NAŠAO U NORVEŠKOJ: ‘Život je specifičan, poštuju se zakoni i red, a za razliku od Hrvatske, država se brine o svemu’

‘BALKANSKI GASTARBAJTERI’ U NJEMAČKOJ: ‘Pukao mi je film i otišao sam! Ovdje napokon mogu živjeti isključivo od svog rada’

ALEKSANDAR ŽIVI NA BLISKOM ISTOKU: ‘Nisam ja ostavio domovinu, nego je ona ostavila mene! U Dohi nema frustracija, a ni ustaša i partizana’

NIKA JE DUBROVNIK ZAMIJENILA STOCKHOLMOM: ‘Nemam financijskih briga, konačno živim svoje snove! Zašto bih se vratila u Hrvatsku?’

‘Ne moram razbijati glavu time hoću li imati za struju ili za kruh, budim se sa smiješkom’

Tomislav kaže da Hrvatsku i Kanadu jednostavno ne može uspoređivati. Obje smatra lijepim zemljama i kaže da “kada bi Kanađani vodili Hrvatsku, Hrvatska bi bila najbolja država na svijetu”. Misli da s našim vladama to jednostavno nije moguće.

“Zadovoljan sam poslom i životom ovdje. Ne moram više razbijati glavu hoću li imati za struju ili kruh. Sve mi je mnogo lakše i svako jutro se budim sa smiješkom na licu. Što se tiče prihvaćenosti, osjećam se jako prihvaćeno u Kanadi. Upoznao sam tu razne ljude, od Kineza preko Meksikanaca do Indijaca. Bez obzira odakle dolaze, oni su mi svi prijatelji jer shvaćaju da su i oni došli iz neke druge zemlje kao i ja. Svi smo mi tu isti i zbog istog razloga, a to je bolji život”, govori nam 26-godišnjak.

KARLO JE ODUŠEVLJEN ŽIVOTOM U LONDONU; Radio je u hotelu, restoranu, gigantu Appleu pa u pubu: ‘Povratak u Hrvatsku nema smisla’

KLARA ŽIVI U NJEMAČKOJ, A RADI U LUKSEMBURGU: ‘Ovdje je super, minimalac je 15.000 kn, a režije plaćam manje nego u Hrvatskoj!’

HEDVIGA IZ BLJEŠTAVOG DUBAIJA: ‘Sve je duplo skuplje, nose bunde čim temperatura padne ispod 30°C, a kad padne malo kiše – strahuju od poplave’

PAVAO JE IZ SISKA OTIŠAO ZA DUBLIN: ‘U Hrvatskoj nije bilo perspektive, a ovdje mi svake godine u isto vrijeme plaća raste za oko 500 eura’

U Hrvatsku se vratio na kratko da njegova zaručnica upozna zemlju i onda ponovno odlaze u Kanadu

Nakon dvije godine provedene u Kanadi Tomislav se zaljubio, a nakon nekog vremena i zaručio. Nakon četiri godine vratio se u Hrvatsku gdje se planira i oženiti. Između ostalog, došli su kako bi njegova zaručnica upoznala ljepote Lijepe naše. No, u Hrvatskoj ne planiraju ostati nego se poslije vjenčanja vraćaju u Kanadu. Stanjem u državi i dalje je razočaran.

“Ne znam kako bih komentirao stanje u Hrvatskoj. Sve se polako raspada i tužno je što su mladi prisiljeni otići iz države za nekim boljim životom. Naša vlada uništava Hrvatsku iz dana u dan. Nakon što sam se poslije četiri godine vratio u Hrvatsku odmah sam primijetio da su cijene jako skočile. Kanada je bajna država za živjeti jer su plaće jako dobre, a život nije skup”, veli Tomislav.

Za kraj, Tomislav kaže da je stanje u Hrvatskoj gore nego što je bilo kada je otišao i da se nakon povratka u Kanadu ne planira nikada vratiti u Lijepu našu jer smatra da “nema smisla”.

* Imate slično iskustvo sa životom u inozemstvu ili možda potpuno suprotno, a htjeli biste ga podijeliti s nama i našim čitateljima? Javite nam se na mail: vijesti@portal.net.hr.

EVIN ŽIVOT U IRSKOJ: ‘Ljudi su me oduševili, a cijene su niže nego u Hrvatskoj. Ne želim se vratiti u disfunkcionalnost i beznađe’

DALIBORU JE ŠVEDSKA DOM VEĆ PET GODINA: ‘Sustav je uređen, a satnica mi je gotovo 150 kuna! Povukao sam sa sobom ženu i djecu’

IVANKA JE BILA DIJETE IZ DOMA, A SAD IMA KOZMETIČKI SALON U ENGLESKOJ! ‘Prvi put u životu imam manje briga i obilnije obroke’

MATIJA SE ODSELIO U ŠPANJOLSKU: ‘Ovdje u mjesec dana zaradim plaću za koju sam u Hrvatskoj radio mjesecima. Nagrađuju poštene i radišne’