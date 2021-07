Tomislav Horvatinčić u utorak se oprostio od svojih prijatelja te im poručio da od srijede stanuje u Remetincu, gdje će čekati rješenje šeste žalbe kojom nastoji odgoditi služenje zatvorske kazne od četiri godine i 10 mjeseci zbog pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro.

No, kako piše Lider, poduzetnik je poduzeo sve mjere kako bi njegov biznis opstao. Tako je svog sina, 47-godišnjeg Krešimira imenovao direktorom tvrtki HOTO Zrinjevac, HOTO Cvjetni i HOTO Istra. On je ostao na čelu HOTO Grupe, kao predsjednik Uprave, ali niti tu neće biti problema, ako se bude morao povući. Naime, sin mu je član Uprave od 2018., pa je moguća malena kadrovska rošada koja neće ugroziti poslovanje.

Odavno uveden u posao

Inače, Krešimir Horvatinčić je u HOTO Grupi od 2012., kada je zaposlen kao menadžer. U vrijeme gradnje centra Cvjetni, bavio se marketingom. U očevom biznisu je od 1993., kada je, nakon svršetka Ugostiteljsko-turističke škole, otac zaposlio u svom hotelu i restoranu Babylon u Svetoj Nedelji. Unatoč silnim poslovnim obvezama, 2017. je završio marketing i komunikacije na Visokoj poslovnoj školi Zagreb.

Prema dostupnim podacima, HOTO Grupa zaključila je 2019. godinu s prihodom od 3,26 milijuna kuna, što je ogroman pad u odnosu na godinu ranije. No, s druge strane, iste je godine Grupa ostvarila 2,12 milijuna kuna neto dobiti. Kratkoročne obveze prema dobavljačima pale su na 281.300 kuna, no porasla su kratkotrajna potraživanja od kupaca i to na 1,2 milijuna kuna.

Konsolidirano poslovanje

HOTO Cvjetni je 2019. povećao prihod na 8,69 milijuna kuna i ostvario dobit od 4,7 milijuna kuna, nakon 2,7 milijuna kuna minusa iz 2018. godine. HOTO Zrinjevac je 2019. zabilježio pad prihoda na 5,6 milijuna kuna s 11,89 milijuna kuna 2018. godine, međutim neto dobit je porasla s 277.300 na 980.100 kuna.

Tvrtka HOTO Istra osnovana je 2019. godine i imala je prihod od 800 kuna uz 69.700 kuna minusa. No, tu je investicija u dugotrajnu imovinu od gotovo 6,5 milijuna kuna, odnosno u luksuzne vile u Baratu pored Kanfanara.