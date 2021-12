Na upit novinara o rastu cijena goriva, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je da je evidentno da su se cijene korigirale s današnjim danom.

"Ono što vidite vi, vidimo i mi. Ono o čemu će ovisiti daljnje postupanju, jesu cijene na globalnom tržištu ovoga tjedna. To će biti referentno za određivanje cijena od sljedećega utorka. Za sada ne poduzimamo ništa, ako dođe do značajnije eskalacije, Vlada je do sada reagirala, a reagirat će i ubuduće", kazao je Ćorić na presici.

"Pričekat ćemo kraj tjedna pa ćemo onda biti pametniji po pitanju idućeg utorka i prosjeka koji će generirati novu razinu cijena. Ovisno o kretanjima ovoga tjedna ćemo promišljati naše odluke za sljedeći tjedan", rekao je minsitar. "Možemo očekivati da će u sljedećih mjesec ili dva dana godišnja inflacija rasti, ne samo u RH, već i na razini EU-a, a temeljem globalnih trendova. Očekivanje je da će 2022. godina donijeti nešto nižu stopu inflacije u odnosu na 2021. godinu"

Cijene naftnih derivata na benzinskim postajama u Hrvatskoj od utorka su povećane, i to od dvije do tri lipe za osnovni dizel te od 18 do 28 lipa za osnovni Eurosuper, što je posljedica rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Tražilica najjeftinijih goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pokazuje da cijena benzinskog goriva Eurosuper 95 jutros najčešće iznosi 11,10 kuna po litri, što je 18 lipa više od prošlotjedne cijene. S druge strane, osnovni dizel stoji 11 kuna, što je dvije do tri lipe više nego prošli tjedan.