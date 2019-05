TOMAŠIĆ MALO KUKALA ZBOG PLAĆE U BRUXELLESU’: ‘A tamo ručak i večera nisu ispod 350, 400 eura i oni onda piju skupo vino’

Ruža Tomašić otkrila da pri lobiranju mora voditi političare na skupe ručkove i večere

Hrvatska eurozastupnica i nositeljica liste Hrvatskih suverenista na izborima za Europski parlament, Ruža Tomašić, gostovala je danas u videospecijalu portala Vijesti.hr te se pritom osvrnula na dolazak Angele Merkel u Zagreb, komemoraciju u Bleiburgu te poručila da Hrvatska treba imati čvrst stav kada je u pitanju pristupanje Srbije u Europsku uniju. No, interesantno je da je izjavila kako pri lobiranju mora voditi političare na skupe ručkove i večere, pa ispada da i nemaju dovoljno velike plaće kao europarlamentarka.

Tomašić kaže da je problem u medijima što prvo ističu velike plaće europarlamentaraca. “Problem je što mediji prvo što pišu o velikim plaćama. Kada se oduzmu sva davanja, u neki u Hrvatskoj imaju bolje plaće, a ja nisam sa svojom obitelji. Ne kukam, to je moj izbor. Nemojte zaboraviti, mi kad lobiramo, mi moramo te ljude voditi na ručkove i večere, a tamo ručak i večera nisu ispod 350, 400 eura i oni onda piju skupo vino. Opet ne kažem, ne bunim se, ali ima puno toga iza plaće”, kaže Tomašić i dodaje da se ipak može nešto napraviti u EU parlamentu. “Ja imam 640 amandmana koje sam dala. To nisu amandmani s jednom riječi. Ja sam gledala da ti amandmani naprave nešto dobro za Hrvatsku.”

Čvrst stav prema Srbiji

Na pitanje kako se Hrvatska treba ponašati prema Srbiji na putu prema EU, Tomašić je rekla da se ne radi dovoljno i da sve Vlade nisu dovoljno radile. “Ja ne vidim oštar stav prema Srbiji. Kad je EP u pitanju, vidite da su zastupnici HDZ-a blaži prema Srbiji. Dakle, treba imati čvrst stav. I uvijek treba reći, rat je bio 1991. godine, nametnuti rat, to su napravili, to nisu riješili, nema šanse da se ide dalje ako to ne riješi. Srbiji se izlazi ususret na sve načine, a mi dalje šutimo. Kao da nismo svjesni da radimo svoj posao i da branimo interese Hrvatske.”

Vezano za komemoraciju na Bleiburgu, Tomašić je rekla da je riječ o velikom stradanju hrvatskog naroda, da se to mora obilježiti i reći svijetu što se tamo dogodilo. “Meni je žao što Hrvatska od Velike Britanije ne traži dokumente da se vidi tko je što tamo radio i tko je doista kriv. A to što tamo ide drugi, treći ešalon je sramota. Ipak idu izbori… Nisu važne riječi nego djela”, odgovorila je na pitanje kako komentira da tamo nije bio predsjednik Sabora iako je Sabor pokrovitelj.

Merkel lobira za Srbiju?

Od posjeta Angele Merkel Hrvatskoj ne misli da će Hrvatska imati neke koristi jer do sada nije imala koristi, pa čak ni kada je bila “u punoj snazi”. “Hrvatska nije imala do sada neke koristi od njenog posjeta. Nismo imali koristi kada je bila u punoj snazi, a zašto bi imala kada je na odlasku. Angela Merkel lobira za Srbiju, pogledajte što ona kaže za Vučića. Pogledajte kako oni s njima postupaju. Oni hoće omekšati hrvatsku Vladu tako da bez pregovora puste Srbiju u EU”, smatra Tomašić.

Na pitanje o radu Vlade premijera Andreja Plenkovića, Tomašić je rekla kako postoje stvarima u kojima je u pravu neovisno o tome koliko ga kritizira.”On je, kako mi u Dalmaciji kažemo, upao u kašetu brokava! Jer, tu su ljudi koji su od 90. u HDZ-u, ljudi kojima nije bilo do Hrvatske nego vlastitih interesa. Ti ljudi su umreženi. I HDZ i SDP i HNS… Svi oni koji su do sada bili na vlasti. Treba raditi, a svi oni su umreženi. Ja vjerujem da kad budu sljedeći izbori za EU parlament da će se on tih stari ljudi, koji imaju putra na glavi, riješiti. Ako ih se ne riješi, onda je gotovo, onda će HDZ biti kakav je bio.”

Nije više zadovoljna Kolindom

O predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, Tomašić više nema baš tako pozitivno mišljenje kao na početku. “Ispočetka sam bila zadovoljna. Ali sad ona traži nekakav svoj način, valjda će se opet kandidirati, pa ide tamo, ovamo, negdje dobije, negdje gubi.”