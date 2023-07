Kante, zaštitne folije, ručnici posljednjih su dana u redovitoj upotrebi, a iza građana je još jedna neprospavana noć.

"Napravili smo u stanu bazen, stavili ceradu da susjedima ne kapa dolje, Grede su opale. Skupljali smo cijelu noć vodu i ne spavamo. Gradonačelnik Tomašević je obećao doći skupljati vodu, pa hvala Vam po treći put što niste došli", kaže Suzana Mance iz Zagreba za Danas.hr RTL-a.

Njihova zgrada u zagrebačkom naselju Španskom ostala je bez krova. Navučene su cerade, ali nakon svake kiše voda pronađe put u stanove.

"Iscrpljeni smo iskreno i ne znam koliko još imamo snage za dalje. Stalno gledaš hoće li ili neće pasti kiša, što god da oni kažu ti si u strahu jer ne znaš gdje će ti procuriti i što će se novo dogoditi", kaže Dijana Stojaković iz Zagreba.

U par dana vatrogasci ispunili polugodišnju kvotu intervencija

Štetu je u Zagrebu prijavilo preko 4 tisuće građana. Dvije osobe smještene su u hostelu Arena, a vatrogascima ne prestaju stizati pozivi na intervencije. Režu grane, uklanjaju stabla, dimnjake i uništene krovove.

"Do sada smo odradili od početka nevremena nekih 1500 do 2000 intervencija. To je zapravo polugodišnji prosjek svih intervencija koje javna postrojba obavi. Htio bih apelirati na ljude, probajte podići malo glavu, ne treba stalno gledati u mobitele, gledajte malo u te krošnje da vidite je li uopće sigurno proći ili nije", kaže pomoćnik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, Tomislav Resman.

U park Maksimir na vlastitu odgovornost

Da nije sigurno upozoravaju i iz parka Maksimir gdje je ulaz na vlastitu odgovornost, a sanacija u tijeku. Do sada je pregledano 80 posto parka, a nevrijeme je srušilo 368 stabala.

"Koliko god mi označili i s trakama i s upozorenjima da se ulazi na vlastitu odgovornost ljudi dolaze, miču nam te trake. Apeliramo to nije bez veze, služe kao upozorenje da se ne ide tim stazama. Trudimo se park dovesti u što bolje i sigurnije stanje u što kraćem roku, ali ovo će trajati mjesecima", kaže Nika Dolenc, ravnateljica Javne ustanove Maksimir.

Upozorenja na opasnost od padanja grana nalaze se u parkovima i na dječjim igralištima. Građane se poziva na oprez i da takva mjesta izbjegavaju.

"Pratim češće sada te radare, na mobilnim aplikacijama i pazim gdje hodam", kaže Karlo Purić iz Zagreba.

"Isključim sve, televizor, aparate, punjače kad to jako krene", kaže Liza Rajković iz Zagreba.

Meteorolozi zasada najavljuju kratak predah i stabilnije vrijeme.