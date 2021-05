U Net.hr-ovu komentaru lokalnih izbora razgovarali smo o rezultatima lokalnih izbora, o opreznom Tomaševićevu govoru, promjeni u Splitu i dosezima Možemo na nacionalnoj razini, o Plenkovićevu samoproglašenju kolosalnog uspjeha, te o budućnosti Domovinskog pokreta

Tomašević bez velikih obećanja

Dok su mnogi razuzdano slavili u izbornoj noći, ili pred novinarima euforično tvrdili da su veliki pobjednici, najveći pobjednik lokalnih izbora 2021., Tomislav Tomašević, obratio se javnosti vrlo trezvenim govorom, bez hvalisanja, i tako pokazao svima da je moguć i drugačiji model političkog djelovanja, ali i – slavljenja. Tako Tomašević i njegov tim pokazuje i model ponašanja s kojim ulazi u preuzimanje vlasti, ozbiljno i oprezno.

On je pokazao da kod njega nema osvetoljubivosti, da nudi zajednički rad i uključivanje svih, bez obzira jesu li glasali za njega ili nisu. Tako je posredno i otvorio vrata svim zaposlenicima gradskih službi i svim gradskim strukturama, poručio da ga se ne treba bojati, da on tzv. drugom ešalonu službenika nudi mogućnost da se pokažu da znaju raditi u drugim okolnostima.

Ipak, ostaje nam vidjeti što će napraviti prvi ešalon, ljudi najbliži prošloj administraciji - hoće li aktivno krenuti u borbu i bojkot protiv novog gradonačelnika. Čekaju ih strukture u kojima nisu dobrodošli. Dio će, predvođen Jelenom Pavičičić Vukičević, zasigurno probati otići u tišini i zameti tragove.

Kamo plovi Škoro?

S druge strane, Miroslav Škoro je i svoj novi poraz pokušao pokazati kao pobjedu Domovinskog pokreta, a posebno je isticao broj glasova koje je dobio sada u drugom krugu izbora u Zagrebu. No, pogrešno je tumačiti da su sve to glasači Domovinskog pokreta, da je to njegov osobni uspjeh.

Činjenica je da se on u drugom krugu izbora trudio mobilizirati glasače protiv Tomaševića i prikazivati ga kao "ikonu ljevice" protiv koje trebaju ustati svi konzervativci i desničari, i da je u tom brzopoteznom okupljanju uspio obuhvatiti i dio glasača HDZ-a, ali i Bandićeve bivše stranke, pa i Mosta.

Ali daleko od toga da su svi ti glasači sada preko noći postali glasači Domovinskog pokreta, odnosno osobe na koje Škoro i njegov tim mogu računati. Osobito je to teško tako projicirati jer je i cijela grupacija Domovinskog pokreta tako nehomogena, skupljena od različitih struktura – i nije čvrsto povezana zajedničkom organizacijom.

Je li HDZ doista kolosalni pobjednik ovih izbora?

Po izrazu lica Andreja Plenkovića moglo se lako zaključiti da on nije najsretniji rezultatima, mada statistika kaže da imaju više nego ikada županija i općina. U Zagrebu su izgurani već u prvom krugu i prisiljeni na ponižavajuće, prešutno, podržavanje Miroslava Škore, a u Splitu je izgubio kadar Andreja Plenkovića, njegov Vice Mihanović. Te je tako Plenković nedvosmisleno saznao da glasačima ne može više bilogdje ponuditi bilo koga iza značke HDZ-a. Uspjelo mu je to na nekoliko mjesta u Slavoniji, ali u Splitu nije, unatoč svoj snazi i svim Plenkovićevim odlascima da pomaže Vici Mihanoviću.

Ali točno je da je HDZ osvojio rekordno velik broj županija i da je na ovim izborima neuvijeno mamio glasače da glasaju za HDZ-ove kandidate jer će preko njih imati direktni kontakt s Plenkovićem. Na žalost, taj mamac kojem ne bi trebalo biti mjesta na lokalnim izborima donio je uspjeh nekim kandidatima, ali u većim gradovima je doživio potpuni fijasko. Još pamtimo da je tako pokušavao igrati i Davor Filipović u Zagrebu, ali glasači u Zagrebu nisu se dali uhvatiti za taj mamac.

Mali važni pomaci diljem Hrvatske

Ove izbore ćemo sigurno pamtiti po impresivnoj pobjedi Tomislava Tomaševića, ali i po tome da se diljem Hrvatske pokazala jedna nova snaga, osvješćivanje građanki i građana da mogu svojim glasovima nešto promijeniti. Nakon dugo godina frustracije i slabog odaziva glasača koji bi izjavljivali da "nemaju za koga glasati" ili da su "svi isti", sada smo zabilježili na nekoliko punktova izuzetan odaziv glasača koji su razumjeli da svojim glasom mogu donijeti promjene.

Tako je bilo u Puli, Pazinu, ali i u malom Oroslavju: Viktor Šimunić, mladić koji se dokazao kao borac protiv korupcije, koji je prokazao lokalne HDZ-ove moćnike i kojeg su ti isti lokalni HDZ-ovci nesmiljeno blatili u izbornoj kampanji – premoćno je pobijedio. I u Konjščini, malom mjestu u Zagorju gdje su se građani bunili protiv spalionice otpada, poražen je dugogodišnji načelnik iz redova HDZ-a i zabilježena je rekordna izlaznost glasača. To su sjajni pomaci u demokratizaciji Hrvatske i ovi lokalni izbori moraju biti pokazatelj svima onima koji su nezadovoljni lokalnom vlašću ili misle da ne mogu ništa učiniti protiv sve veće korupcije.