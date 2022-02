Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas je održao redovitu konferenciju za medije.

"Žičara ima uporabnu dozvolu, do kraja tjedna ostaje izvješće o sigurnosti, držimo se brzine procesa. Žičara bi mogla početi raditi ovaj mjesec, odnosno, do kraja ovog mjeseca. Želim potaknuti interes nekih. ZET će raspisati natječaj za još dva člana Uprave", rekla je na početku zamjenica gradonačelnica Danijela Dolenec.

Novi radovi u Zagrebu

"Svjedočili smo za vikend paloj ogradi na nadvožnjaku kod Buzin. Što se tiče obnove ovog rubnog dijela ograde, grad Zagreb počet će sa sanacijom 21. ovoga mjeseca. Na nadvožnjaku su dvije trake tako da će jedna biti izuzeta i bit će dogovoreno da se hrvatske građane preusmjerava i molim ih za strpljenje jer će radovi trajati tri mjeseca", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Korlaet je kazao i da se osniva privremena skladište materijala od uklanjanja prema zakonskoj obavezi: ''Naglasio bih da se ne radi o deponiju, nego o mjestu gdje će se vršiti organizirana uporaba građevinskog materijala. Lokacija je na Žitnjaku, u Industrijskoj zoni, sjeverno od pročistača otpadnih voda u Čulinečkoj ulici, površine dva hektara i dovoljno daleko od najbližih kuća''.

Visoki računi za plin

Zatim se obratio i gradonačelnik koji je komentirao problem visokih računa za plin.

"Vidjeli ste jučer da se gradska plinara Zagreb oglasila i ponudila mogućnost da se ovaj račun za plin plati na šest mjeseci bez kamata. Oni nastoje izaći u susret poslovnim korisnicima i da prođemo kroz ovo teško razdoblje", poručio je Tomislav Tomašević.

Ta odgoda odnosi se na neplaćene račune za isporuku plina od 1. studenog 2021. godine, a poduzetnici bi time bili oslobođeni plaćanja kamata za obračunatu potrošnju u tom periodu.

Dodao je i kako je Zoricu Zulić imenovao v.d. pročelnicom Ureda za imovinu.

"Željko Matijašec je molio iz osobnih razloga da ne nastavi dužnost, pa sam imenovao Zoricu Zulić kao v.d. pročelnice Ureda za upravljanje imovine i stanovanje koja će ostati na toj funkciji do zaključenja javnog natječaja, a najduže šest mjeseci", kazao je.

Zahtjevi građana za priključcima vode

Korlaet se osvrnuo i na informaciju o četiri tisuće zahtjeva građana za priključcima vode u Zagrebu.

"Provjerili smo informaciju s novom upravom ViO-a i ne radi se o četiri tisuće zahtjeva nego dvije stotine zahtjeva. Svjestan je birokratizacije postupka i sporosti i rekao je da će ubrzati taj proces", kazao je Korlaet.

Tomašević je komentirao i stanje s drobilicama te dozvole za SOC Jakuševec.

"Dozvole se izdaju šablonski na duži niz godina i podsjetit ću da je SOC, servisno operativni centar, izgrađen prije 15 godina, nije bio korišten, ishodili smo dozvole i on se sada koristi kao privremeno skladište. Jedno vrijeme smo unajmljivali korištenje od privatnih poduzeća privremeno skladište za glomazni otpad i za to sada nema potrebe jer SOC ima kapacitete. Morali smo ishoditi dozvolu. Učinili smo to u siječnju i na osnovu toga smo mogli tražiti dozvolu za unajmljenu drobilicu koja je ishođena prošli tjedan. Sada kada je došla nova drobilica koja je kupljena od strane Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, sada možemo pokrenuti proceduru za ishođenje dozvole za tu drobilicu. Kratko vrijeme će se koristiti unajmljena drobilica, vjerujemo da će se izdati zahtjev za kupljenu i ona će se koristiti. Kad govorim o glomaznom otpadu, potrebno je još drobilica, u nabavi je od strane Zrinjevca jedna manja drobilica za glomazni otpad", kazao je te dodao da više neće biti potrebe za najam drobilica.

Upitan je i o poskupljenjima u dječjim vrtićima na što je rekao kako mu je to prvi glas. Što se tiče žičare, istaknuo je kako će cijeli cjenik predstaviti prije otvaranja.