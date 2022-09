Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je u četvrtak da su zadovoljni mjerama Vlade ako je točna informacija koju ima da to uključuje sva gradska poduzeća, jer to znači da neće morati drastično dizati cijene zbog cijene električne energije.

Kaže kako to znači da neće morati drastično dizati cijene prema privatnim poduzećima i prema građanima, posebice kad se radi o vodoopskrbi, nekim drugim komunalnim uslugama ili javnom gradskom prijevozu.

"Ove mjere će, s obzirom na cijenu električne energije koja bi bez njih bila drastično porasla za ta poduzeća, omogućiti da ne dižemo dalje cijene gradskih usluga drastično, što bi doprinijelo spirali inflacije i što bi se negativno odrazilo zapravo na društvo u gradu Zagrebu. Tako da u tom smislu iz ove perspektive, ovo što smo do sada uspjeli vidjeti, naravno, čekat ćemo i samu odluku jer ovo je bila više prezentacija - to bi značilo da možemo izdržati ovaj inflatorni pritisak, a posebice energetsku krizu", izjavio je Tomašević novinarima u Gradskoj skupštini u vezi s mjerama koje Vlada danas donijela za ublažavanje inflacije i energetske krize.

Manevarski prostor

Tomašević kaže kako to ne znači da će se cijene ipak povećavati, ali ne drastično.

"Ne. To znači da ostavljano određeni manevarski prostor da vidimo kako će se dalje razvijati situacija s drugim energentima, kao što je primjerice plin za koji još uvijek moramo vidjeti kako će se razvijati dalje situacija i s Gradskom plinarom Zagreb - Opskrbom gdje još uvijek tražimo rješenje s Vladom i s druge strane kakva će biti inflacija za druge ulazne troškove, odnosno materijalne troškove jer nisu to samo cijene električne energije."

Ali, nastavio je, ono što je najviše prijetilo da dođe do drastičnog poskupljenja - to je bila prije svega cijena električne energije". Poručio je da će se u sljedećih mjesec-dva "stvari sigurno raščistiti do kraja".

"Što se tiče Grada Zagreba, onako kako čitam ovo što je danas predstavljeno, u ovom trenutku je najbitnije - s obzirom na nevjerojatan porast cijena električne energije - da ćemo biti na jeftinijoj cijeni električne energije i za Gradsku upravu i za gradske ustanove kojih je 340 u gradu Zagrebu i za gradska poduzeća, posebice Vodoopskrbu i odvodnju", istaknuo je Tomašević.

Gradonačelnik je rekao kako, po informacijama koje ima, znači da će ipak i ostala gradska poduzeća biti uključena u mjere. Istaknuo je da je ključan ZET, koje ima 40-ak milijuna kuna potrošnje električne energije godišnje, a kojem bi po ovim tržišnim cijenama cijene išle i do 400, 500, možda čak i 600 milijuna kuna godišnje.

"Iz te perspektive, gradska poduzeća poput ZET-a, druga komunalna poduzeća, Vodoopskrba i odvodnja koja je specifično spomenuta, gradske ustanove i Gradska uprava - bili bi u ovoj povlaštenoj kategoriji što se tiče cijene električne energije, i zbog toga smo zadovoljni. Zadovoljni smo ovim mjerama ako je točna i ova informacija koju imam da to uključuje sva gradska poduzeća", istaknuo je Tomašević i dodao kako to znači da neće morati drastično dizati cijene zbog cijene električne energije.