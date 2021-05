TOMAŠEVIĆ ZA POVIJEST, ŠKORINA PRIJETNJA I UZDRMANI PLENKOVIĆ: Pad u Zagrebu, podbačaj u Splitu, a u Slavoniji zablistao HDZ-ov poludisident

Rezultati izbora u gradu Zagrebu ne samo da određuju budućnost glavnog grada Hrvatske, nego i dramatično utječu na odnose na nacionalnoj političkoj pozornici

Toliko dugo se znalo i osjećalo da je Tomislav Tomašević osvojio Zagreb da je na sam dan izbora zamalo posve izostao efekt iznenađenja. Ipak, pobijedio je još malo snažnije nego što su pokazivale sve predizborne ankete. U drugi krug ulazi s iznimnom prednošću, a još k tome dobiva i protukandidata koja nema veliki potencijal okupljanja široke fronte.

No, iako je sve izgledalo tako lako i glatko u večeri nakon prvog kruga izbora, iza Tomislava Tomaševića i Možemo je izniman posao. Izrasli su iz pokreta protiv Bandićevog modela vladavine, ali su i vrlo rano počeli nuditi konkretne programe za preobražaj Zagreba. Bili su i ostali grupacija izvan velikih stranaka, ispravno su zaključili da se ne žele upuštati u predizbornu koaliciju s vidljivo uzdrmanim i pretromim SDP-om nakon što su na prošlim parlamentarnim izborima ostvarili solidan rezultat i ušli u Sabor i počeli se nametat i u nacionalnim temama kao ozbiljna politička snaga.

Tomašević, na prošlim lokalnim izborima prepoznatljiv prije svega za krug poznavatelja aktivističke scene u Zagrebu, uspio je u protekle četiri godine izrasti u političara za kojeg znaju svi Zagrepčani, kojem vjeruje izrazito širok krug građana da može iznijet povijesne promjene za grad Zagreb. Da može povesti transformaciju gradske vlasti koja se pod Milanom Bandićem pretvorila u zamršeno koruptivno klupko, koja se dijelom ispreplela i s lokalnom mafijom koju ne uspijeva razgraditi niti USKOK, u dijametralno suprotnom smjeru – u jednostavan i funkcionalan aparat u funkciji građana.

Oslobađanje od korupcijske hobotnice

Noć u kojoj je Tomašević, zajedno sa suradnicima, slavio sjajan rezultat u Gradskoj skupštini i uvjerljivo moćan rezultat za mjesto gradonačelnika, je noć u kojoj je preuzeo golemu odgovornost. On je taj kojem su građanke i građani Zagreba povjerili zapravo mučan posao da pokuša izvući Zagreb iz gliba u kojem je zapeo. Iz Tomaševića govora se to i jasno osjećalo. S obzirom da tako dobro razumije probleme Zagreba, on pouzdano zna da ga čeka iznimno težak posao. „Napravili smo korak i pol u oslobađanju grada od korupcijske hobotnice…“, trezveno je poručio Tomašević.

Postotak osvojenih glasova pokazuje da je od svih ponuđenih kandidatkinja i kandidata bio najuvjerljiviji, a nesumnjivo je doprinijelo tome da je bio i ostao toliko različit od svih. Jednostavan u nastupu, doista kao da je netko iz susjedstva, precizan oko svih zagrebačkih komunalnih tragedija, od smeća do cesta, direktan oko određivanja prema Vladi Andreja Plenkovića, oslobođen stranačkih tereta – kakve su vukli kandidati HDZ-a, SDP-a ili Bandićeve stranke, a istovremeno političar s vizijom i konkretnim planom promjena.

Još u vrijeme predizbornih anketa bilo je jasno da Tomašević u drugom krugu pobjeđuje u srazu s bilo kojim od protukandidata. Filipović je bio HDZ-ov neobični izbor s klupe s teškim rezervama, grozničavo se borio, gubio se u javnim nastupima i na kraju odsklizao u nepovrat. Bio je kandidat iz vremena Plenkovićevih dogovaranja s Bandićem, ali nakon Bandićeve smrti nije uspio postati „pravi kandidat“. S druge pak strane, Jelena Pavičić Vukičević nije imala mnogo vremena nakon Bandića za preuzimanje stranke i osmišljavanje plana za preživljavanje, a sada, kada u drugi krug odlazi Miroslav Škoro, a ne ona – propadaju i sva ona očekivanja da će onda ona biti rezervni kandidat koalicije Bandićeve stranke i HDZ- u drugom krugu.

Udarci za Plenkovićevo kadroviranje

Miroslav Škoro u drugom krugu ne samo da boli Davora Filipovića i Jelenu Pavičić Vukičević, nego boli i Andreja Plenkovića osobno. U Zagrebu nije prošao njegov kandidat koji je trebao pomoći Bandiću u novom pokušaju osvajanju vlasti, Filipović, a nije prošla ni kandidatkinja s kojom su nastojali održavati sve ono što su gradili s Bandićem. Škorin korak u drugi krug, iako su mali izgled da ugrozi Tomaševića, znači još jedan poraz Plenkovićevog HDZ-a.

Ivan Penava je uvjerljivo moćniji ušao u drugi krug u Vukovaru, u Osječko-baranjskoj županiji pobjeđuje HDZ-ov Ivan Anušić, i u Osijeku pobjeđuje – Ivan Radić, mladi političar iz Anušićevog kruga, ali Anušić je ozbiljan kritičar Plenkovićevog modela vođenja HDZ-a. Doda li se tome podbačaj Plenkovićevog kandidata Vice Mihanovića u Splitu, nema sumnje da Andrej Plenković nipošto nema razloga za ponos nad svojim kadroviranjem u ovim lokalnim izborima.

Napetost između Miroslava Škore i HDZ-a ne potječe samo iz predsjedničkih izbora koji se najčešće spominju – jer ga se sumnjiči da je pomogao Zoranu Milanoviću poraziti HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović u drugom krugu, ona je dodatno zapečaćena na parlamentarnim izborima kada je Domovinski pokret vrlo ambiciozno i drsko najavljivao da se neće moći formirati Vlada bez njih i već su krenuli dijeliti i resore. Domovinski pokret i Škoro osobno i u Saboru redovno predstavljaju žestoku oporbu za HDZ, i to s desna – tamo gdje Plenkovića posebno boli.

Bi li se Škoro prikopčao ‘bandićevcima’?

Škorin ulazak u drugi krug znači potpuni potop snova o tome da se plodovi dugotrajne suradnje između HDZ-a i Bandićeve stranke možda mogu nastaviti ubirati. Naravno, tu ostaje mogućnost prikopčavanja Škore i Škorinog tima prema onima koji su sanjali da je održanje tog sustava moguće i nakon ovih izbora. Ali brojke neumoljivo govore da je Tomašević i ono što donosi njegov tim poželjno mnogo većem broju glasača i upitno je ima li uopće više itko iz mašinerije koja je pokušala opstati uz pomoć HDZ-ovog kandidata i Jelene Pavičić Vukičević volje za još jednu avanturu, sada s Miroslavom Škorom.

On je, pak, u svom govoru u izbornoj noći, kada je tijesno ušao u drugi krug jasno pokazao u kom smjeru misli voditi kampanju u drugom krugu. Nije spominjao ni koruptivnu hobotnicu, niti smeće na ulicama, ni brigu za komunalne probleme – njega tišti opasnost od mogućnosti da ljevica osvoji Zagreb.

„Mi ćemo stati nasuprot naletu ljevice koja želi osvojiti grad Zagreb!“, grmio je Škoro i zazvao Božju pomoć. No, teško će s tom retorikom osvojiti više od uskog kruga desnih glasača. Možda će dobiti dio desnog dijela HDZ-a, možda i dio Bandićevih glasača, ali, kada krenu razgovori o sređivanju gorućih problema Zagreba, Škoro će teško parirati Tomislavu Tomaševiću.

Pokret promjena jači od ‘lijevo-desno’

Uostalom, Škoro griješi kada misli da je za Tomaševića glasala samo lijevica, a kamoli „radikalna ljevica“. Tomaševićev je dobio mnoge koji žele promjenu, razgradnju oklopa lošeg upravljanja gradom, a koji se ni ne pitaju jesu li lijevo ili centar ili desno. Samo žele bolji i sređeniji grad.

Za razliku od Škorine uskoće, Tomašević je pokazao širinu. Njegov rezultat, brojke, govore da je u pravu kada kaže da su građanke i građani Zagreba pokazali da su ZA promjene, da žele da grad pripada svima, a ne samo „interesnoj kliki“, on želi da Zagreb „uhvati korak s drugim europskim metropolama“.

Za razliku od Škorinih prijetnji, on je vrlo otvoreno najavio – pozitivnu kampanju. Ne misli se negativno baviti svojim protukandidatom. No, nema sumnje, Miroslav Škoro i njegov moćan tim sigurno će ga svojim napadima pokušati povući i izvan „pozitivne kampanje“.