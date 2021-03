TOMAŠEVIĆ UVJEREN DA ĆE PRIDOBITI DIO BANDIĆEVIH GLASAČA: ‘Prve promjene ćete osjetiti već 30 ili 60 dana nakon izbora’

Tomislav Tomašević: ‘U gradu se osjeća da su ovo povijesni izbori i optimističan sam oko budućnosti Zagreba’

Kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, komentirao je za N1 ankete uoči lokalnih izbora u svibnju koje su optimistične za njega i Možemo!. Upitan ulijevaju li mu ankete optimizam, rekao je da mu, prije svega, ulijeva nadu i optimizam stanje na terenu.

“Kad pričam s ljudima i kad vidim koliko neostvarenih potencijala ima ovaj grad, koliko se stvara jedna dobra energija, vidim da se gradi jedan pokret u Zagrebu. Jako puno ljudi koji nisu nikada bili aktivni u politici, sada se uključuju u politiku. U gradu se osjeća da su ovo povijesni izbori i optimističan sam oko budućnosti Zagreba”, dodao je Tomašević.

Ako Možemo! i Tomašević pobijede na izborima, kaže da će građani već za 30 ili 60 dana osjete promjenu. “Prva stvar koja će se odmah osjetiti nakon promjena vlasti, nakon što preuzmemo uzde grada Zagreba, da tako kažem, bit će gradska uprava koja će postati otvorena, dostupna, transparentna, responzivna na sve upite građana, na sve prijedloge građana. Bit će jedan sasvim drugačiji način komunikacije i mislim da će to građani cijeniti. Vidjet će odmah da pravila vrijede isto za sve, da više nema nereda, da više nema dvostrukih kriterija”,tvrdi Tomašević.

Rekordan broj gradskih ureda

Objasnio je odakle će regrutirati ljude za vođenje grada. “Što se tiče mjesnih odbora, gradskih četvrti, mi ćemo imati liste za gotovo sve mjesne odbore i za sve gradske četvrti. Nismo mi od jučer u gradskoj politici, jako puno ljudi je s nama već četiri godine. Još puno više ljudi, mladih i obrazovanih, odlučuje se uključiti u politiku. Mi već radimo edukacije za gradske vjećnike jer imamo iskustva u gradskom vijeću od četiri godine, o tome kako grad funkcionira, kako bi trebao funkcionirati. Što se tiče gradskih poduzeća, to je glavni problem od vrha”, kazao je.

Ističe da je problem u postojećim rukovodećim strukturama to što nisu znali posložiti upravljačke procese. “Kako je jedan čovjek odlučivao o svemu, svi su se gradski činovnici ponašali poput suncokreta, čekali su da ih obasja sunce gradonačelnika i kad ne bi bilo tog sunca, bili bi izgubljeni. Nisu se realizirali svi planovi i strategije… Želim dugoročno planirati, imati viziju, a to smanjuje mogućnost za trpanje novca u svoj džep”, kazao je.

Tvrdi da ne namjerava imati isti broj gradskih pročelnika. “27 gradskih ureda je rekord, koliko ja znam, od svih gradova na svijetu. Nisam uspio pronaći grad koji bi imao 27 ministarstava i da zbog toga ima 27 gradskih pročelnika. To će sigurno biti manje od 20”, najavio je Tomašević.

“Doći do ušteda i još važnije do efikasnijeg upravljanja jer će se moći bolje koordinirati. Sad nekad uredi čak ne komuniciraju, čak su i u sukobima jer je prije sve ovisilo o jednom čovjeku. ZET i Velesajam su izdvojeni iz Holdinga i to nećemo dirati. Neke podružnice ima smisla da ostanu u sustavu jer se tako može bolje upravljati”, dodao je.

Revizija ugovora za komunalne usluge

Tomašević je rekao da će se pobrinuti da se na natječaje javlja više od jedne firme, da se odabiru firme koje će posao obaviti u roku, bolje i jeftinije, čime će se podići kvaliteta komunalnih usluga “koja je u Zagrebu užasno, užasno niska”.

“Poručujemo da ćemo na reviziju staviti sve ugovore vezane za komunalne usluge da vidimo što se može s time napraviti, jesu li oni štetni, a po meni oni to jesu, kolike su pravne mogućnosti da se oni revidiraju, da se promijene. Naravno, jednostranim raskidom ugovora riskiramo određene penale, a definitivno nećemo učiniti ništa na štetu grada. Srednjeročno ćemo napraviti definitivno to da ono što gradska poduzeća mogu sama raditi, da to sama i rade, da se ne outsourcea”, kaže.

Naveo je da “jako puno novca ide na vanjske usluge”. “Posebno gospodarenje otpadom, gdje postoji monopol, pokazalo se da je imati privatni monopol, puno skuplje za građane”, dodao je.

Računa na dio Bandićevih glasača

Rekao je da računa i na neke birače bivših vlasti. “Oko 10 posto birača Milana Bandića bi mi dalo glas”, uvjeren je. Razlog tome je to što su, kazao je, ljudi nezadovoiljni kako se rješavaju problemi potresa ili poplava kada je gradonačelnik okrivio građane, za što je kazao da je Bandić tada izgubio dio birača.

“Jasno je po anketama da neće biti problema s organiziranjem većine. Ne vidim niti kao teoroetsku opciju koaliranje s Milanom Bandićem kao strankom i HDZ-om”, kazao je Tomašević za N1.

