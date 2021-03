TOMAŠEVIĆ UPOZORAVA NA NEBALANSIRANI URBANIZAM U ZAGREBU: ‘Zgrade niču kao gljive poslije kiše, dozvole se dijele šakom i kapom’

Tomašević tvrdi da će riješiti problem prometnih gužvi u zapadnom dijelu Zagreba

Tomislav Tomašević danas je sa članovima i članicama kvartovske grupe platforme Zagreb je NAŠ! iz zapadnog dijela grada obišao neke od ključnih lokacija iz kojih se vide najveći problemi za stanovnike gradske četvrti Podsused-Vrapče. U Vrapču se Tomašević upoznao s problemom lošeg stanja tržnice koja je zapuštena, a i danju i noću vrlo mračna i opasna. Tomašević podsjetio na to da je za Zagreb je NAŠ! i Možemo! prioritet revitalizirati sve gradske tržnice i urediti ih te da će tako biti i s tržnicom u Vrapču, javlja N1.

Zaustavio se kod podvožnjaka Škorpikova, na prigodnom mjestu da se osvrne na jedan od najvećih problema za Podsused, promet. “Prometni sustav Gradske četvrti nema ni glavu ni rep”, rekao je Tomašević. Od Podsuseda do Škorpikove nema niti jedan automobilski prolaz koji povezuje Aleju Bologne i Samoborsku cestu, a od Škorpikove prema centru Bolognom i Ilicom do ulice Oranice na samom rubu Vrapča ponovno niti jedan, objasnio je.

“To znači da u gusto naseljenim kvartovima s obje strane pruge na području većem od 8 kilometara, postoje samo dva automobilska podvožnjaka koja vode na jug grada i to podvožnjak na Škorpikovoj i na Oranicama. Oba podvožnjaka su jednotračna i na njima se stvaraju ogromne gužve prijepodne i poslijepodne. Unatoč brojnim rekonstrukcijama, čak i nakon izgradnje novog kolektora na Dubravici pretprošle godine, podvožanjak na Škorpikovoj kontinuirano poplavljuje za obilnijih kiša te postaje potpuno neupotrebljiv, pa i opasan. Stoga želim konačno riješiti problem podvožnjaka kako on više ne bi poplavljivao, no isto želim realizirati nove podvožnjake ispod željezničke pruge, kako bi se smanjile gužve te kako bi se bolje povezala naselja koja su sjeverno od pruge s naseljima koja se nalaze južno od pruge”, rekao je Tomašević.

ANALITIČAR IH ‘SECIRAO’: Jedan je siguran, drugi je vojnik, treći trpi udare, a četvrti ima šansu. Ali, koliko će građana uopće izaći na izbore?

Stanje javnog prijevoza

Kao velik problem naveo je stanje javnog prijevoza koji se slabo koristi. Primjerice, u brdskim naseljima većina, uglavnom starijih, građana treba hodati i kilometar do ulice po kojoj vozi ZET-ov minibus. Naveo je da, unatoč tome što je četvrt povezana željeznicom trima željezničkim stanicama u Vrapču, Gajnicama i Podsusedu, još uvijek premali broj građana koristi željeznički prijevoz. Jedan od razloga tome nepovezanost je autobusnih linija i željeznice te nedostatan kapacitet željezničkog prometa, uz nepostojanje noćnih željezničkih linija. Uz to, kako navodi Tomašević, građani su prisiljeni kupovati dva pokaza, za HŽ i ZET, dok linije autobusa pretežno nisu ili su loše usklađene s linijama vlaka, a parkirališta kod željezničkih stanica su nedostatna.

Tomašević je kao najveću nelogičnost naveo činjenicu da se u Vrapču na željezničkoj stanici naplaćuje parking što građane ne stimulira na korištenje vlaka. Kako bi se to popravilo najavio je da će u cijenu željezničke karte biti uračunat besplatan parking, što će građane potaknuti na povećano korištenje vlaka.

PREMA ANKETAMA, TOMAŠEVIĆ BI MOGAO BITI NOVI GRADONAČELNIK: ‘Neću se kao Bandić dizati u zoru i slikati se kraj rupa’

Loše stanje biciklističkog prometa

Osvrnuo se i na iznimno loše stanje biciklističkog prometa. “Sramota je da u četvrti koja broji 50.000 stanovnika postoji samo 50 metara biciklističke staze. Konačno ćemo realizirati projekt biciklističke magistrale. Također ćemo, pored rješavanja problema podvožnjaka, prioritizirati javni autobusni i javni željeznički prijevoz, kao i biciklistički promet, kako bi se konačno rasteretio automobilski promet i gužve”, rekao je i upozorio kako ovaj dio grada dijeli jedan isti problem s brojnim zagrebačkim četvrtima, a to je nebalansirani urbanizam.

“Zgrade niču kao gljive poslije kiše, dozvole se dijele ‘šakom i kapom’, a ne ulaže se u infrastrukturu: oborinsku odvodnju, škole, vrtiće, zelene površine. Takav ćemo urbanizam konačno zaustaviti!” zaključio je Tomašević.