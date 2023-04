Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević stao je dans prijepodne pred novinare povodom Dana planeta Zemlje, ali prva pitanja kojim su ga ovi zasuli ticala su se ranojutrošnjeg ubojstva u noćnom klubu Ritz u Ulici Florijana Andrašeca na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je ubijen USKOK-ov osumnjičenik, 41-godšnji Tomislav Sabljo.

"Čuo sam se jutros s ravnateljem Policijske uprave zagrebačke, odnosno s načelnikom i izvijestio me o saznanjima. Ono što mene posebice zanima vjerujem da će se rasvijetliti istragom: kako je uopće bilo moguće da se oružje nađe u klubu jer do pucnjave je došlo u samom klubu. Ne bih trebao ništa govoriti jer istraga traje, ali zanima me postoji li kakav propust vlasnika kluba", kazao je Tomašević.

'Grad nikad sigurbniji, sva teška kaznena djela razriješena'

Rekao je i da nije zabrinut jer smatra da je Zagreb siguran grad.

"Izvješće od prošle godine koje će biti predstavljeno na Gradskoj skupštini pokazuje da u zadnjih 20 godina, po svim pokazateljima, Zagreb nikad nije bio sigurniji. Sva teška kaznena djela su razriješena. Najbolji su to podaci za Zagreb u 20 godina, a na svijetu, Zagreb je uvijek najsigurniji. I u Europi i u svijetu", kazao je prvi čovjek grada.

A o onome što je Tomašević govorio o Danu planeta Zemlje i slijedom toga o divljim odlagalištima u gradu, piše Danas.hr.