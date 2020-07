TOMAŠEVIĆ TVRDI DA NIJE PRIJETIO GRMOJI: ‘Bilo je usput, u nekom podbadanju i šali kojoj se nasmijao’

‘To je bilo usput, u nekom podbadanju i šali kojoj se on nasmijao, tako da sam siguran da on to nije shvatio kao prijetnju’

Nikola Grmoja je danas ustvrdio kako je dobio prijetnje od Tomislava Tomaševića i platforme Možemo! te da mu je Tomašević rekao na ulazu na sjednicu Sabora da će platiti zbog nastupa. Saborski zastupnik platforme Možemo! Tomašević za N1 je opovrgao tu tvrdnju rekavši kako nije bilo nikakve prijetnje. “To je bilo usput, u nekom podbadanju i šali kojoj se on nasmijao, tako da sam siguran da on to nije shvatio kao prijetnju. Samo sam rekao da ćemo reagirati na to što je rekao”, istaknuo je te dodao da Grmoji nije rekao “platit ćeš”.

“Vidjeli smo se i ondje i gore tako da iz te perpsektive, ja očekujem u najmanju ruku da to prijavi policiji ako smatra da je to prijetnja. Uz osmijeh sam rekao da ćemo odgovoriti na napade koje je iznio u vašoj emisiji iz perspektive da se Most sada pozicionira kao nekakav akter za rušenje Bandića, a nisu uspjeli niti sa svojih 10 mandata koji su imali u Saboru ući niti u Gradsku skupštinu u Gradu Zagrebu prije tri godine. Tako da ne znam što je uopće uloga Mosta u rušenju Bandića da ima govoriti drugima da nisu za to”, kazao je.

Ništa zlonamjerno

“Znam da tu nije bilo ništa zlonamjerno, ali očito je da traži medijsku pozornost. Ako je on mislio na bilo koji način da ću mu ja prijetiti, ja mu se ispričavam. Most je zadnji koji bi trebao soliti pamet, s obzirom na to da je dva puta doveo HDZ na vlast. Isti HDZ koji je držao Bandiću leđa”, tvrdi Tomašević.

Tomašević je rekao da nisu uzeli Odbor za ravnopravnost spolova u Saboru jer ga inače uvijek uzima SDP. “Vode se pregovori između Mosta i SDP-a da SDP ipak preuzme Odbor za ravnopravnost spolova. Meni su u SDP-u rekli da i dalje pregovaraju”, rekao je Tomašević te ponovio da situaciju s Grmojom ne vidi kao nikakav fajt i kako smatra je to pretjerano.