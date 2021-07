Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u četvrtak je rekao da nema novih informacija o provođenju istraga, dodavši da tranziciju vlasti kakvu oni imaju nema niti jedan grad u Hrvatskoj s obzirom na aktualna uhićenja po gradskim poduzećima i Gradskoj upravi.

"Kad dođete na posao prvo što morate provjeriti je li neko uhićenje ili pretres u tijeku. To nisu normalne okolnosti, međutim mislim da dajem sve od sebe, sve funkcionira i stabilno je. Stabilizirali smo barem kratkoročno financije, kredit za likvidnost je jedna od točaka skupštinske sjednice, sve i dalje ide, razrješavamo goruće probleme, kao što je bilo sa ZET-om, te sada sa TŽV Gredelj, a identično je i s RIZ-om", istaknuo je Tomašević.

Kazao je da u tim slučajevima Zagreb nije imao proaktivnu ulogu, a oni smatraju da mora imati jer im je u interesu da se u gradu nastavi industrijska proizvodnja.

U vezi provođenja istraga, Tomašević je novinarima u stanci skupštinske sjednice rekao da danas nema nikakvih novih informacija te nije tražena nova dokumentacija.

"Dali smo neke naloge kontrolnom uredu da ispita i radi neke revizije i kontrole i sve što tu nađemo, što smatramo da su neke nepravilnosti ćemo prosljeđivati u PNUSKOK. Isto tako za ono što mislimo da je interes javnosti ćemo objaviti. Tu ćemo sad gledati i izvješća kontrolnog ureda koja su se do sada radila, u zadnjih nekoliko godina, međutim nije se po njima postupalo", ističe Tomašević.

Rekao je i da će Uprava Zagrebačkog holdinga donijeti odluke vezano za statuse zaposlenike Holdinga koji su sada osumnjičenici, a on je donio odluke vezano za takve zaposlenike Grada.

Poduzetnik koji je počinio samoubojstvo dva puta dolazio u Gradsku upravu

Gradonačelnik Tomašević je rekao i da je o cijelom slučaju poduzetnika koji je počinio samoubojstvo, a surađivao je ranije s bivšim direktorom Gradskih groblja Patrikom Šegotom koji je uhićen, informiran nakon što se on ubio.

Rekao je da je preminuli poduzetnik u zgradu Gradske uprave "banuo dva puta nenajavljeno u Ured zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta i on ga je primio".

"Pokušao je doći do naplate onog što je smatrao da su potraživanja prema Gradskim grobljima, međutim informacija je bila da ne postoji nikakva dokumentacija za to, niti osnovna, kojom može se naplatiti", rekao je Tomašević.

"Ne znam koliko je bila vrijednost, mogu sad samo nagađati da je vrijednost dogovorenih radova vjerojatno bila veća od onog što su na papiru dogovoreni radovi i da je tu dolazilo do frustracije. Međutim, sada govoriti o čovjeku koji je preminuo, što je tu bilo, nije bilo, nema smisla. A s druge strane, što se tiče Patrika Šegote - on će svoju nevinost dokazivati na sudu", kaže Tomašević.

Smatra da sve te ugovore treba revidirati i to ne samo u Gradskim grobljima nego svugdje. "Trebat će vremena da se to sve počne raščišćavati", kaže Tomašević i ističe kako je i to jedan od razloga zašto su odmah išli u promjenu Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga.

Kaže i kako mu nije jasno kako su takve stvari prolazile i koja je bila uloga razriješenog Nadzornog odbora koji je trebao nadzirati rad Uprave, a u kojemu je sjedio i sadašnji predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan (HDZ).

Pristojna i skromna vlast koja služi građanima

Komentirajući "aktualni sat" današnje sjednice koji je bio iznenađujuće miran i brz, a što nije bio slučaj u vrijeme pokojnog gradonačelnika Bandića, Tomašević kaže da su još na primopredaji rekli da će biti "pristojna, skromna vlast koja služi građanima" i tako se žele ponašati i u Gradskoj skupštini.

"Zastupnike je netko odabrao od građana - i one koji su u oporbi i one koji su u vladajućoj većini i ja to poštujem. Sigurno se ne želim spuštati na razinu vrijeđanja zastupnika, to nije moj stil. Kad dobijem pitanja - odgovorit ću sve ono što znam sadržajno bez nekih pošalica, poslovica i vrijeđanja", poručio je.

Tomašević kaže da je jedan od razloga što je "aktualac" protekao brzo bio i to da su htjeli što prije donijeti odluku o stečajnom planu za TŽV Gredelj kojim će Grad dobiti 20 posto svojih potraživanja, a da nije prihvaćena Grad se uopće ne bi naplatio zbog zabilježbi koje su na imovini TŽV Gredelj, a s druge strane 400 radnika bi izgubilo posao.

Drago mu je, kaže, da je ta prva točka koja je po hitnom postupku stavljena na dnevni red, jednoglasno usvojena. Tomašević je rekao i da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je otvorilo dva predmeta protiv njega, u prvom slučaju koji se tiče imenovanja dijela Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga, tražilo očitovanje Holdinga i to im je poslano.