Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za medije gdje je pričao o tekućim temama.

"Zadovoljan sam dijelom obnove koji je u našoj odgovornosti, a to je obnova javnih zgrada. Grad Zagreb i dalje je jedini uspio cjelovito obnoviti neke svoje institucije. U tom smislu sam zadovoljan. Grad će dati veliki doprinos da se, nadam se, nijedan euro iz fonda solidarnosti ne vrati Europskoj komisiji", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Iz perspektive obnove privatnih zgrada što nije naša odgovornost naravno da sam jako nezadovoljan. To treći ministar graditeljstva otkad sam gradonačelnik vrlo dobro zna", dodao je.

"Kao što ste vidjeli u petak, izabrali smo dodatnog člana uprave ZET-a, radi se o Luki Matošiću koji je imao iznimno puno iskustva u različitim osiguravajućim društvima. On je član uprave ZET-a za financije. Do sutra je još otvoren natječaj za dva člana uprave zagrebačkog Holdinga. Na prozivke da namještamo javne natječaje, čak nismo ni dužni raditi javne natječaje, ali to radimo jer vjerujemo u to. Što bi namještali kad ne moramo ni raditi natječaje", nastavio je.

"U kontaktu smo sa školama i najoštrije osuđujemo ovo nasilje. Imat ćemo do kraja godine akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja i dodjeljujemo nagradu Luke Ritza koji je kao što znate tragično preminuo od posljedica vršnjačkog nasilja. Doista, u Zagrebu nam ne treba nam još jedan slučaj Luke Ritza", rekao je gradonačelnik pa osudio napade na strane radnike.

"Nema mjesta niti za diskriminaciju, a kamoli za rasizam, a kamoli za fizičko nasilje temeljeno na rasnoj osnovi. Drago mi je ta su te budale uhvaćene, uhićene i očekujem da budu najoštrije kažnjene kao što je uhićen počinitelj koji je vrijeđao strane radnike usred bijela dana i pozivam druge političke opcije da kažu nula tolerancije za bilo kakvo nasilje", poručio je pa je progovori o Jarunskom mostu.

"To je priča koja traje 20 godina, nije nešto što se može riješiti preko noći. Postoji nekoliko lokacija za njega. Tu se vode još neke analize i onda ćemo vidjeti što je primjereno. To nisu projekti koji mogu biti riješeni preko noći. Uložit ćemo preko 300 milijuna kuna u postojeće mostove kako bi ih konstrukcijski ojačali. Za to može izgraditi dva nova mosta. U katastrofalnom su stanju i ne daj bože da se dogodi novi potres i Novi Zagreb ostaje odsječen od svih bolnica koje su na sjevernoj obali Save", kazao je. Posvetio je nekoliko rečenica i roditeljima njegovateljima.

"To vladajućima nije trebalo u petak, pa sad pokušavaju sanirati tu štetu, ali treba biti fer pa reći da se to nije rješavalo 15 godina. Drago mi je da se to konačno ide riješiti radi tih roditelja i te djece", istaknuo je i za kraj progovorio o gradnji stadiona.

"Prije svega razgovore vodimo s Vladom i ZG nadbiskupijom i nadam se da idemo prema sporazumu o zemljištu za novi stadion. To je jedan krak, a drugi je s Upravom Dinama i zadovoljan sam što se dogodio prvi sastanak radne skupine za izmjenu statuta i drago mi je da su predstavnici navijača također uključeni u tu skupinu", zaključio je.