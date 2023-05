Puknuće magistralnog cjevovoda, koji prolazi kroz područje HEP-ove Elektrane-toplane Zagreb na Trešnjevci, a zbog čega stanovnici zapadnog dijela Zagreba danima nemaju toplu vodu, još nije sanirano, a grad i HEP se nabacuju odgovornošću te najavljuju istrage, piše u utorak Jutarnji list.

Ukratko, gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da je do puknuća došlo zbog neopreznih građevinskih radova državne kompanije kojima je cijev oštećena. Iz HEP-a, pak, optužuju Grad, odnosno Vodoopskrbu i odvodnju, da nisu na vrijeme zatvorili magistralni cjevovod, a zbog čega je postrojenje poplavljeno, pretrpjelo značajnu štetu i, na kraju, oduljilo sanaciju.

Na konferenciji za novinare je danas Tomašević ipak smirio strasti.

'Nema smisla prepucavati se'

"Nema smisla prepucavati se. Istražit će se je li do pucanja došlo kao odgovornosti Vodoopskrbe i odvodnje (VIO) i onda će to pokriti VIO, a ako je do HEP-a, onda će oni. Vodoopskrba je krenula na teren odmah u petak kad je došlo do puknuća. Bilo bi dobro da se razluči što su radovi na vrelovodnoj mreži koje radi HEP. Kada HEP radi radove na mreži, koji su naravno potrebni, preklapaju se naselja koja neće imati vode još barem tri tjedna kao što je HEP rekao. Treba se to razlučiti jer to baš nikakve veze nema s puknućem", poručio je gradonačelnik, a prenosi Zagreb info.

Komentirao je financijsko stanje u gradu rekavši da Grad Zagreb prvi put ima planirani suficit te da se to nije dogodilo slučajno. Dodao je i da bi ukidanje prireza i samostalno određivanje poreza u gradovima dovelo do velikih razlika u cijenama javnih usluga.

"Koji grad u Hrvatskoj ima javni prijevoz gdje karta košta 4 kune? Koji grad ima skuplji javni prijevoz? A s druge strane recite mi koji veliki grad ima ovako jeftine vrtiće? To se sve plaća od poreznih obveznika. Te cijene mogu se zadržati kroz ovakav porez", istaknuo je Tomašević.