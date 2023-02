Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu press konferenciju za medije. Gradonačelnik je najavio novi režim odvoza za otpad.

"Uvođenjem novog modela smanjio se udio komunalnog otpada za 27 posto za nekoliko mjeseci, što nije uspio niti jedan Grad u RH, što nam omogućuje da smanjimo broj odvoza miješanog komunalnog otpada za višestambene zgrade kako bi stabilizirali pojačani odvoz papira i plastike", kazao je Tomašević.

Dodao je kako je sustav tijekom protekla dva tjedna testiran u Gradu, a ako se pokaže potreba odvozit će se i češće.

"To je uobičajen trend i u drugim gradovima u Europi koji razvrstavaju. Primjerice u Budimpešti se također odvozi MKO jednom tjedno, to je i u Münchenu. U Ljubljani je izuzev u centru Grada odvoz u drugim četvrtima jednom u tri tjedna", istaknuo je dodavši da će to značiti stabilizaciju i češći odvoz plastike koja se na nekim mjestima odvozi i četiri puta tjedno.

Nije nužno odvajati biootpad u vrećice

Najavio je da će se nabaviti i novi kamioni za odvoz te kako su već unajmljeni kamioni za dodatne kapacitete. Žute vrećice i dalje ostaju za kuće, uz molbu za stanare višestambenih zgrada da ne ostavljaju žute vrećice ispred zgrada osim ako ne žive u centru, već da se plastika odlaže u žute kontejnere.

Napomenuo je kako nije nužno odvajati plastiku i metal u žute vrećice. Nije nužno odvajati i biootpad u smeće vrećice, već je dovoljno i u papirnate i ostale vrećice, nastavio je Tomašević obrazlaganje o otpadu.

"Ako građani žele znati koji je dan kada će se otpad odvoziti, mogu to saznati na mrežnim stranicama Čistoće gdje je postavljena tražilica u koju unesete adresu i doznate kada vam je termin odvoza otpada", rekao je Tomašević i dodao da je opcija i provjera u aplikaciji RazvrstajMojZg.

Razriješen je šef Lisinskog

Druga tema na koju je gradonačelnik referirao je razrješenje šefa Lisinskog Dražena Siriščevića čiju smjenu je zatražilo Upravno vijeće.

"Ravnatelj Sirišćević na toj je funkciji 14 godina. S obzirom na sve okolnosti prihvatio sam prijedlog vijeća i razriješit ću ga s mjesta ravnatelja", kazao je Tomašević.

Novi pročelnici

Treća tema bila je vezana za nove pročelnike, odnosno rezultate natječaja za nova četiri pročelnika koja je već procurila u javnost.

"Gradski ured za gospodarstvo preuzima Ana Pavičić Kaselj koja je diplomirala ekonomiju u Osijeku, a magistrirala u Hamburgu, a iskusna je u temama otpada, energetike i održivog razvoja. Bila je i pomoćnica ministra u Ministarstvu graditeljstva. Druga osoba je Stanko Kordić, koji je bio glavni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, a preuzet će upravljanje Uredom za promet, član je stranke Glas, bio je žestok kritičar bivšeg gradonačelnika. Treća osoba koju sam imenovao je Dražen Lučanin, član Možemo i šef VGČ-a Črnomerec. Četvrti pročelnik Stručne službe je Željko Matijašec za kojeg smatram da je bio najbolji na natječaju. Što se tiče ravnateljice Kornelije Mlinarević, koja je imenovana u Razvojnu agenciju, mislim da je to dobro imenovanje jer je iskusna u EU projektima", pojasnio je Tomašević.

S ovim imenovanjima poznato je 13 novih pročelnika i ravnatelja ključnih ustanova gradske uprave.